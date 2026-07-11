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പുനരുപയോഗ റോക്കറ്റിന്‍റെ ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കലുമായി ജപ്പാന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി

ചൈന ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച് അത് വിജയകരമായി തിരികെ എത്തിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആര്‍വി എക്‌സ് റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണം.

JAPAN JAPAN REUSABLE ROCKET JAPAN SPACE AGENCY JAXA
The Reusable Vehicle eXperiment, known as RV-X, is seen in a test launch at the Noshiro Rocket Testing Center of the Japan Aerospace Exploration Agency in Noshiro, northern Japan, Saturday, July 11, 2026. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 9:58 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 10:08 AM IST

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ടോക്യോ: ജപ്പാന്‍റെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ് ആദ്യമായി സുരക്ഷിതമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് നടന്ന ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കല്‍ രാജ്യത്തെ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് കീഴടക്കിയ ബഹിരാകാശ മേഖലയില്‍വിക്ഷേപണ ചെലവ് കുറച്ച് പിടിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ പുത്തന്‍ സാങ്കേതികത ഏറെ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

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ആര്‍വി എക്‌സ് റോക്കറ്റ് തിരശ്ചീനമായി പറന്ന ശേഷമാണ് താഴെയെത്തിയത്. ഒരു മിനിറ്റില്‍ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ യാത്ര. ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണ ഏജന്‍സിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ജപ്പാനിലെ നൊഷിറോ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ബഹിരാകാശ ആരാധകരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ എന്‍വിഎസ് ഇത് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തു.

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മുന്‍നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ആയിരുന്നു റോക്കറ്റിന്‍റെ യാത്ര. പതിനൊന്ന് മീറ്റര്‍ അതായത് 36 അടി ഉയര്‍ന്ന് പൊങ്ങിയ ശേഷം തിരശ്ചീനമായി പതിനാറ് മീറ്റര്‍ അതായത് അന്‍പത്തിരണ്ട് അടി ഇത് സഞ്ചരിച്ചു. ലാന്‍ഡ് ചെയ്യും മുമ്പ് പൂര്‍വ സ്ഥിതി പ്രാപിച്ചുവെന്നും ജാക്‌സ പുനരുപയോഗ റോക്കറ്റ് പദ്ധതിയുടെ മാനേജര്‍ തകാഷി ഇട്ടോ പറഞ്ഞു.

എലോണ്‍ മസ്‌കിന്‍റെ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികത സ്വന്തമാക്കാന്‍ ജപ്പാന്‍ നിരവധി വര്‍ഷമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വിക്ഷേപണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന് നടന്ന പരീക്ഷണം ജപ്പാന്‍റെ വിക്ഷേപണ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മികച്ച ബദലായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിലവില്‍ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണങ്ങള്‍ക്കായി ഒരൊറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എച്ച്3 സീരിസ് ആണ് രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചൈന ആദ്യമായി സമാനമായൊരു ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ജപ്പാനില്‍ നിന്നുള്ള വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാന്‍റെ എച്ച്3 പരമ്പരയിലുള്ള റോക്കറ്റുകള്‍ ഇതിന്‍റെ മുന്‍ഗാമി ആയിരുന്ന എച്ച്2എ പരമ്പരയെക്കാള്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ്. എച്ച്2എയ്ക്ക് മികച്ച വിജയ ചരിത്രമൊന്നും സൃഷ്‌ടിക്കാനായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇനിയും ആഗോള ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പിടിച്ച് നില്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ചെലവ് ഇനിയും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സുസ്ഥിരവും വാണിജ്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഗതാഗത ശേഷി രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനും ദേശസുരക്ഷയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ജപ്പാന്‍ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ജാക്‌സയും മിത്‌സുബിഷി ഹെവി ഇന്‍ഡസ്‌ട്രീസും ചേര്‍ന്നാണ് ആര്‍വിഎക്‌സ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 1.8 മീറ്റര്‍ അതായത് 5.9 അടി വ്യാസവും 7.3 മീറ്റര്‍ അതായത് 23.9 അടി നീളവുമുണ്ട്. ദീര്‍ഘകാലം ഈട് നില്‍ക്കുന്ന എന്‍ജിനും നാല് ആഘാത ഏറ്റുവാങ്ങല്‍ ലാന്‍ഡിങ് ഗിയറുമുണ്ട്.

കഠിനപരിശ്രമ ശാലിയായ എന്‍ജിന്‍ ഇതുവരെ 165 ജ്വലന പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ജാക്‌സ ഫ്രാന്‍സും ജര്‍മ്മനിയുമായി സഹകരിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിലെ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപമങ്ങളില്‍ ആര്‍വി എക്‌സ് റോക്കറ്റിനെ നൂറ് മീറ്ററെങ്കിലും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Last Updated : July 11, 2026 at 10:08 AM IST

TAGGED:

JAPAN
JAPAN REUSABLE ROCKET
JAPAN SPACE AGENCY
JAXA
EXPERIMENTAL REUSABLE ROCKET

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