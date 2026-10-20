OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോയും M6 ചിപ്പുകളും; ആപ്പിൾ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ലോഞ്ച് ഈ ദിവസം
ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ മാക് ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച. OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോയും M6 ചിപ്പുകളും എത്തിയേക്കും.
Published : October 20, 2026 at 6:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ മാക് ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിട്ട് കമ്പനി. ആപ്പിളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോ, M6 ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോയും ഐമാക്കും ആണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം. ആപ്പിൾ മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക് തന്നെയാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ഈ മാസം ഒക്ടോബർ 28 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ആയിരിക്കും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. സാധാരണ നടക്കുന്ന തത്സമയ ആപ്പിൾ കീനോട്ട് (Keynote) ചടങ്ങിന് പകരം പത്രക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയായിരിക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്കായി ഹാൻഡ്സ്-ഓൺ സെഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ബ്ലൂംബെർഗിലെ മാർക്ക് ഗുർമാന്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ആപ്പിൾ നാല് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. OLED ടച്ച്സ്ക്രീനുള്ള ഒരു ഹൈ-എൻഡ് മാക്ബുക്ക് പ്രോ, M6 ചിപ്പുള്ള ഒരു എൻട്രി ലെവൽ 14 ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോ, M6 ചിപ്പുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത iMac, OLED ഡിസ്പ്ലേയുള്ള ഒരു പുതിയ ഐപാഡ് മിനി തുടങ്ങിയവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഉപകരണങ്ങൾ 2026 നവംബർ ആറിന് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആപ്പിൾ ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണിത്.
Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026
എന്താണ് OLED
OLED എന്നാൽ ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ്-എമിറ്റിങ് ഡയോഡ് എന്നാണ്. ഓരോ പിക്സലും കാർബൺ അധിഷ്ഠിതമായ ഓർഗാനിക് ഫിലിമിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ സ്വയം പ്രകാശം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്.
OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോ
ആപ്പിളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ മാക്ബുക്ക് പ്രോയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. 2021ന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആപ്പിളിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഇത്രയും വലിയ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത്. നിലവിലെ ഹൈ-എൻഡ് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനി-എൽഇഡി പാനലുകളേക്കാൾ മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ്, കളർ, എന്നിവ പുതിയ സ്ക്രീനിന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ആന്തരിക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ഹിഞ്ച് (hinge) കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ഇവയിൽ M5 പ്രോ (M5 Pro), M5 മാക്സ് (M5 Max) പ്രൊസസറുകളായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതേസമയം OLED മോഡലുകൾ M6 പ്രോസസറിലേക്ക് മാറുന്നതിന് പകരം M5 Pro, M5 Max ചിപ്പുകൾ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിന് നിലവിലെ മാക്ബുക്ക് പ്രോ മോഡലുകളേക്കാൾ വില വർധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ പുതിയ സ്ക്രീൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാങ്ങുന്നവർ അധിക തുക നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
M6 ചിപ്പുള്ള മാക്ബുക്ക് പ്രോയും ഐമാക്കും
പുതിയ M6 പ്രൊസസറോടെ എൻട്രി-ലെവൽ 14-ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് പ്രോ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തരുന്ന സൂചന. -നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിർമിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നിലവിലെ M5 ചിപ്പിനേക്കാൾ മികച്ച വേഗതയും ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 2024 ൽ അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത iMac-ന് M6 പ്രോസസറും പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ഇത്തവണ ഒരു പ്രധാന പുനർരൂപകൽപ്പനയോ OLED സ്ക്രീനോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
OLED ഡിസ്പ്ലേയുള്ള മിനി ഐപാഡ്
നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐപാഡ് മിനിയിൽ OLED ഡിസ്പ്ലേയും A20 പ്രോ ചിപ്പും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻ ക്യാമറ, Wi-Fi 7, മികച്ച വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നീ മാറ്റങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം. ആപ്പിളിന് മെമ്മറിയും സ്പീക്കറുകളും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. സ്ക്രീൻ 120Hz പിന്തുണയ്ക്കുമോ അതോ 60Hz-ൽ തുടരുമോ എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളോ വിലകളോ ലഭ്യതയോ ആപ്പിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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