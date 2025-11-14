നാസയുടെ ഇരട്ട ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ചൊവ്വയിലേയ്ക്ക്; ചരിത്രനേട്ടവുമായി ബ്ലൂ ഒറിജിൻ
പേടകങ്ങളെ വഹിക്കുന്നത് ജെഫ് ബെസോസ് കമ്പനി ബ്ലൂ ഒറിജിൻ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:25 നാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ചൊവ്വയുടെ ഭാവി മനുഷ്യ പര്യവേക്ഷണത്തിന് ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കും.
Published : November 14, 2025 at 8:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാസയുടെ ഇരട്ട ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ചൊവ്വയിലേയ്ക്ക് വിക്ഷേപിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ് കാനവറൽ സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ബിസിനസ് ഭീമന്മാരായ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ നിർമ്മിച്ച ഭീമൻ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റിലാണ് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ചൊവ്വയിലേക്ക് അയച്ചത്.
വ്യവസായ ഭീമൻ ജെഫ് ബെസോസിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് ഇത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:25 നായിരുന്നു ദൗത്യം. യുഎസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ റോക്കറ്റ് ലാബ് നിർമ്മിച്ച ESCAPADE എന്ന ഇരട്ട ബഹിരാകാശ പേടകം, ചൊവ്വയുടെ കാന്തിക പരിസ്ഥിതിയെ സൂര്യൻ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കും. ബെർക്ക്ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ചൊവ്വയുടെ ഭാവി മനുഷ്യ പര്യവേക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന നാസയെ ഈ ദൗത്യം സഹായിക്കും.
പത്ത് മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം, 2027 സെപ്റ്റംബറോടെ ESCAPADE ചൊവ്വയിലെത്തും, മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഏകോപിത ഇരട്ട-ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായി ഇത് മാറും. 2028 ജൂണിൽ ഇത് ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം ആരംഭിക്കും.
ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള എസ്കാപേഡിൻ്റെ യാത്ര
നിലവിൽ, ഭൂമിയും ചൊവ്വയും സൂര്യൻ്റെ എതിർവശങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഗ്രഹാന്തര യാത്ര കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കുന്നു. നേരിട്ട് ചൊവ്വയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുപകരം, ഇരട്ട ബഹിരാകാശ പേടകം ആദ്യം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദശലക്ഷം മൈൽ അകലെയുള്ള ലഗ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ് 2 എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് നാസ പറഞ്ഞു.
ESCAPADE ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന പാത, ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാൻ പാകത്തിലാക്കുന്നു. "ഭൂമിയുടെ സാമീപ്യം" അല്ലെങ്കിൽ "ലോയിറ്റർ" ഭ്രമണപഥം, ഭൂമിയുടെ മാഗ്നെറ്റോടെയിലിൻ്റെ വിദൂര മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആദ്യത്തെ ദൗത്യമായി എസ്കാപേഡിനെ മാറ്റും.
രണ്ട് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിൽ പരസ്പരം പിന്തുടരുകയും ഒരേ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. ഹ്രസ്വ സമയ സ്കെയിലുകളിൽ ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇത് അന്വേഷിക്കും.
Some fun stills! Congrats Team Blue and NASA on an amazing day. Never tell me the odds! pic.twitter.com/jUr31RoOgH— Dave Limp (@davill) November 13, 2025
ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇരട്ട ബഹിരാകാശ പേടകം
2027 സെപ്റ്റംബറിൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ഭ്രമണപഥങ്ങളിലേക്ക് മാറും, ഒന്ന് ചൊവ്വയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് അതിനടുത്തായി തുടരുകയും ചെയ്യും. അഞ്ച് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി, സൗരവാതത്തെയും ചൊവ്വയുടെ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഒരേസമയം പഠിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബ്ലൂ ഒറിജിനിൻ്റെ ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ്
ചന്ദ്രനിൽ സുസ്ഥിരമായ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുക, ബഹിരാകാശ വിഭവങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ബ്ലൂ റിങിലൂടെ മൾട്ടി-ദൗത്യം, മൾട്ടി-ഓർബിറ്റ് മൊബിലിറ്റി നൽകുക, താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഗ്ലെൻ റോക്കറ്റ് പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ അറിയിച്ചു.
ന്യൂ ഗ്ലെൻ പ്രോഗ്രാം നിലവിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നാസ, വിയാസാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ, ആമസോണിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കൈപ്പർ, എഎസ്ടി സ്പേസ് മൊബൈൽ, വിവിധ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാതാക്കൾ എന്നിവയും ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ വരുന്നു.
നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്പേസ് ലോഞ്ച് (എൻഎസ്എസ്എൽ) പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂ ഗ്ലെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലൈറ്റാണ് സമീപകാല ദൗത്യം. എൻഎസ്എസ്എൽ ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ന്യൂ ഗ്ലെന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് ബ്ലൂ ഒറിജിൻ യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.