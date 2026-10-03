അഞ്ച് രൂപ അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും, പിന്നെ അക്കൗണ്ട് കാലിയാകും; പുതിയ തട്ടിപ്പ് രീതി ഇങ്ങനെ
തട്ടിപ്പുകാർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വ്യാജ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായം തേടി ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഏജൻ്റുമാരെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇവർ വലയിലാക്കുന്നത്
By PTI
Published : October 3, 2026 at 11:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗൂഗിളിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ തിരയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാങ്കുകളുടെയും ഓൺലൈൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യാജ നമ്പറുകൾ നൽകി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടുന്ന സൈബർ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള പൊലീസ്. ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മതി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെടാൻ.
തട്ടിപ്പുകാർ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വ്യാജ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായം തേടി ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഏജൻ്റുമാരെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇവർ വലയിലാക്കുന്നത്. പരാതികൾ വേഗം പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഫോണുകളിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇരകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവരുടെ ആദ്യ പടി. ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ എത്തുന്നതോടെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തട്ടിപ്പുകാരുടെ കൈകളിലാകും.
അഞ്ച് രൂപയുടെ ചതിക്കുഴി
വ്യാജ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഘത്തിനെതിരെ പൊലീസ് ശക്തമായ ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ഇരകളെ കുടുക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായി ചെറിയ തുക ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതാണ്. വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അഞ്ച് രൂപ പോലുള്ള ചെറിയ തുകകൾ അടയ്ക്കാൻ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടും. ഈ തുക കൈമാറുന്നതിനായി ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് ആപ്പിലൂടെ പാസ്വേഡും ഒടിപിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും ഇവർ കവർന്നെടുക്കും.
വേണ്ടത് അതീവ ജാഗ്രത
ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്നും സേവനദാതാക്കളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളോ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. അപരിചിതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം യാതൊരു കാരണവശാലും റിമോട്ട് ആക്സസ് ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ പണം കൈമാറുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒടിപി, പിൻ, പാസ്വേഡ്, കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കരുത്.
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ഫോൺ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സംസാരത്തിൽ സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കണം. തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ശാഖ സന്ദർശിച്ചോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നവർ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ തന്നെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 1930ൽ വിളിച്ചോ, നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ (www.cybercrime.gov.in) വഴിയോ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. തട്ടിപ്പ് നടന്ന് ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ പരാതി നൽകിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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