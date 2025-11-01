ETV Bharat / technology

ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യം: കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റിൽ 4,410 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങി ഐഎസ്‌ആർഒ; നിങ്ങൾക്കും ലൈവായി കാണാം

LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക. ഇത്രയും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ലോഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം.

LVM3 M5 CMS 03 MISSION CMS 03 SATELLITE LAUNCH ഐഎസ്‌ആർഒ GSAT 7R LAUNCH DATE
ISRO to Launch CMS 03 on Nov 2 (Image credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഐഎസ്‌ആർഒ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ CMS-03 (GSAT-7R) ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു. നവംബർ 2ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം 5.26നാണ് വിക്ഷേപിക്കുക. വിക്ഷേപണ വാഹനവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ബഹിരാകാശ പേടകം നിലവിൽ ലോഞ്ച് പാഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും.

CMS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ
വിശാലമായ സമുദ്രമേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ കരയിലും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ബാൻഡ് സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് CMS-03 അഥവാ GSAT-7R. ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് 4,410 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ്. ജിയോസ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്‌ഫർ ഓർബിറ്റ് (GTO) ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ എഞ്ചിനീയറിങിന്‍റെ മികവിനെയാണ് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹം കൊണ്ടുപോവുക. ചന്ദ്രയാൻ-3 പോലുള്ള പോലുള്ള വലിയ ദൗത്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചത് LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായി CMS-03 പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ നിർണായക സമുദ്ര മേഖലകളിലുടനീളം ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തന പരിധി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കും. അതുവഴി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആക്‌സസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. സിവിലിയൻ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കാനും തന്ത്രപരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും CMS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്‍റെ സഹായം ലഭിക്കും.

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനാണ് CMS-03 അഥവാ GSAT-7R രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. വോയ്‌സ്, ഡാറ്റ, വീഡിയോ എന്നിവ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയം സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് സമുദ്ര നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നാവിക നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. പുതിയ ഉപഗ്രഹം പഴയ ജിസാറ്റ്-7നെ (രുക്‌മിനി) ഫലപ്രദമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.

LVM3 M5 CMS 03 MISSION CMS 03 SATELLITE LAUNCH ഐഎസ്‌ആർഒ GSAT 7R LAUNCH DATE
CMS 03 satellite (Image credit: ISRO)

LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകൾ

  • ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് എൽവിഎം3 റോക്കറ്റ്. ഇതിന് 4,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും.
  • ചന്ദ്രയാൻ -3 പോലുള്ള ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് എൽവിഎം3 റോക്കറ്റിലാണ്. ഇത് ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി.
  • നിയുക്ത LVM3-M5 എൽവിഎം3 റോക്കറ്റിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തന പറക്കലാണ്.
LVM3 M5 CMS 03 MISSION CMS 03 SATELLITE LAUNCH ഐഎസ്‌ആർഒ GSAT 7R LAUNCH DATE
CMS 03 (Image credit: ISRO)

LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ലോഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

വിക്ഷേപണ വാഹനംലോഞ്ച് തീയതിപേലോഡ്
LVM-3/CARE 2014 ഡിസംബർ 18 ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അറ്റ്‌മോസ്‌ഫിയറിക്
റീഎൻട്രി എക്‌സ്‌പെരിമെന്‍റ്(CARE)
LVM3-D12017 ജൂൺ 5ജിസാറ്റ്-19
LVM3-D22018 നവംബർ 14ജിസാറ്റ്-29
LVM3 -M1 2019 ജൂലൈ 22ചാന്ദ്രയാൻ-2
LVM3 M22022 ഒക്‌ടോബർ 23വൺവെബ് Gen-1
LVM3 M3 2022 മാർച്ച് 26വൺവെബ് Gen-1
LVM3 M42023 ജൂലൈ 14ചാന്ദ്രയാൻ-3
LVM3 M5 CMS 03 MISSION CMS 03 SATELLITE LAUNCH ഐഎസ്‌ആർഒ GSAT 7R LAUNCH DATE
CMS 03 on preparation stage (Image credit: ISRO)

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ? എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം?
മൾട്ടി-ബാൻഡ് മിലിട്ടറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപഗ്രഹമായ CMS-03 നാളെ (നവംബർ 2) ഞായറാഴ്‌ചയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം. 4,410 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹത്തെ വഹിച്ച് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പോകുന്ന കാഴ്‌ച ലൈവായി കാണാനുള്ള സജ്ജീകരണം ഐഎസ്‌ആർഒ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയോ, ഗാലറിയിൽ നിന്നോ വിക്ഷേപണം തത്സമയം കാണാം. വിക്ഷേപണത്തിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നാളെ വൈകീട്ട് 4.56ന് ആരംഭിക്കും. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് CMS-03 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം ലൈവായി കാണാം.

Also Read:

  1. അഞ്ച് പൈസ ചെലവില്ല! 35,100 രൂപയുടെ പ്ലാനുകൾ സൗജന്യമായി, അതും ഒന്നര വർഷത്തേക്ക്; ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സന്തോഷ വാർത്ത
  2. പ്രീമിയം ഫീൽ, കൂടുതൽ സ്‌പോർട്ടി ലുക്ക്: യുവാക്കളെ വലയിലാക്കാൻ കാവസാക്കിയുടെ പുത്തൻ വെർസിസ് എക്‌സ് 300; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
  3. രണ്ട് പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി വിവോയുടെ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ
  4. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരെ: നവംബറിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകൾ ഇവയെല്ലാം

TAGGED:

LVM3 M5 CMS 03 MISSION
CMS 03 SATELLITE LAUNCH
ഐഎസ്‌ആർഒ
GSAT 7R LAUNCH DATE
ISRO CMS 03 MISSION LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.