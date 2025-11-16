'അമ്പിളി' തൊടാൻ ചന്ദ്രയാൻ 4; ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം 2028ഓടെ, വിശദീകരിച്ച് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ
പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ പിഎസ്എൽവിയുടെ വിക്ഷേപണം ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കുമെന്നും വി നാരായണൻ.
Published : November 16, 2025 at 2:52 PM IST
കൊൽക്കത്ത: മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം 2027ൽ നടക്കാനിരിക്കെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ കൂടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായി ഐഎസ്ആർഒ. ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സമയങ്ങള്ക്കായി ഐഎസ്ആർഒ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യവസായ ശേഷി എന്നിവയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനാണ് ഐഎസ്ആർഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാണിജ്യ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹം, ഒന്നിലധികം പിഎസ്എൽവി, ജിഎസ്എൽവി ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ കൂടി ഇസ്റോ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.
പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച ആദ്യത്തെ പിഎസ്എൽവിയുടെ വിക്ഷേപണം ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും. ചന്ദ്ര സാമ്പിൾ-റിട്ടേൺ ദൗത്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ-4 ദൗത്യത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായിരിക്കുമെന്നും ഇസ്റോ മേധാവി പറഞ്ഞു.
"ചന്ദ്രയാൻ-4 2028ൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന ദൗത്യം ജാക്സയുമായി (ജപ്പാൻ എയ്റോസ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഏജൻസി) സംയുക്ത ചാന്ദ്ര ധ്രുവ പര്യവേക്ഷണ പരിപാടിയായ ലുപെക്സ് ആണ്. അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശ പേടക ഉത്പാദനം മൂന്നിരട്ടിയാക്കാൻ ഐഎസ്ആർഒ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചന്ദ്രയാൻ 4 ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും'' - ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ വിശദീകരിച്ചു.
നിലവിൽ യുഎസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങള് മാത്രം പരീക്ഷിച്ച ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയും എത്തുകയാണ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ ജലകണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുക എന്നതാണ് ലുപെക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2035 ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ പണി ഐഎസ്ആർഒ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ ആദ്യത്തേത് 2028 ഓടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. യുഎസ് നയിക്കുന്ന ഐഎസ്എസ്, ചൈനയുടെ ടിയാൻഗോങ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശ നിലയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നും ഐഎസ്ആഒ ചെയർമാൻ വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം
ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂ-ഇല്ലാത്ത ബഹിരാകാശ ദൗത്യം 2025-ലേക്കായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോള് ക്രൂ-ഇലക്ട്രിക്കൽ ദൗത്യം 2027-ലേക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യം 2027ൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരുമൊത്തുള്ള ആദ്യ പറക്കലിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ക്രൂ-അൺ-ക്രൂ പരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളാകും നടക്കുക.
2040ഓടെ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇസ്രോയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല മനുഷ്യ-ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മുൻനിര ബഹിരാകാശ ശക്തികള്ക്കൊപ്പമാണ്.
ചൈന 2030ൽ ആദ്യത്തെ ക്രൂ ലാൻഡിങ് ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടെമിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് ചാന്ദ്ര ക്രൂ-ക്രൂ ദൗത്യങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് നിലവിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനമാണ്. 2030 ഓടെ ഇത് എട്ട് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഐഎസ്ആർഒ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ ഏകദേശം 8.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണ്. 2033 ഓടെ 44 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായി വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ ഏകദേശം 630 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറാണെന്നും 2035ഓടെ 1.8 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തുമെന്നും ഐഎസ്ആഒ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
