ബിജിഎംഐ ലൈറ്റ് വരുന്നു: ലോഞ്ച് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ
ബിജിഎംഐ 4.5 അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ബിജിഎംഐ ലൈറ്റും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകൾ എത്രയാണെന്ന് ക്രാഫ്റ്റൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
Published : August 17, 2026 at 3:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ ലൈറ്റ് (ബിജിഎംഐ ലൈറ്റ്) പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ക്രാഫ്റ്റൺ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനപ്രിയ ഓൺലൈൻ മൾട്ടിപ്ലെയർ റോയൽ ഗെയിമായ ബിജിഎംഐയുടെ ലൈറ്റ് പതിപ്പ് ഗെയിമർമാർക്ക് പുതിയ അനുഭവം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയോ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങളോ ക്രാഫ്റ്റൺ എവിടെയും പരമാർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരും മാസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പങ്കിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ബിജിഎംഐ ലൈറ്റ് ഇന്ത്യ: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ക്രാഫ്റ്റണിന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ബിജിഎംഐ ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗെയിം ടൈറ്റിലായിരിക്കും ബിജിഎംഐ ലൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡിങും ആർട്ട്വർക്കും "ഉടൻ വരുന്നു" എന്ന സന്ദേശവും ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഗെയിം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാകുമോ അതോ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ക്രാഫ്റ്റൺ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര സ്റ്റോറേജ് വേണ്ടിവരുമെന്നോ, ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകൾ എത്രയാണെന്നോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
'ലൈറ്റ്' എന്ന വാക്ക് അടങ്ങുന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, താഴ്ന്ന സ്പെക്ക് ഉപകരണങ്ങളിൽ BGMI ലൈറ്റ് മികച്ച ഗെയിമിങ് പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗെയിമിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകളും രഹസ്യമാണ്. ലോഞ്ച് തീയതിയോട് അടുത്ത് ക്രാഫ്റ്റൺ പുതിയ ഗെയിമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പതിപ്പുകൾ, റാം, സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാത്രമല്ല, അക്കൗണ്ട് അനുയോജ്യത, ഗെയിമിലെ പുരോഗതി, കളിക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള BGMI പുരോഗതി കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
ബിജിഎംഐ 4.5 അപ്ഡേറ്റിന് പിന്നാലെ
ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചാം വാർഷിക പതിപ്പായ ബിജിഎംഐ 4.5 അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ബിജിഎംഐ ലൈറ്റ് കൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. BGMI ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. പരിമിതമായ കാലയളവിലേക്ക് ഇൻ-ഗെയിം റിവാർഡുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഗെയിമർക്ക് അവസരം നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം റിഡീം കോഡുകളും അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം ക്രാഫ്റ്റൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റിഡീം കോഡുകൾ കളിക്കാർക്ക് സ്കിന്നുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, അജ്ഞാത കാഷ് (UC) തുടങ്ങിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ-ഗെയിം റിവാർഡുകളിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്സസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മെച്ച ആന്റ് ബാക്ക്പാക്കും സ്മൈലിങ് പാൽ ബാക്ക്പാക്കും അപ്ഡേറ്റിലെ ശ്രദ്ധേയമായ റിവാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാപ്പുകളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ വഴിയും പുതിയ നിൻജുത്സു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോരാട്ടളിലൂടെയും ഗെയിമർക്ക് നറുട്ടോ ആനിമേഷൻ സീരിസിലെ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ ഫെരാരി SF90 XX സ്പൈഡർ, ഫെരാരി ലാഫെരാരി, ഫെരാരി പുറോസാങ്, ഫെരാരി റോമ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് പുതിയ കാർ മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗെയിമിൽ ഫെരാരി സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
Also Read:
- ലോഞ്ച് നാളെ: ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ടീസർ
- പോകോ എം8എക്സ് 5ജി വരുന്നു: ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ പുറത്ത്, വില 20000 രൂപയിൽ താഴെയോ?
- ഒരു മാസത്തിനകം വിറ്റഴിച്ചത് 2 ലക്ഷത്തിലേറെ യൂണിറ്റുകൾ: ജൂലൈയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിച്ചത് ഈ സ്കൂട്ടർ
- സൂക്ഷിച്ചോ, 110 രാജ്യങ്ങളിലെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിളിന്റെ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ്