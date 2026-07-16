ETV Bharat / technology

നാല് പവർട്രെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ: പുതിയ ഇവി പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി എംജി മോട്ടോർ

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഹൈബ്രിഡ് ഇവികൾ, പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇവികൾ, റേഞ്ച്-എക്സ്റ്റെൻഡർ ഇവികൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫ്ലെക്‌സിബിൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് MG ADAPT. താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

MULTI ENERGY VEHICLE ARCHITECTURE MG REEV PALTFORM എംജി മോട്ടോർ JSW MG MOTOR INDIA
MG ADAPT platform is designed for the growing needs of new energy vehicles (NEVs) in India. (Image Credit: YouTube/Morris Garages India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി അഡ്വാൻസ് ഡ്രൈവ് ആർക്കിടെക്‌ചർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ടെക്‌നോളജിയുമായി (MG ADAPT) ജെഎസ്‌ജഡബ്ല്യു എംജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി ന്യൂ എനർജി വെഹിക്കിൾ (NEV) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (ഇവി), ഹൈബ്രിഡ് ഇവി (HEV), പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇവി (PHEV), റേഞ്ച്-എക്സ്റ്റെൻഡർ ഇവി (REEV) എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഇലക്‌ട്രിക് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന മോഡുലാർ ആർക്കിടെക്‌ചറിലാണ് പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നിലധികം പവർട്രെയിനുകൾ പിന്തുണയ്ക്കും

ഒന്നിലധികം പവർട്രെയിനുകൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റ മോഡുലാർ ബേസായാണ് ADAPT വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. അതിനാൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്‌ത പവർട്രെയിൻ ഓപ്‌ഷനുകളുള്ള മോഡലുകൾ ഭാവിയിൽ വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായിക്കും. 400V, 800V ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് MG ADAPT വികസിപ്പിച്ചത്. വാഹനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ശേഷി, കാര്യക്ഷമത, പ്രകടനം, സുരക്ഷ, പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായകമാവും.

മിക്ക കമ്പനികളുടെ വാഹനങ്ങളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പവർട്രെയിനുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും, നാല് പവർട്രെയിനുകളും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണെന്ന് JSW MG മോട്ടോർ ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ അനുരാഗ് മെഹ്‌റോത്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പുതിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സഹായിക്കുമെന്നും മെഹ്‌റോത്ര പറഞ്ഞു.

പുതിയ ഇവി വരുന്നു

MG ADAPT പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനവും പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇവിയും 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷനുമായി ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ (ICE) സാങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 1,000 കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൂരം ഓടാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി MG ADAPT ഒരു ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു സമർപ്പിത ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനും സമർപ്പിത ബാറ്ററി സിസ്റ്റവും 10-ഇൻ-1 ഇന്‍റലിജന്‍റ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ, ബാറ്ററി, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ എന്നിവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്‍റലിജന്‍റ് എനർജി മാനേജ്‌മെന്‍റ് സിസ്റ്റമാണ്.

ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ചതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ (DHE). മികച്ച താപ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ഉപഭോഗവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വേഗത്തിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രതികരണം, സുരക്ഷ, കാര്യക്ഷമത എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം. 10-ഇൻ-1 ഇന്‍റലിജന്‍റ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റ് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മെക്കാനിക്കൽ സങ്കീർണ്ണത കുറയ്ക്കാനും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ (DHT) സുഗമവും കൂടുതൽ പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതുമാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നാല് ഡ്രൈവ് മോഡുകളും REEV പിന്തുണയും

നാല് ഡ്രൈവിങ് മോഡുകൾ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ MG ADAPT പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ എനർജി മാനേജ്‌മെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കും. നഗരയാത്ര മുതൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് വരെ പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇത്.

Also Read:

  1. മുഖം മിനുക്കിയ 'ബ്രെസ്സ' വരുന്നു, എഞ്ചിനിൽ അടിമുടി മാറ്റം: വില കൂടുമോ?
  2. കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന ഡസ്റ്ററിന്‍റെ സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനുമായി റെനോ: 'അഡ്വഞ്ചർ' പതിപ്പിനെ കുറിച്ചറിയാം
  3. ഡിസ്‌കൗണ്ട് വിലയിൽ കാവസാക്കി വെർസിസ്-എക്‌സ് 300, ഒപ്പം സൗജന്യ ആക്‌സസറികളും: ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം

TAGGED:

MULTI ENERGY VEHICLE ARCHITECTURE
MG REEV PALTFORM
എംജി മോട്ടോർ
JSW MG MOTOR INDIA
MG ADAPT PLATFORM UNVEILED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.