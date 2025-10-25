സ്റ്റോറികള് ഇനി സ്റ്റൈലിഷാക്കാം; ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ, ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ആകൂ
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പുതിയ എഐ റീസ്റ്റൈൽ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ സ്റ്റൈലിഷാക്കാം? വിശദമായി അറിയാം.
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുത്തൻ ഫീച്ചറുമായി മെറ്റ. പുതിയ എഐ അധിഷ്ഠിത റീസ്റ്റൈൽ ഫീച്ചറാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോറീസിലും എഡിറ്റ്സ് ആപ്പിലും നിലവിൽ ലഭ്യമായ മെറ്റാ എഐ ആണ് ഈ ഫീച്ചറിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.
ഫീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിരവധി പ്രീസെറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും എന്നതാണാ പ്രത്യേകത. ഗൂഗിളിൻ്റെ ജെമിനി 2.5 ഫ്ലാഷ് ഇമേജ്, നാനോ ബനാന എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രത്തിലോ വീഡിയോയിലോ പുതിയ കാര്യങ്ങള് ചേർക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ആവും.
റീസ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|നീക്കം ചെയ്യുക
|ഫോട്ടോകളിൽ നിന്നും വീഡിയോകളിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്യാം.
|ചേർക്കുക
|ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്യാപ്, സൺഗ്ലാസുകൾ എന്നിവ ചേർക്കാനോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനോ കഴിയും.
|മാറ്റം
|ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെയോ വീഡിയോയുടെയോ നിറം, ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവ മാറ്റാവുന്നതാണ്.
|പ്രീസെറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ
|ക്രോം, ബലൂൺ, ഫിലിം നോയർ, വാട്ടർ കളർ തുടങ്ങിയവയും ഉപയോഗിക്കാം.
ചെയ്യേണ്ടതിത്ര മാത്രം
ഉപയോക്താവ് അവരുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റൈൽ സവിശേഷത ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ മുകളിൽ വലത് കോണിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റീസ്റ്റൈൽ ബട്ടൺ (പെയിൻ്റ് ബ്രഷ് ഐക്കൺ) കാണാനാകും. ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുക.
പുതിയ സവിശേഷത ആക്സസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനോ അവരുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രീസെറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രയോഗിക്കാനോ കഴിയും. ആവശ്യമില്ലാത്തവ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ സിനിമാറ്റിക് ഇഫക്റ്റുകൾ വരെ ചേർക്കാമെന്ന് മെറ്റാ പറയുന്നു.
റീസ്റ്റൈൽ സവിശേഷത പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ കൃത്യമായ പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ലൈറ്റിംഗ്, കോമ്പോസിഷൻ എന്നിവ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വരെ പ്രോംപ്റ്റായി നൽകാം. ഇത് ഫോട്ടോയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കും.
ഫോട്ടോ സ്റ്റൈലിങ്
1: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആപ്പ് തുറക്കുക.
2: പ്രധാന നാവിഗേഷൻ ബാറിലെ (പഴയ ലേഔട്ടിനായി) സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെയുള്ള “+” ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
പുതിയ ലേഔട്ടിന് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിലെ “+” ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3: മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റീസ്റ്റൈൽ ഐക്കണിൽ (പെയിൻ്റ് ബ്രഷ് ഐക്കൺ) ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
4: സവിശേഷത ആക്സസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് "ആഡ്", "റിമൂവ്", "ചേഞ്ച്", കൂടാതെ നിരവധി പ്രീസെറ്റ് ഇഫക്ടുകളും കാണാൻ കഴിയും. താഴെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സും ലഭ്യമാകും.
5: ഈ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.
6: എഡിറ്റ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, "കംപ്ലീറ്റ്" ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോയിലോ വീഡിയോയിലോ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
വീഡിയോ സ്റ്റൈലിങ്
1: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആപ്പ് തുറക്കുക.
2: പ്രധാന നാവിഗേഷൻ ബാറിലെ (പഴയ ലേഔട്ടിനായി) സ്ക്രീനിൻ്റെ താഴെയുള്ള “+” ഐക്കണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
പുതിയ ലേഔട്ടിന് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിലെ “+” ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
3: മുകളിലുള്ള റീസ്റ്റൈൽ ഐക്കണിൽ (പെയിൻ്റ് ബ്രഷ് ഐക്കൺ) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
4: പ്രീസെറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളും ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.
5: എഡിറ്റ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, "കംപ്ലീറ്റ്" ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സ്റ്റിക്കറുകൾ
ഉപയോക്താക്കള് എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന പേഴ്സണലൈസ്ഡ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കിടാം. “ആഡ് യുവേഴ്സ്” സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റൈൽ ഫീച്ചറിൽ കാണാം. ഈ സവിശേഷതയുടെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പങ്കിട്ട സ്റ്റിക്കറിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാനും, അവരുടെ ഫോട്ടോയിലോ വീഡിയോയിലോ അതേ എഐ ഇഫക്റ്റ് തൽക്ഷണം പ്രയോഗിക്കാനും കഴിയും.
