പിഎസ്എൽവി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ 50 ശതമാനം ജോലിയും വ്യവസായ കൺസോർഷ്യത്തിന് കൈമാറാനാണ് പദ്ധതി.
By PTI
Published : November 7, 2025 at 4:47 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പിഎസ്എൽവിയുടെ (പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ) നിർമ്മാണത്തിന്റെ പകുതിയും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. പിഎസ്എൽവി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ 50 ശതമാനം ജോലിയും വ്യവസായ കൺസോർഷ്യത്തിന് കൈമാറാനാണ് പദ്ധതി. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ (ബിഐഇസി) സംഘടിപ്പിച്ച പ്രീമിയർ വ്യാപാര മേളയായ ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിങ് ഷോയിൽ (ഐഎംഎസ് 2025) സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്.
എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധം, ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിങ് മേഖലകൾക്കായാണ് ഐഎംഎസ് 2025 സംഘടിപ്പിച്ചത്. എച്ച്എഎല്ലിന്റെയും എൽ ആൻഡ് ടിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കൺസോർഷ്യം ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചതായും, അത് ഫെബ്രുവരിയിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. വിക്ഷേപണം വിജയിച്ചാൽ പിഎസ്എൽവിയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ കൺസോർഷ്യത്തിന് ഐഎസ്ആർഒ നേരിട്ട് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്തിടെയാണ് 4,000 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരമുള്ള ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സിഎംഎസ് 03 (CMS 03) വഹിച്ച് എൽവിഎം3- എം5ൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത്. എൽവിഎം3- എം5 നിർമാണത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും നിർമിച്ചത് ഇന്ത്യൻ കൺസോർഷ്യം ആണ്. ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ചത് ഐഎസ്ആർഒ ആണെങ്കിലും, സംഭാവനയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 80 മുതൽ 85 ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്.
1963 നവംബർ 21നാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ ആദ്യ ലോഞ്ച് നടക്കുന്നത്. യുഎസ് നിർമ്മിത ചെറിയ റോക്കറ്റാണ് അന്ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. "ആ എളിയ തുടക്കം മുതൽ, ഈ വർഷം ജൂലൈ വരെ ഇസ്രോയ്ക്ക് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഐഎസ്ആർഒ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഓരോ റോക്കറ്റിന്റെയും 80 ശതമാനവും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു. ഏകദേശം 450 വ്യവസായങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒയുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് വി നാരായണൻ പറയുന്നത്.
"മുൻപ് രാജ്യത്ത് ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന്, രാജ്യത്ത് 330-ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, 16 എസ്എസ്എൽവികളുടെ ഉത്പാദനം സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ, 511 കോടി രൂപയുടെ കരാറിലൂടെ ഐഎസ്ആർഒ ചെറുകിട ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ വാഹന (എസ്എസ്എൽവി) സാങ്കേതികവിദ്യ എച്ച്എഎല്ലിന് കൈമാറി.
ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാരായണൻ പറഞ്ഞു. "ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് വിജയകരമായി ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് തദ്ദേശീയ ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് സൈക്കിളുകളിൽ റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ലോകോത്തര എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2024 ജനുവരി 29ന് ഐഎസ്ആർഒ നൂറാമത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം പൂർത്തിയാക്കിയതായും, ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായി എച്ച്സിഎല്ലും ഐഎസ്ആർഒയും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച 32-ബിറ്റ് തദ്ദേശീയ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസറിന്റെ സമീപകാല വികസനത്തെയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ആശയവിനിമയം, നാവിഗേഷൻ, ഭൂമി നിരീക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യ നിലവിൽ 56 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാർഷിക വിക്ഷേപണങ്ങളുടെ എണ്ണം നിലവിലെ 10-12 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 ആയി ഉയർത്താനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇസ്രോ മേധാവി പറഞ്ഞു.
