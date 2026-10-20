ചൊവ്വയുടെ ചന്ദ്രന്മാരിലേക്ക് പേടകമയച്ച് ജപ്പാന്;മണ്ണുമായി മടങ്ങാന് പദ്ധതി
ഇന്നേ വരെ ചൊവ്വയില് നിന്ന് ഉപരിതലത്തിലെ മണ്ണും മറ്റു പദാര്ത്ഥങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാന് പര്യവേഷകര്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.ദൗത്യത്തില് സഹകരിക്കുന്നത് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്.
Published : October 20, 2026 at 11:47 AM IST
ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ രചനാ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിര്ണായക ദൗത്യവുമായി ജാപ്പനീസ് ബഹിരാകാശ പേടകം കുതിപ്പ് തുടങ്ങി. ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തില് നിന്നുള്ള പദാര്ത്ഥങ്ങള് ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ദൗത്യം. ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില് ഏറ്റവും വലുതും ചൊവ്വയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ഫോബോസിലാണ് ജാപ്പനീസ് പേടകം ഇറങ്ങുക. അഞ്ച് വര്ഷം നീളുന്ന ദൗത്യത്തില് ലോകത്തെ അഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്സികള് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോബോസിന്റെ പ്രതലത്തില് റോബോട്ടിക് റോവര് ഇറക്കിയാവും ജപ്പാന് പര്യവേഷണം നടത്തുക.
ടാനേഗാഷിമ ദ്വീപിലെ പ്രധാന വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് ജപ്പാന് ഏറോസ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷന് ഏജന്സിയുടെ റോക്കറ്റ് ഇന്നു പുലര്ച്ചെയാണ് കുതിച്ചുയര്ന്നത്. റോക്കറ്റിന്റെ മുകള്ഭാഗത്തു നിന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകം ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം വേര്പെട്ടു. അതോടെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായെന്ന് ജാപ്പനീസ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെട്ടു.
ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളില് തൊടുന്നത് ഇതാദ്യം
കഴിഞ്ഞ 50 വര്ഷത്തിനിടെ അമേരിക്കന് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജന്സി നാസ ഒമ്പത് തവണ ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തില് പേടകങ്ങള് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2021 ല് ചൈനയും ചൊവ്വാ ഉപരിതലത്തില് ഇറങ്ങുന്നതില് വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ ഫോബോസിലും ഡെയ്മോസിലും ഇതുവരെ ഒരു പര്യവേഷണവും എത്തിച്ചേര്ന്നിരുന്നില്ല. ചൊവ്വയില് നിന്നും ചൊവ്വയുടെ ചന്ദ്രന്മാരില് നിന്നും മണ്ണും ഉപരിതല വസ്തുക്കളും ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനും ഇന്നേ വരെ ആര്ക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ ദൗത്യം വിജയകരമാവുകയാണെങ്കില് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ഫോബോസില് നിന്നുള്ള മണ്ണും പാറയും പൊടിയുമെല്ലാം2031 ല് ഭൂമിയിലെത്തും.
"അങ്ങേയറ്റം ആവേശകരവും ഉദ്വേഗ ജനകവുമായ നിമിഷങ്ങളാണിത്". ദൗത്യത്തില് പങ്കാളിയായ നാസയിലെ ആസ്ട്രോ ഫിസിസിസ്റ്റ് ടോം സ്റ്റാറ്റ്ലര് പറഞ്ഞു.ഇത്തരം പര്യവേഷണങ്ങളില് ജപ്പാന് മുന്തൂക്കമുണ്ട്. രണ്ട് ക്ഷുദ്ര ഗ്രഹങ്ങളില് നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകള് ഇതിനകം തന്നെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്നതില് ജാപ്പനീസ് ഗവേഷകര് വിജയം വരിച്ചിരുന്നു.
ഫോബോസ് എന്ന ചൊവ്വയുടെ ചന്ദ്രന്
22 കിലോമീറ്റര് വിസ്തൃതിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റേതിന് സമാനമായ ആകൃതിയുള്ള കട്ടിയായ പാറ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫോബോസിന്റെ സാമ്പിളുകളിലാണ് ജാപ്പനീസ് ദൗത്യം കണ്ണു വെക്കുന്നത്. ഈ പാറകളില് നിന്നുള്ള സാമ്പിളുകള് ശേഖരിക്കുന്നതിലൂടെ ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങള് എങ്ങിനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നതിലേക്കുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായേക്കും.
മാര്ഷ്യന് മൂണ്സ് എക്സ്പ്ലോറേഷന് അഥവാ എം എം എസ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് 578 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ്. ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി 5 ടണ് ഭാരമുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം അടുത്ത വര്ഷം ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണ പഥത്തിലെത്തും. ഫോബോസിന്റെ ഏറ്റവുമടുത്ത ഭ്രമണ പഥത്തിലെത്തുന്ന പേടകത്തില് നിന്ന് ഫ്രഞ്ച് - ജര്മന് നിര്മ്മിത റോവറായ ഐഡിഫിക്സ് ആണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില് ഇറങ്ങുക. ലോക പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് കോമിക് പരമ്പരയായ അസ്റ്ററിക്സിലെ ജനപ്രിയ കഥാപാത്രമായ വളര്ത്തുനായയുടെ പേരാണ് ഐഡിഫിക്സ്. ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവന്റെ അത്രയും മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഐഡിഫിക്സ് ഫോബോസിന്റെ കുറഞ്ഞ ഗുരുത്വാകര്ഷണത്തോടിണങ്ങി അതിന്റെ പ്രതലത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങും.
ലാന്ഡറും റോവറും ദൗത്യവും
നാലു കാലുകളില് നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്ന ലാന്ഡര് ഇനി എങ്ങാനും ഇത് പാറകള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങുകയോ ഇളകിയ മണ്ണില് പുതഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്താല് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. അത്തരം ഏത് പ്രതിസന്ധിയും ഒഴിവാക്കാന് റോവറിന് ലാന്ഡ് ചെയ്യാന് ഉചിതമായ പ്രതലം തെരഞ്ഞ് 100 ദിവസത്തോളം ഫോബോസിന് വളരെ അടുത്തായി ഐഡിഫിക്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങും. വളരെ സുരക്ഷിതമായ ലാന്ഡിങ്ങാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജന്സിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ജൂലിയന് ബറോഖ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നാല് ചക്രങ്ങളില് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോവര് തലകുത്തനെയാണ് ഫോബോസില് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും സ്വയം ക്രമീകരിച്ച് ചക്രങ്ങളില്ത്തന്നെ നീങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് ഇതിലുണ്ട്. റോവറിന്റെ സോളാര് പാനലുകള് വിടര്ന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നീട് അത് സ്വയം ആണ് ചലിക്കുക. അതിനു ശേഷം റോവറിന്റെ ദിശ നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല.
സെക്കന്റില് ഒരു മില്ലീമീറ്റര് വേഗതയിലാകും റോവര് ഫോബോസിന്റെ ഉപരിതലത്തില് നീങ്ങുക. 2028 അവസാനമോ 2029 തുടക്കത്തിലോ ആവും ഈ ലാന്ഡിങ്ങ് നടക്കുക. അങ്ങിനെ ഫോബോസിന്റെ ഉപരിതലത്തില് ഇറങ്ങുന്ന ലാന്ഡര് വെറും 2 മണിക്കൂര് മാത്രമാണ് ഫോബോസ് ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാവുക. ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില് നിന്ന് ഏകദേശം 10 ഗ്രാം സാമ്പിളുകളാണ് റോവര് കുഴിച്ചെടുത്ത് ശേഖരിക്കുക. തൊട്ടു പിറകേ അത് വീണ്ടും സ്പേസിലേക്ക് പറന്നുയരും. ചൊവ്വാ ഭ്രമണ പഥം വിടുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹമായ ഡെയ്മോസിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന് അതിനു ചുറ്റും വലം വെക്കാനും ദൗത്യം പദ്ധതിയിടുന്നു. 2030 ലാകും ഈ പഠനം നടക്കുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 2031 ല് സാമ്പിളുകളുമായി പേടകം ആസ്ട്രേല്യന് മരുഭൂമിയില് തിരികെയെത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഉല്പ്പത്തിയിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട്
ഫോബോസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് റഷ്യക്കുള്ളത്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും നടത്തിയ സമാന ദൗത്യങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.ചൊവ്വാം ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് ബഹിരാകാശ പേടകം എത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തില് ജപ്പാനും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൊവ്വയില് ജീവന് നില നിന്നിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി നാസ നടത്തിയ പല ദൗത്യങ്ങളും പരാജയമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ചൊവ്വയെക്കുറിച്ച് അറിയുക തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഫോബോസും ഡെയ്മോസും രൂപം കൊണ്ടത്, ചൊവ്വാ ഗ്രഹവും ഭീമാകാരമായ മറ്റേതോ ക്ഷുദ്രഗ്രഹവുമായുള്ള കൂട്ടിയിടിയുടെ ഫലമായാണോ എന്ന് അറിയാനുണ്ട്. അതല്ല ചൊവ്വയുടെ ഗുരുത്വാകര്ഷണത്തില് കുടുങ്ങിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങളാണോ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളെന്നും അറിയാനുണ്ട്.
ഫോബോസില് നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളുകളില് ചൊവ്വയുടെ അടരുകളും ശാസ്ത്രകാരന്മാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദുരൂഹത നീക്കുന്നതിനൊപ്പം ചൊവ്വയുടെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശും ഈ ദൗത്യമെന്ന് നാസയുടെ ഗോളാന്തര പര്യവേഷണ സംഘത്തലവന് ലിന്ഡ്സേ ഹേയ്സ് പറയുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ അയക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഭാവിയിലെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണങ്ങള്ക്കും ദൗത്യം സഹായമേകും.
"ഇത് ജീവിതത്തില് ഒരിക്കല് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.ചൊവ്വയില് നിന്ന് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യത്തില് ഞങ്ങളും ഉണ്ടെന്നത് അഭിമാനമേകുന്നു." ജര്മ്മന് സ്പേസ് ഏജന്സിയുടെ റോവര് സംഘത്തലവന് മാര്ക്കുസ് ഗ്രീബെന്സ്റ്റൈന് പറഞ്ഞു. 2028 ല് ചൈനയും ചൊവ്വയില് നിന്ന് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോളാന്തര ദൗത്യങ്ങള്ക്ക് പേരു കേട്ട മാര്സ് റോവര്, പെര്സിവറെന്സ് ശേഖരിച്ച 30 സാമ്പിള് ട്യൂബുകള് എങ്ങിനെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാസയും തലപുകയ്ക്കുകയാണ്.
ജപ്പാനും ചൈനയും 2031 ലാണ് സാമ്പിളുകള് ഭൂമിയിലെത്തിക്കാന് പ്ലാന് ചെയ്യുന്നത്. ജപ്പാന് 350 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ദൗത്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നത്. നാസ 87 ദശലക്ഷം ഡോളറും ഫ്രഞ്ച് സ്പേസ് ഏജന്സി 68 ദശലക്ഷം ഡോളറും ജര്മ്മന് സ്പേസ് ഏജന്സി 56 ദശലക്ഷം ഡോളറും യൂറോപ്യന് ബഹിരാകാശ ഏജന്സി 17 ദശലക്ഷം ഡോളറും സംഭാവന ചെയ്യും.
Also read: 'വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം'; ജാമിയ മില്ലിയയിൽ പൊലീസ് നടപടി, ചീഫ് പ്രോക്ടറുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് AISA