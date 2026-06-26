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വില പതിനായിരത്തിൽ താഴെ, കേടുവന്നാൽ വീട്ടിലെത്തി റിപ്പയർ ചെയ്യും: ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ലാവ

6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, 5,000mAh ബാറ്ററി, IP64-റേറ്റിങ്, 13 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ്, ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് പ്രോസസർ എന്നിവയാണ് ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

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Lava Smart 4 Plus Launched in India (Image credit: Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 11:10 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ലാവ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസ്' എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഇതിന്‍റെ വില.

രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാവും. 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, IP64-റേറ്റിങ്, 13 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ്, ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് പ്രോസസർ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ റാമിലും സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലും മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസ്: ഇന്ത്യയിലെ വില
4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസിന്‍റെ ഒരേയൊരു സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 9,999 രൂപയാണ് വില. നീലഗിരി നീല, ഹിമാലയൻ സിൽവർ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും പുതിയ ഫോൺ ഇതിനകം തന്നെ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലാവ മൊബൈൽസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേകം 'സർവീസ് അറ്റ് ഹോം' എന്ന പേരിൽ ഹോം സർവീസും നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് അറ്റ് ഹോം സേവനത്തിലൂടെ വീട്ടുപടിക്കൽ വെച്ച് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്‌ത് നൽകും. ഈ സേവനം ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസിനും ലഭ്യമാവും. സർവീസ് സെന്‍ററുകളിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകൾ അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയുള്ള ഫോണാണ് ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 ഗോ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ 4G ഫോണിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് 9863a SoC ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 4GB റാമും 64GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ഇത് ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെർച്വൽ റാം സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് ബിൽറ്റ്-ഇൻ മെമ്മറി 8GB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

13MP ക്യാമറയുള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും വ്യക്തമാക്കാത്ത ഒരു ഓക്സിലറി ലെൻസും ഇതിലുണ്ട്. AI- പിന്തുണയുള്ള ക്യാമറയാണ് പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളിനുമായി 5MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറ ഇതിലുണ്ട്.

പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുക. 4G, ബ്ലൂടൂത്ത്, വൈ-ഫൈ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് വഴി ചാർജ് ചെയ്യാം. 10W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലാവ സ്‌മാർട്ട് 4 പ്ലസിലുള്ളത്.

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