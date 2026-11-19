ഈ ലിങ്കുകള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യല്ലേ, മുന്നറിയിപ്പുമായി 'ഷേരു ഭായ്'
ഷേരു ഭായിലൂടെ സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് കേരള പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇക്കാര്യങ്ങള് സൂക്ഷിക്കൂ... Kerala Police cyber warning Sheru Bhai
Published : November 19, 2026 at 7:05 AM IST
കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ടെ വ്യവസായില് നിന്നും കവര്ന്നത് 1.45 കോടി. വ്യാജ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇ-ചലാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒടിപി നൽകിയതിലൂടെ കൊച്ചി സ്വദേശിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 3 ലക്ഷം.
കൊച്ചിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന വന്ന സന്ദേശങ്ങളിലും ലിങ്കിലും വിശ്വസിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് 89,904 രൂപ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളില് മാത്രം കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത തട്ടിപ്പുകളാണിത്. അതായത് സൈബര് തട്ടിപ്പ് വൻ തോതില് സംസ്ഥാനത്ത് വര്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കൂടുതല്പേര് അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിയതുമായ തട്ടിപ്പ് എംവിഡിയുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ഇ-ചലാൻ വഴിയാണ്. "അടിയന്തിര അറിയിപ്പ്! നിങ്ങളുടെ KL-11-AN-XXXX എന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോടതി നടപടികളും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി പിഴ അടയ്ക്കുക" -ഈ ഒരൊറ്റ സന്ദേശത്തിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് മതി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും നഷ്ടപ്പെടാൻ. അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കല് അനിവാര്യമാണ്.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് ജനപ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഷേരു ഭായിക്കൊപ്പമാണ് കേരള പൊലീസും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പുത്തൻ ട്രൻഡുകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ കേരള പൊലീസ് എന്നും ഒരുപടി മുന്നിലാണ്. സിനിമാ ഡയലോഗുകളും വൈറൽ മീമുകളും റീലുകളുമെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊലീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ക്യാമ്പയിനാണ് ഇപ്പോൾ സൈബർ ലോകത്ത് തരംഗമാകുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ താരം ‘ഷേരു ഭായി’യെ മുൻനിർത്തിയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ബോധവൽക്കരണം.
ആരാണ് ഈ ‘ഷേരു ഭായി’?
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകളിലും യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിലും ഇപ്പോൾ കത്തിക്കയറുന്ന ഒരു ട്രൻഡിംഗ് കഥാപാത്രമാണ് 'ഷേരു ഭായി'. സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സംഭാഷണ ശൈലിയും മാനറിസങ്ങളുമാണ് ഈ ട്രൻഡിനെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വൈറലാക്കിയത്.
യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ഈ ട്രൻഡിനെ വെറുതെ അനുകരിക്കുന്നതിന് പകരം, അതിൽ കൃത്യമായൊരു സാമൂഹിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് കേരള പൊലീസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഗൗരവമേറിയ നിയമകാര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളും വിരസതയില്ലാതെ, എന്നാൽ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ 'ഷേരു ഭായി' പരീക്ഷണത്തിലൂടെ പൊലീസിന് സാധിച്ചു.
ഷേരു ഭായിലൂടെ സൈബർ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് കേരള പൊലീസ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹപൂർവ്വമായ ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലാണ്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായപ്പോൾ, നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് ഷേരു ഭായ് ഇപ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. "പ്രിയ ഭായ്മാരേ, സൈബർ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പലതരം തട്ടിപ്പുകളാണ്..." -ഷേരു ഭായുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേവലം ഒരു തമാശയല്ല, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ശൂന്യമാകാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്.
സൈബർ ചതിയന്മാരുടെ മൂന്ന് പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ!
നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മുതലെടുക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വഴികളാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഷേരു ഭായിലൂടെ കേരള പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
വ്യാജ SMS സന്ദേശങ്ങൾ
"നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നു", "ലോട്ടറി അടിച്ചു", "ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയി" തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ച് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.
ഫേക്ക് MVD ചെലാൻ APK ഫയലുകൾ
അടുത്തകാലത്തായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ (MVD) പേരിൽ വ്യാജ ലിങ്കുകൾ അയച്ച്, പിഴ ഒടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഈ ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും ഹാക്കർമാരുടെ കൈകളിലാകും.
സമ്മാനവാഗ്ദാന ലിങ്കുകൾ
ഫ്രീ റീചാർജ്, വൻ വിലക്കുറവിൽ ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യാജ ലിങ്കുകൾ വഴി നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും അവർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു.
സുരക്ഷിതരാകാൻ ഷേരു ഭായ് പറയുന്ന 'ഗോൾഡൻ റൂൾസ്':
- അപരിചിത ലിങ്കുകൾക്ക് 'നോ' പറയുക: വാട്സാപ്പിലോ മെസ്സേജിലോ വരുന്ന അപരിചിതമായ ലിങ്കുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
- APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത്: ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ആപ്പും (APK ഫയലുകൾ) ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്.
- ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി വെക്കുക: നിങ്ങളുടെ ഒ.ടി.പി (OTP), ബാങ്ക് പാസ്വേഡ്, എടിഎം പിൻ എന്നിവ ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പൊലീസോ ചോദിച്ചാൽ പോലും ആരുമായും പങ്കുവെക്കരുത്.
ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ മതി, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം നഷ്ടപ്പെടാൻ. സാങ്കേതികവിദ്യ വളരുമ്പോൾ നമ്മളും സ്മാർട്ടാകണം. ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. കേരള പൊലീസ് പറയുന്നതുപോലെ, ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷ.
ഷേരു ഭായ് പറയുന്നതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കൂ... സൈബർ ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴാതെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കൂ! എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ മടിക്കാതെ 1930 എന്ന സൈബർ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറിൽ ഉടനടി ബന്ധപ്പെടുക.
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