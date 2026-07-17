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ഐഎസ്‌ആർഒ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുന്നു: രാജി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിബന്ധനയുമായി കേന്ദ്രം

ഐഎസ്‌ആർഒ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ട രാജി തടയുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രം പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്. രാജിക്കും സ്വയം വിരമിക്കൽ അപേക്ഷകൾക്കും നേരിട്ട് അനുമതി നൽകരുതെന്നും ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്നും ഐഎസ്‌ആർഒയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

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Representational Image (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 17, 2026 at 3:20 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഗഗൻയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക ദൗത്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുതിർന്ന ഐഎസ്‌ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാജി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ പുതിയ നിബന്ധനയുമായി കേന്ദ്രം. രാജിക്കും സ്വയം വിരമിക്കൽ അപേക്ഷകൾക്കും നേരിട്ട് അനുമതി നൽകരുതെന്നും ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്നും ഐഎസ്‌ആർഒയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.

ഐഎസ്‌ആർഒയുടെ നിർണായക ദൗത്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുമായി നൂറിലേറെ പേർ രാജി വെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ഗഗൻയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പദ്ധതികളിൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 'എ' ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരുടെ രാജി അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് നേരിട്ട് അനുമതി നൽകാതെ, തീരുമാനമെടുക്കാൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന് കൈമാറണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഐഎസ്‌ആർഒയ്‌ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.

യുആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്‍റർ (യുആർഎസ്‌സി), വിക്രം സാരാഭായ് സ്‌പേസ് സെന്‍റർ (വിഎസ്‌എസ്‌സി) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഐഎസ്ആർഒ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി. ഭരണപരമായ കാരണങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നും ബഹിരാകാശ ഏജൻസിക്കുള്ളിലെ വിവാദമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കരുതെന്നും കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

പ്രതികരണവുമായി ജിതേന്ദ്ര സിങ്

ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയമനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും, വലിയ കൂട്ടം ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും, പുതുതായി നിയമിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും കൂട്ടരാജിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാൻ പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഐഎസ്‌ആർഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്.

ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ, ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ, ക്രൂ എസ്‌കേപ്പ് മെക്കാനിസങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നിർണായക സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ മുതിർന്ന ഐഎസ്‌ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാജി ദൗത്യത്തിന്‍റെ പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാകാം പുതിയ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത്.

മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് അടുത്തിടെ ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ അഗ്നികുൾ കോസ്‌മോസിന്‍റെ ബോർഡിൽ നിരീക്ഷകനായി ചേർന്നിരുന്നു. ഇത് പദ്ധതിയുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട്, മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിന്റെ രാജി ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഗഗൻയാനിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് സിംഗ് പറഞ്ഞു. 2025 ജനുവരി വരെ സോമനാഥ് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, ചന്ദ്രയാൻ -3, ആദിത്യ -എൽ 1 തുടങ്ങിയ ദൗത്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും പലപ്പോഴും പ്രധാന പദ്ധതികളിൽ സംഭാവന നൽകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിലെ ഡാറ്റ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി
കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിലെ ഡാറ്റ ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിങ് വ്യക്തമാക്കി. കൂടംകുളത്തെ 19,000-ത്തിലധികം സെൻസിറ്റീവ് ഫയലുകൾ വേൾഡ് ലീക്‌സ് എന്ന ഹാക്കർ സംഘം ചോർത്തിയതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2016 മുതൽ 2025 പകുതി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡാറ്റ ചോർത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവലോകനത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണം, തണുപ്പിക്കൽ, വെന്‍റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കായുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് ബ്ലൂപ്രിന്‍റുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രവർത്തന രേഖകൾ, മീറ്റിംഗുകളുടെ മിനിറ്റ്‌സ്, പരിശോധന അവലോകനങ്ങൾ, ഇൻഷുറൻസ് രേഖകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ വേൾഡ് ലീക്ക്‌സ് ചോർത്തി ഡാർക്ക് വെബിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്ലാന്‍റിന്‍റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരായ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെർവറിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഭാഗികമായി നിയമ ലംഘനം നടന്നതായി റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.


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TAGGED:

ഐഎസ്‌ആർഒ രാജി
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