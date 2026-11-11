ഇനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ സൂപ്പർ ക്ലീനാകും! വരുന്നു സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച സ്മാർട്ട് ചവറ്റുകുട്ടകൾ
Indian Railways IoT smart dustbins 2026: ചവറ്റുകുട്ടകളിൽ മാലിന്യം നിറയുമ്പോൾ അധികൃതർക്ക് മെസേജ് വരും. ഐഒടി സ്മാർട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളാണ് റെയിൽവേ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
Published : November 11, 2026 at 12:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ. എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, പല പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ഇപ്പോഴും വൃത്തിഹീനമായാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. ട്രെയിൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്നതും ഈ ശുചിത്വമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ നാണക്കേടിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പോംവഴിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നിതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ഐഒടി സ്മാർട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ്, മാലിന്യം കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നൂതന ചവറ്റുകുട്ടകളാണ് റെയിൽവേ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
240 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ചവറ്റുകുട്ടകളായിരിക്കും ഇത്. മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാനും അവ നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റാനും ഇത് വഴി കഴിയും. എൻഎസ്ജി-2 വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
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ചവറ്റുകുട്ടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കാൻ നൂതന സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ചീഫ് പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻസ് ഒഫീസർ അമിത് സുദർശൻ പറഞ്ഞു. മാലിന്യം നിറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അലർട്ട് നൽകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചവറ്റുകുട്ട പൂർണമായി നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശൂചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കും.
ആദ്യം നിശ്ചിയിച്ച പ്രകാരം മാലിന്യം ചവറ്റുകുട്ടയിൽ നിറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് സെൻസറുകൾ അലർട്ട് നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രാക്കിലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും മാലിന്യം ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അമിത് വ്യക്തമാക്കി.
ഐഒടി അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോം
ചവറ്റുകുട്ടയുടെ പ്രവർത്തനം ഐഒടി അധിഷ്ഠിത പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരങ്ങൾ റിമോട്ടായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ചവറ്റുകുട്ടകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ സംഭരണ ശേഷി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. റിമോട്ടായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏത് ചവറ്റുകുട്ടയാണ് ആദ്യം നിറയുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ച് വ്യത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും.
ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ്
ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും ഏത് കാലാവസ്ഥയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപകൽപ്പനയും ഇതിലുണ്ട്. ചവറ്റുകുട്ടയുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ ജിപിഎസ് വഴി സാധിക്കും. സെൻസർ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണം, റിമോട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി, മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നിവ ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റഷനുകളിലെ മാലിന്യം സംസ്കരണം കൂടുതൽ സുഗമാമാക്കും. കൂടാതെ യാത്രക്കാർക്ക് വൃത്തിയുള്ള സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും റെയിൽവേ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
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