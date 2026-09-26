"ഇ-ചെലാൻ അടയ്ക്കാനുണ്ട്", വ്യാജ SMSല് വീഴല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന പുതിയ തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ..
ഇ-ചെലാന് വിവരങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാജ എസ്.എം.എസ്-എ.പി.കെ തട്ടിപ്പിനെതിരെ കേരള പൊലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്, എപികെ ഫയലുകള് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദേശം
By PTI
Published : September 26, 2026 at 11:22 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വാഹന ഉടമകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇ-ചെലാന് പേരിൽ വ്യാജ എസ്.എം.എസ് അയച്ച് പണം തട്ടുന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേരള പൊലീസ്. വാഹന ഉടമകളുടെ ചെലാന് വിവരങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് സര്ക്കാര് സംവിധാനത്തില്നിന്ന് അയച്ച സന്ദേശമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് പൊലീസിൻ്റെ ജാഗ്രത നിര്ദേശം.
തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ..
ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ സംവിധാനം വഴിയാണ് സന്ദേശം വന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിങ്ക് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് എസ്.എം.എസ് അയക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മൊബൈല് നമ്പറുകളില് നിന്ന് എസ്.എം.എസ് അയയ്ക്കുന്നതാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യപടിയെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ലിങ്ക് തുറക്കുമ്പോൾ, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇ-ചെലാൻ പോർട്ടലിന് സമാനമായ ഒരു വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരുന്നു. അവിടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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തുടർന്ന്, വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കുന്ന "Internal Security Review" (ആന്തരിക സുരക്ഷാ പരിശോധന) എന്ന് കാണിക്കും. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. "Yes" (അതെ) എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അപകടകരമായ ഒരു എപികെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള എ.പി.കെ ഫയല് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള് ഉപയോക്താവില് നിന്ന് ഫോണിന്റെ നിയന്ത്രണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വിവിധ പെര്മിഷനുകള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെര്മിഷന് അനുവദിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനും അതിലെ വിവരങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഇ-ചെലാൻ, ട്രാഫിക് പിഴ, വാഹന പരിശോധന, കെവൈസി , റീഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർടിഒ/എംവിഡി സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പേരിൽ എസ്എംഎസ്, വാട്സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന എപികെ ഫയലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. ഔദ്യോഗിക എംവിഡി , പരിവാഹൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ-ചെലാൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ, അംഗീകൃത സർക്കാർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ ഇ-ചെലാൻ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവൂ എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എസ്.എം.എസില് ലഭിക്കുന്ന ലിങ്ക് നേരിട്ട് തുറക്കുന്നതിനുപകരം ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് സ്വയം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുറക്കുക.
വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകിയ ശേഷം "Internal Review", "Pending Verification" അല്ലെങ്കിൽ "Install App to Clear Challan" തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങൾ കണ്ടാൽ സംശയത്തോടെ കാണണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ ഇ-ചെലാൻ പേയ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാ സേവനങ്ങൾക്കായി സാധാരണയായി ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എപികെ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എപികെ ഫയല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ ഫോണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കണം. കൂടാതെ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സുപ്രധാന ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സംശയാസ്പദമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുകയും സൈബർ പൊലീസിൽ നിന്നോ വിശ്വസ്തനായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനിൽ നിന്നോ സഹായം തേടുകയും വേണം.
കൂടാതെ, യുപിഐ, മറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് സേവനങ്ങൾ, ലിങ്ക് ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സമീപകാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കണം. സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഉപയോക്താക്കൾ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ബാങ്കിനെയോ പേയ്മെൻ്റ് സേവന ദാതാവിനെയോ ബന്ധപ്പെടണം. പാസ്വേഡുകള് വോറൊരാള് കൈക്കലാക്കിയെന്ന് തോന്നിയാല് സുരക്ഷിത ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ബാങ്കിങ്, ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പാസ്വേഡുകൾ മാറ്റണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം വഞ്ചനാപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവരോ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നവരോ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 1930 വഴിയോ സൈബർ ക്രൈം പോർട്ടൽ വഴിയോ എത്രയും വേഗം സൈബർ പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ, ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടുകൾ തടയുന്നതിനോ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ അധികാരികളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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