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ബഹിരാകാശ ലാബുകളിലേക്ക് ദീർഘകാല കാൻസർ ഇൻഫ്യൂഷനുകൾ, '3 മസ്‌കറ്റിയേഴ്‌സ്' എന്ന ഒഡീഷ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഔഷധ ഗവേഷണത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്ങനെ?

ബഹിരാകാശത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പറക്കലിനിടെ സ്വയംഭരണ മരുന്ന്-ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ച സെറൻഡിപിറ്റി സ്‌പെയ്‌സിന്റെ സിഇഒ അന്തരിക്ഷ് പരിചയുമായി മിനാതി സിന്‍ഘ സംസാരിക്കുന്നു.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Antariksh Parichha with team members of Serendipity Space (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 1:04 PM IST

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ഭുവനേശ്വര്‍: ആറ് മുതല്‍ ഏഴ് മണിക്കൂര്‍ വരെ ഒരു അര്‍ബുദ മരുന്ന് ഞരമ്പിലൂടെ നല്‍കുന്നത് കണ്ടപ്പോള്‍, ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനും സംരംഭകനുമായ അന്തരിക്ഷ് പരിചയില്‍ ഒരു ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു - ഔഷധ നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ പുരോഗതി രോഗികള്‍ക്ക് ചില ചികിത്സകള്‍ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ആക്കുമോ?

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ആ ചോദ്യമാണ് പരിചയെയും ജിവിതേഷ് ദേബതയെയും ഡോ. ​​മോണിക്ക ഏകലിനെയും ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ഔഷധ ഗവേഷണത്തിന്‍റെയും ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്‍റെയും സാധ്യതകള്‍ തേടുന്ന ഭുവനേശ്വര്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള സെറന്‍ഡിപിറ്റി സ്‌പേസ് എന്ന സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത്.

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സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ബലൂണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തിനിടെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് അടുത്തിടെ അതിന്‍റെ സ്വയംഭരണ മരുന്ന്-ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന്‍ സംവിധാനമായ ആല്‍ക്കെമി പരീക്ഷിച്ചു. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പറക്കലിനിടെ സിസ്റ്റം അതിന്‍റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി, പിന്നീട് പേലോഡ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു.

“പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ ലബോറട്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ഭ്രമണപഥത്തില്‍ ലഭ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജീവന്‍ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആശയം,” പരിച വിശദീകരിച്ചു.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Long Cancer Infusions To Space Labs, How An Odisha Startup By '3 Musketeers' Looks To Take Drug Research Into Orbit ( (ETV Bharat)

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകര്‍ ഭൂമിയില്‍ കൈവരിക്കാന്‍ പ്രയാസകരമായ ഗുണങ്ങളുള്ള മരുന്നുകളും പ്രോട്ടീന്‍ പരലുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ പരിക്രമണ സാഹചര്യങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ ഈ സാധ്യതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനാണ് സെറൻഡിപിറ്റി സ്പേസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. “ഭൂമിയിൽ, ഗുരുത്വാകർഷണം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കും. ഭ്രമണപഥത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും,” പരിച പറയുന്നു.

ബഹിരാകാശത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദർശനത്തിനിടെ, ആൽക്കെമി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സാമ്പിളുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രക്രിയ നടത്തി. പറക്കുമ്പോൾ സ്വയംഭരണാധികാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും സാമ്പിളുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ കഴിവ് പരീക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Long Cancer Infusions To Space Labs, How An Odisha Startup By '3 Musketeers' Looks To Take Drug Research Into Orbit (ETV Bharat)

ലോ-എർത്ത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗവേഷണത്തെയും നിർമ്മാണത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപഗ്രഹ അധിഷ്‌ഠിത ലബോറട്ടറികൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്‍റെ വലിയ അഭിലാഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യകാല സാങ്കേതിക ചുവടുവയ്പ്പായി ഈ നടപടി.

പരിചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബഹിരാകാശത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യം മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. കാൻസർ ചികിത്സ നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുഭവത്തിലും ചില മരുന്നുകൾ ഞരമ്പുകളിലൂടെ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സമയവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരമൊരു സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചത്.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Long Cancer Infusions To Space Labs, How An Odisha Startup By '3 Musketeers' Looks To Take Drug Research Into Orbit (ETV Bharat)

"ചില അര്‍ബുദ മരുന്നുകൾ ഞരമ്പിലൂടെ നൽകാൻ ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ആശയം തോന്നിയത്. മരുന്ന് ഫോർമുലേഷനിലെ പുരോഗതി ഒടുവിൽ സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് ഇൻജക്ഷൻ വഴി അത്തരമൊരു മരുന്ന് നൽകാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളെ സഹായിക്കുകയും ചികിത്സയുടെ ദൈർഘ്യം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും," സെറൻഡിപിറ്റി സ്‌പെയ്‌സിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ പരിച പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നൂതന ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പികളെയും ഭൂമിയിലെ ഔഷധ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണം ചില മരുന്നുകളുടെ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതോ കേന്ദ്രീകൃതമോ ആയ ഫോർമുലേഷനുകളുടെ വികസനത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Antariksh Parichha, cofounder and CEO of Serendipity Space (ETV Bharat)

"സെറൻഡിപിറ്റി സ്‌പെയ്‌സിനായി ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അത്തരമൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സെറൻഡിപിറ്റി സ്‌പെയ്‌സ് ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഭുവനേശ്വറിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് സയൻസസ് ഇൻകുബേറ്ററിൽ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2025 ജൂലൈയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രീ-സീഡ് ഫണ്ടിംഗ് നേടി, അതിനുശേഷം അതിന്‍റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും പരീക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിച്ചു.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Long Cancer Infusions To Space Labs, How An Odisha Startup By '3 Musketeers' Looks To Take Drug Research Into Orbit (ETV Bharat)

ബഹിരാകാശത്തിനു സമീപമുള്ള പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, സംഘം ഇപ്പോൾ പരിക്രമണ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

“ഭ്രമണപഥത്തിൽ പതിവായി ഔഷധ ഗവേഷണവും ഉൽ‌പാദനവും സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം,” ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ പരിച പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ, ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ്, റോബോട്ടിക്‌സ് എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING SERENDIPITY SPACE BHUBANESWAR SPACE STARTUP ODISHA CANCER TREATMENT
Antariksh Parichha with team members of Serendipity Space (ETV Bharat)

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം തങ്ങളുടെ മകൻ ഔഷധ ഗവേഷണം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഒരു സൂചനയും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, പരിചയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തരിക്ഷ് - ബഹിരാകാശത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പദം - എന്ന് പേരിട്ടു.

ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പങ്കാളിയായ ജീവിതേഷ് ദേബത റോബോട്ടിക്‌സിലും നിര്‍മ്മിതബുദ്ധിയിലും വിദഗ്ദ്ധയാണ്, അതേസമയം നാസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോണിക്ക ഒരു എയറോ-സ്പേസ് ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്.

TAGGED:

PHARMACEUTICAL MANUFACTURING
SERENDIPITY SPACE
BHUBANESWAR SPACE STARTUP
ODISHA CANCER TREATMENT
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