ഹെൽമറ്റില്ല, ട്രിപ്പിൾസുമുണ്ട്; ലൈസൻസ് വേണ്ടാത്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിലെ 'മരണക്കളി' നിർത്താൻ എംവിഡി!
mvd warning on minors electric scooter driving kerala: ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി രക്ഷിതാക്കള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്
Published : November 9, 2026 at 2:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമപരമായ ഇളവുകൾ മുതലെടുത്ത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ തിരക്കേറിയ റോഡുകളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ സ്കൂട്ടറുകൾ ഓടിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്.
രജിസ്ട്രേഷനും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി രക്ഷിതാക്കള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
നിയമം പറയുന്നത് എന്ത്? (കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടം 2(u))
കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടത്തിലെ (CMVR) സെക്ഷൻ 2(u) പ്രകാരം, നിർദിഷ്ട ഏജൻസികളുടെ അംഗീകാരമുള്ളതും താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതുമായ ബാറ്ററി വാഹനങ്ങളെ 'മോട്ടോർ വാഹന'ങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- മോട്ടോർ കപ്പാസിറ്റി: വാഹനത്തിൻ്റെ മോട്ടോർ ശേഷി 250 വാട്സിൽ കുറവായിരിക്കണം.
- പരമാവധി വേഗത: വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടാൻ പാടില്ല.
- സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ: കൃത്യമായ ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനവും റിഫ്ലക്റ്ററുകളും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.
- വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം: ബാറ്ററി ഒഴിവാക്കിയുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ആകെ ഭാരം 60 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടരുത്.
ഈ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്ന ലോ-സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ആർ.ടി.ഒ രജിസ്ട്രേഷനോ, നമ്പർ പ്ലേറ്റോ, ഇത് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ആവശ്യമില്ല.
റോഡുകളിലെ അപകടകരമായ ലംഘനങ്ങൾ
നിയമപരമായ ഈ ഇളവുകളെ തെറ്റായ രീതിയിൽ മുതലെടുത്താണ് പലരും ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നത്. വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നിരവധി പേരാണ് പ്രധാന റോഡുകളിൽ പോലും യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
വേഗത കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിലും വീഴ്ചകളിൽ ഗുരുതരമായ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാൻ കുട്ടികൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല. രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന സ്കൂട്ടറുകളിൽ മൂന്നും നാലും കുട്ടികൾ കയറി അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക, വൺവേകളിൽ തെറ്റായ വശത്തുകൂടി (വലതുവശം ചേർന്ന്) വണ്ടിയോടിക്കുക എന്നിവ പതിവാണ്. ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കുറവായതിനാൽ മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാർക്കോ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കോ ഇവ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല
ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വശം ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തതിനാൽ ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ലഭ്യമാകില്ല.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെടുകയോ, ഇവ ഇടിച്ച് മറ്റ് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിക്കില്ല. കോടതി നിശ്ചയിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം വണ്ടിയുടെ ഉടമയോ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളോ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും എംവിഡി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം
നിയമത്തിൽ ഇളവുണ്ടെന്ന് കരുതി കുട്ടികളുടെ ജീവന് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എംവിഡി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. കുട്ടികൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുമായി പ്രധാന റോഡുകളിലേക്കും കവലകളിലേക്കും ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും റോഡിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം നൽകണമെന്നും എംവിഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
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