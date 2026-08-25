ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ചുവന്ന് തുടുത്ത ചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ? ലൈവ് സ്ട്രീമിങിലൂടെയും കാണാം
ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഓഗസ്റ്റ് 28ന്. രക്തചന്ദ്രൻ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ ദൃശ്യമാവുക. എവിടെയൊക്കെ ദൃശ്യമാകും? ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ദൃശ്യമാകുമോ? വിശദമായി അറിയാം.
Published : August 25, 2026 at 9:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓരോ വർഷവും ആകാശം നിരവധി അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് വേദിയാകാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ അവാസാനത്തെ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നാലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ആഴത്തിലുള്ള ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ് സംഭവിക്കുക. ആകാശത്ത് ഏതാനും സമയം മാത്രം ദൃശ്യമാകുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഓഗസ്റ്റ് 28 (വെള്ളിയാഴ്ച) ആണ് സംഭവിക്കുക.
സമ്പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിലും, ആകാശം ചുവന്ന് തുടുക്കും. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 96% ഭാഗവും മൂടപ്പെടുന്നതിനാൽ രക്തചന്ദ്രൻ അഥവാ ബ്ലഡ് മൂൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാം. ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതിനാലാണ് ഇതിന് 'രക്തചന്ദ്രൻ' എന്ന വിശേഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോയെന്നും, എപ്പോൾ, എവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം?
ഭൂമി ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുകയും ഇതുമൂലം ചന്ദ്രന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇരുണ്ടതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.
എന്താണ് ബ്ലഡ് മൂൺ ?
വരാനിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം 'ബ്ലഡ് മൂൺ' ആയിരിക്കും. ഭൂമി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ പതിക്കും. ഇത് കാരണം നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കില്ല. ഇത്തവണ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 96% ഭാഗവും മൂടപ്പെടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ചെറിയ തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള നീല വെളിച്ചം എളുപ്പത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയും, എന്നാൽ നീണ്ട തരംഗദൈർഘ്യമുള്ള ചുവപ്പും ഓറഞ്ചും നിറങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ കട്ടിയുള്ള പാളിയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയും, പിന്നീട് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കാരണമാണ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ചന്ദ്രനെ കാണാനാകുന്നത്.
എപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും?
2026 ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് ഇത്തവണത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 6.53ന് ആരംഭിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.32ന് അവസാനിക്കും. ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പരമാവധി മൂടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 9.43ന് ആയിരിക്കും.
|ഘട്ടങ്ങൾ
|സമയം (IST)
|തുടക്കം
|06.53 am
|ഭാഗികമായ തുടക്കം
|08.04 am
|മാക്സിമം
|09.43 am
|ഭാഗിക ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ
അവസാനം
|11.22 am
|പൂർണമായും ഇല്ലാതാവുന്നു
|12.32 pm
ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
ഇത്തവണത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല. ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് പകൽ സമയമായതിനാലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകാത്തത്. അതേസമയം ചന്ദ്രഗ്രഹണം വടക്കേ അമേരിക്കയിലും തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ദൃശ്യമാകും. കൂടാതെ യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭാഗികമായി കാണാനാകും.
നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കാമോ?
സൂര്യഗ്രഹണം പോലെ, രക്തചന്ദ്രനെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ബൈനോക്കുലറോ ദൂരദർശിനിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ മികച്ച കാഴ്ച ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രം. കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ലൈവായി എങ്ങനെ കാണാം?
ഇത്തവണത്തെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിങിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ടൈംആൻഡ്ഡേറ്റിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് പേജ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 28 രാവിലെ 7.30ന് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് കാണാം.
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