ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായകം: മൂന്ന് സുപ്രധാന പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി ഐഎസ്ആർഒ
ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കടലിൽ പതിക്കുന്ന പേടകത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് സുപ്രധാന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടന്നത്.
Published : July 13, 2026 at 10:40 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മൂന്ന് നിർണായക പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐഎസ്ആർഒ. ദൗത്യത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന പേടകത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയിൽ നിർണായക പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായി പരീക്ഷണങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കടലിൽ പതിക്കുന്ന പേടകത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. പേടകം കടലിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞുപോയാൽ നിവർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും, പേടകത്തിന് മുകളിലെ അപെക്സ് കവർ വേർപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനവും, ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളും വേർപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസ്കണക്റ്റ് സിസ്റ്റവും പരീക്ഷിച്ചു. സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ സമയത്ത് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്നതാണ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനായുള്ള പ്രധാന പാരച്യൂട്ടുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും നേരത്തെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
𝗥𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗜𝗦𝗥𝗢 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗱 𝟯 𝗺𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝘂𝗯𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗚𝗮𝗴𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗖𝗿𝗲𝘄 𝗠𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 (𝗖𝗠) 🚀— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) July 12, 2026
𝟭. 𝗖𝗠𝗨𝗦 𝗜𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗲𝘀𝘁
Crew Module Uprighting System (CMUS) is… pic.twitter.com/Wipj74iKBY
ഫ്ലോട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടെസ്റ്റ്
പേടകം കടലിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ തെറിച്ചുവീഴുകയോ ചരിഞ്ഞുപോവുകയോ ചെയ്താൽ നിവർത്തുന്നതിനുള്ള ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അപ്-റൈറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. ഇത് സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ സമയത്ത് വളരെ നിർണായകമാണ്. കോൾഡ് ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത ഫ്ലോട്ടേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണത്തിനിടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളിലും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അപ്-റൈറ്റിങ് സിസ്റ്റം വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണം വിജയകരമായത് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിലെ നിർണായക പുരോഗതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
അംബിലിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ടെസ്റ്റ്
ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനായുള്ള അംബിലിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഐഎസ്ആർഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ മറ്റൊരു ദൗത്യം. ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളും വേർപ്പെടുത്തുന്ന ഡിസ്കണക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഇത്. ഭൂമിയിലേക്ക് പേടകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൊഡ്യൂകളും വേർപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുത, ദ്രാവക ആശയവിനിമയം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണിത്. ഈ പരീക്ഷണവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.
അപെക്സ് കവർ സെപ്പറേഷൻ ടെസ്റ്റ്
സ്പ്ലാഷ്ഡൗൺ സമയത്ത് ആവശ്യമായ പാരച്യൂട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുകൾഭാഗത്തെ അപെക്സ് കവർ വേർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം. പേടകം ഭൂിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പാരച്യൂട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ നിവർത്തുക. ഈ സയത്ത് പാരച്യൂട്ടിന് മുകളിലുള്ള അപെക്സ് കവർ മാറ്റണം. ഇത് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിന് തകരാറുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പരീക്ഷണമാണ് നടത്തിയത്.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം. മൂന്നംഗ സംഘത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഗഗൻയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സഞ്ചാരികളെ 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി.
മനുഷ്യരുമായി പോവുന്ന ദൗത്യത്തിന് മുൻപ്, നിർണായക സംവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ആളില്ലാ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തും. ഇതിനായി ആളില്ലാ പേടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പേടകത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
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