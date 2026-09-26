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'സ്വിഫ്‌റ്റ്' ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല, 287 കോടി ചെലവുള്ള ദൗത്യം അവസാനിച്ചു; ലിങ്ക് പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു

ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനിരുന്ന സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നത്. നിയന്ത്രണം നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ദൂരദർശിനി ഈ വർഷം നവംബറിലോ അതിന് ശേഷമോ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നശിച്ചുപോകും.

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Katalyst Link spacecraft was launched into space to rescue NASA's Swift Observatory on July 3, 2026 via a Northrop Grumman Pegasus XL rocket. (Image Credit: Katalyst Space)
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By AP (Associated Press)

Published : September 26, 2026 at 8:24 PM IST

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കേപ് കനാവറൽ: നാസയുടെ പഴക്കം ചെന്ന സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യവുമായി പുറപ്പെട്ട റോബോട്ടിക് പേടകമായ 'ലിങ്ക്' തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു. വിക്ഷേപിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് പേടകം തിരികെ ഭൂമിയിലെത്തുന്നത്. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനിരുന്ന സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നത്.

ദൂരദർശിനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകം പണികഴിപ്പിച്ച 'ലിങ്ക്' പേടകത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടർന്നാണ് 'സ്വിഫ്‌റ്റ് ബൂസ്റ്റ്' ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാലാണ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചത്. നിയന്ത്രണം നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ദൂരദർശിനി ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നശിച്ചുപോകുമെന്ന് നാസ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അരിസോണ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസിനെയാണ് ലിങ്ക് പേടകത്തിന് സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുമുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത്. 30 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്‍റെ ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. ലിങ്ക് പേടകം പ്രവർത്തനരഹിതമായതായി 'കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസ്' അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനായി നാസയുടെ സഹകരണത്തോടെ തങ്ങൾ നടത്തിയ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

"ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നത് സങ്കടകരമാണെങ്കിലും, ഈ രക്ഷാശ്രമം ഏത് രീതിയിലും മൂല്യവത്തായ ഒന്നാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു," നാസയുടെ ഷോൺ ഡൊമാഗൽ-ഗോൾഡ്മാൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഭാവിയിലെ ഉപഗ്രഹ രക്ഷാദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഭവസമ്പത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നും, പെട്ടന്നുള്ള ദൗത്യമായതിനാൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സംഘത്തെ ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ലിങ്ക് പേടകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

22 വർഷം പഴക്കമുള്ള ടെലിസ്‌കോപ്പിനെ പിടികൂടി ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ ടെലിസ്‌കോപ്പിന്‍റെ ഭ്രമണപഥം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി, ഈ വർഷം ആദ്യം നാസ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും സ്വിഫ്റ്റിന്‍റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എങ്കിലും രക്ഷാദൗത്യം വിജയം കണ്ടില്ല.

പേടകത്തിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?

2026 ജൂലൈ 3നാണ് ലിങ്ക് പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നേരിട്ടു. പേടകത്തെ തിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്ന് 'റിയാക്ഷൻ വീലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രവർത്തനരഹിതമായി. തുടർന്ന് വാൽവിനുണ്ടായ തകരാർ കാരണം ഉപഗ്രഹം അതിവേഗം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആശയവിനിമയം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും, ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇന്ധനം അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഓഗസ്റ്റിൽ രക്ഷാദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചു.

അവശേഷിച്ച ആഴ്‌ചകളിൽ ലിങ്കിന്‍റെ റോബോട്ടിക് കൈകൾ ചലിപ്പിച്ച് പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 3 അടി നീളമുള്ള ഈ കൈകളുടെ അറ്റത്ത് കൈപ്പത്തിക്ക് സമാനമായ ഗ്രിപ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർമാർക്ക് പേടകത്തെ 'സ്വിഫ്റ്റി'ന്‍റെ 7 മുതൽ 9 മൈൽ (12 മുതൽ 15 കിലോമീറ്റർ) വരെ അടുത്തെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഭാവിയിലെ ഉപഗ്രഹ-വീണ്ടെടുക്കൽ ശ്രമങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ലീ വ്യക്തമാക്കി.

എന്താണ് സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി?

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിപ്പോന്ന ദൂരദർശിനിയാണ് നീൽ ഗെഹ്‌റെൽസ് സ്വിഫ്‌റ്റ്. 2004-ലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഗാമ-റേ സ്‌ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

ദൗത്യം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞത്

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിക്ക് ത്രസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് ഭ്രണണപഥം നിലനിർത്താനായില്ല. ഇതോടെ താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന നിലയിലായി. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കാനും കത്തിയമരാനും സാധ്യതയുള്ള ദൂരദർശിനിയെ പ്രത്യേക പേടകമെത്തിച്ച് അതിന്‍റെ യന്ത്രകൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്.

എന്നാൽ മറ്റൊരു പേടകവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പോർട്ടോ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമോ ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന അതിന്‍റെ റോബോട്ടിക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിഫ്‌റ്റിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിടിച്ചെടുത്ത് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യമായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടതോടെയാണ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാസ തയ്യാറായത്.

ഉപേക്ഷിച്ചത് ചെലവേറിയ ദൗത്യം

30 മില്യൺ ഡോളർ (286.91 കോടി) ചെലവിട്ട രക്ഷാദൗത്യമാണ് ഇതോടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. വെറും ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടെലസ്‌കോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പേടകമായ 'ലിങ്ക്' പണി കഴിപ്പിച്ചത്.

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സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി
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