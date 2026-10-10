ട്രാഫിക് പൊലീസുകാർക്ക് പകരക്കാരനായി റോബോട്ട്; ചരിത്രമാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി കേരള പൊലീസ്
കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കേരള പൊലീസ് ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു
Published : October 10, 2026 at 1:02 PM IST
പര്വീസ്. കെ
എറണാകുളം: ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് റോബോട്ടുകൾ എത്തുന്നു. ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിച്ചുനൽകുക എഐ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളായിരിക്കും. ഇതോടെ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് റോഡുകളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് പൊലീസുകാർ ഇനി പഴങ്കഥയാകും.
ട്രാഫിക് പൊലീസിന് പകരം ദക്ഷ
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ റോബോട്ടിക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കേരള പൊലീസ് ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളും വാഹനനീക്കങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പന ചെയ്ത സെമി ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ടാണ് ദക്ഷ. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിലും മലിനീകരണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന ട്രാഫിക് പൊലീസുകാർക്ക് പകരമായി അല്ലെങ്കിൽ സഹായമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദക്ഷയ്ക്ക് സാധിക്കും. മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കൈകളുടെ ചലനങ്ങളിലൂടെയും ദൃശ്യസൂചനകളിലൂടെയും ട്രാഫിക് സുഗമമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും എംഡിയുമായ ആദിൽ കൃഷ്ണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ചൈനയിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണത്തിന് റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിലായിരിക്കും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണത്തിന് റോബോട്ടുകൾ എത്തുക. അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ റോബോട്ടുകളെ കേരള പൊലീസിന് കൈമാറുമെന്ന് ആദിൽ കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി. എഐ വെഹിക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ വഴി വാഹനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യാനുസരണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ റോബോട്ടിന് കഴിയും. ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ നിയമലംഘനങ്ങളും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ദക്ഷയെന്ന റോബോട്ടിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 19-ാമത് കൊക്കൂൺ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹാക്കിങ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രദർശനത്തിൽ ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് മറ്റു രണ്ട് റോബോട്ടുകളെക്കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
ബഹുഭാഷാ സഹായിയായി താര
പൊതുജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ശേഷിയുള്ള സെമി ഹ്യൂമനോയ്ഡ് സേവന റോബോട്ടാണ് താര. നൂറിലധികം ഭാഷകളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന താര, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫിസുകളിലും എത്തുന്ന സന്ദർശകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും മാർഗനിർദേശം നൽകാനും പ്രാപ്തമാണെന്ന് ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സിലെ മഹേശ്വർ വിശദീകരിച്ചു. ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് സേവനങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലുകളിലും ഓഫിസുകളിലും താര റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുമെത്തുന്ന ആളുകളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും താരയ്ക്ക് സാധിക്കും. വ്യവസായശാലകളിലും അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു റോബോട്ടാണ് ദക്ഷ. 25 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം ഉയർത്താനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും ഈ റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇവയെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഐഹബ് റോബോട്ടിക്സ്, പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കായി കർണ എന്ന ബൈപെഡൽ ഹ്യൂമനോയ്ഡ് റോബോട്ടും വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനസേവനരംഗത്തും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എഐ റോബോട്ടുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഐഹബ് ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു.
ദുരന്തനിവാരണത്തിന് കവച്
ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗതാഗതത്തിനുമായി നിർമിച്ച അൺമാൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വെഹിക്കിളാണ് കവച്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ പൊലീസിനും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എത്തിക്കാൻ കവച് സഹായിക്കും.
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എൽഐഡിഎആർ സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ റോബോട്ടിന് സ്വയം വഴി കണ്ടെത്തി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. 2000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം പേറാൻ കഴിവുള്ള ഈ വാഹനം പ്രതിരോധ മേഖലയിലും നിരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പ്രതിരോധ സേനകൾക്കും ഭാവിയിൽ കേരള പൊലീസിനും വേണ്ടി കവച് നിർമിക്കാനാണ് ഐഹബ് റിസർച്ച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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