ശബരിമലയിലേക്കാണോ? കാലാവസ്ഥ മുതല് തിരക്ക് വരെ ഒറ്റ ക്ലിക്കില് ഈ ലിങ്കിലൂടെ അറിയാം...
കാലാവസ്ഥ മുതൽ തിരക്ക് വരെ വിരൽത്തുമ്പിൽ! എന്താണ് ശബരിമല ഭക്തർക്കായുള്ള "ശബരി പോർട്ടൽ"? അറിയേണ്ടതെല്ലാം... sabariportaldcpta.in live tracker
Published : November 17, 2026 at 3:30 PM IST
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശരണംവിളികളോടെ ശബരിമല നട തുറന്നുകഴിഞ്ഞു. മലകയറിവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാമിമാർക്കായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് ഇത്തവണ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, പേര് 'ശബരി പോർട്ടൽ' (sabariportaldcpta.in). യാത്രാ വിവരങ്ങൾ, തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ, അടിയന്തര സഹായങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരു ആപ്പും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭക്തരുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു 'വൺ-ക്ലിക്ക് ഗേറ്റ്വേ' ആണിത്.
വിരൽത്തുമ്പിൽ കാനനപാത: എന്താണ് 'ശബരി പോർട്ടൽ'?
തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സർക്കാർ സേവനങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റൽ ഗൈഡാണ് ശബരി പോർട്ടൽ. സ്മാർട്ട്ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ യാതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് ഈ സേവനം പൂർണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ 94009 67300 എന്ന നമ്പറിലൂടെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ്ബോട്ട് സംവിധാനവും അധികൃതർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1. കാലാവസ്ഥയും പമ്പയിലെ ജലനിരപ്പും ലൈവായി അറിയാം
കാനനപാതയിലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളും പോർട്ടലിൽ തത്സമയം ലഭ്യമാകും. ഇതിനൊപ്പം പമ്പാ ത്രിവേണിയിലെ ജലനിരപ്പ് എത്രയെന്നും, ഭക്തർക്ക് അവിടെ കുളിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങളും ലൈവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
2. 'ശബരി മാപ്പ്' - വഴി തെറ്റില്ല
പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ, എ.ടി.എം കൗണ്ടറുകൾ, പാർക്കിങ് സോണുകൾ എന്നിവ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ 'Sabari Map' ഫീച്ചർ. മൊബൈലിലെ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്താൽ, ഭക്തർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴി കൃത്യമായ ദിശാസൂചനയും ഇത് നൽകും.
3. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി - ട്രെയിൻ സമയവിവരങ്ങൾ
നിലയ്ക്കൽ-പമ്പ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ, പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘദൂര കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകൾ എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങളും, ഭക്തർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ട്രെയിൻ സമയവിവരങ്ങളും പോർട്ടലിൽ കൃത്യമായി കോർത്തിണക്കിയിട്ടുണ്ട്.
4. 'ചെക്ക് മൈ ബിൽ' - ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാം
തീർഥാടകരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹോട്ടലുകളിലും കടകളിലും അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് തടയാൻ പോർട്ടലിൽ ഡിജിറ്റൽ പരാതി സംവിധാനമുണ്ട്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച കൃത്യമായ വിലവിവരങ്ങൾ ഇതിൽ പരിശോധിക്കാനും, അമിതവില വാങ്ങിയാൽ ബില്ലിൻ്റെ ചിത്രം സഹിതം പോർട്ടൽ വഴി നേരിട്ട് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് പരാതി അയക്കാനും സാധിക്കും.
5. കൂട്ടംതെറ്റിയാൽ കണ്ടെത്താൻ ഡിജിറ്റൽ കാവൽ
തീർഥാടനത്തിനിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടംതെറ്റിപ്പോവുകയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ഫോട്ടോ സഹിതം പോർട്ടലിലൂടെ ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പരാതികൾ നേരിട്ട് പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് കൈമാറുകയും, തുടർനടപടികൾ വാട്സാപ്പ് വഴി പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും.
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
- നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ബ്രൗസർ തുറന്ന് sabariportaldcpta.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
- വെർച്വൽ ക്യൂ ലിങ്ക്, പൂജാ സമയങ്ങൾ, തത്സമയ ദർശന സമയം എന്നിവയെല്ലാം ഹോം പേജിൽ തന്നെ കാണാം.
- കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിനായി 94009 67300 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു 'Hi' എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചും ചാറ്റ്ബോട്ട് വഴി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം
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