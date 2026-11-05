വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകളിലും ഇനി ലാഗില്ലാത്ത ഗെയിമിങ്; ഗെയിമർമാർക്ക് ആവേശം പകരാൻ ബിജിഎംഐ എയർ, റിലീസ് ഡിസംബറിൽ
കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ളതും വില കുറഞ്ഞതുമായ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ബിജിഎംഐ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഗെയിമർമാർക്കായാണ് ബിജിഎംഐ എയർ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റിലീസ് ഡിസംബറിൽ.
Published : November 5, 2026 at 11:23 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മൊബൈൽ ഗെയിമിങ് ലോകത്ത് വീണ്ടുമൊരു വിപ്ലവത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ ഒരുങ്ങി ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ (BGMI). 'ബിജിഎംഐ എയർ' (BGMI AIR) എന്ന പേരിൽ ബിജിഎംഐയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ ക്രാഫ്റ്റൺ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഡിസംബർ 10ന് ഈ ഗെയിം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങും.
ബിജിഎംഐയുടെ ലൈറ്റ് പതിപ്പായി ബിജിഎംഐ എയറിനെ കണക്കാക്കാം. സാധാരണ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലെ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നം കാരണം ബിജിഎംഐ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഗെയിമർമാർക്കായാണ് ക്രാഫ്റ്റൺ പുതിയ ബിജിഎംഐ എയർ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 14 ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രീ-രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
പരീക്ഷിക്കാൻ ബീറ്റ ടെസ്റ്റ്
ബിജിഎംഐ പൂർണ്ണമായി പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഗെയിമർമാർക്ക് ഗെയിം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനുള്ള അവസരം ക്രാഫ്റ്റൺ ഇന്ത്യ നൽകുന്നുണ്ട്. 2026 നവംബർ 20 മുതൽ നവംബർ 24 വരെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. മുംബൈ, ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഗെയിമിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അതിനുശേഷമാണ്, നവംബർ 10ന് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി ഗെയിം പൂർണ്ണമായി പുറത്തിറക്കുക.
എങ്ങനെ ബീറ്റ ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകാം?
ബീറ്റ ടെസ്റ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ, ബീറ്റ ടെസ്റ്റർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. താത്പ്പര്യമുള്ള കളിക്കാർ, ബിജിഎംഐ എയറിന്റെയും ബിജിഎംഐയുടെയും ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളിലെ 'ബയോ'യിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് ബിജിഎംഐ എയറിലേക്ക് നേരത്തെയുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും തയ്യാറാക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളെ ടാഗ് ചെയ്യുകയും വേണം. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് ബീറ്റ ടെസ്റ്റർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.
ബിജിഎംഐ എയറിനെ കുറിച്ച്
വിലകൂടിയ ഫോണുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും, മികച്ച രീതിയിൽ ഈ 'ബാറ്റിൽ റോയൽ' ഗെയിം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പതിപ്പാണിത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കൂടുതൽ ശേഷിയില്ലാത്തതും വില കുറഞ്ഞതുമായ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ പോലും ഈ ഗെയിം സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 1GB വേണം. യഥാർത്ഥ ബിജിഎംഐയിലേത് പോലെയായിരിക്കും ഗെയിം കളിക്കുന്ന രീതി.
ബിജിഎംഐ എയർ പ്രത്യേക ആപ്പായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ബിജിഎംഐ കളിക്കാർക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മാറ്റാതെ തന്നെ ഇത് കളിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഗെയിം പ്രോഗ്രസ്സ് വിവരങ്ങളും കാണിക്കും. ബിജിഎംഐ എയറിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ വഴിയായിരിക്കും ക്രാഫ്റ്റൺ ഇന്ത്യ ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുക.
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