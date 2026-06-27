ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ നിർണായകം: ഐഎസ്ആർഒയുടെ സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണം വിജയകരം
മഹേന്ദ്രഗിരിയിലുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം നടന്നത്. നേരത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്.
By IANS
Published : June 27, 2026 at 5:27 PM IST
ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐഎസ്ആർഒയുടെ സെമി ക്രയോജനിക് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ പരീക്ഷണം വിജയകരം. റോക്കറ്റിലെ സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിന്റെ 175 ടൺ പവർ ഹെഡ് ത്രസ്റ്റ് ലെവലിൽ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിച്ചതായും ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായും ഇസ്രോ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ജൂൺ 24ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹേന്ദ്രഗിരിയിലുള്ള ഇസ്രോ പ്രൊപ്പൽഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ (IPRC) വെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിലെ നിർണ്ണായക നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത്.
അടുത്ത തലമുറ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനത്തിലെ നിർണ്ണായക പരീക്ഷണമാണ് നടന്നത്. നേരത്തെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്. ത്രസ്റ്റ് ചേമ്പർ ഒഴികെ എഞ്ചിന്റെ പ്രധാന സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പവർ ഹെഡ് ടെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എട്ടാമത്തേത് ആണ് മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽ നടന്നത്.
ലക്ഷ്യം ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റുകൾ
കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ വഹിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെ പരീക്ഷണ പറക്കലിന് ഇത് ആത്മവിശ്വാസമേകും. ഉയർന്ന പേലോഡ് ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റുകളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം. റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിൽ പ്രീ-ബേണർ ഇഗ്നിഷന് ശേഷമുള്ള ബിൽഡ്-അപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എഞ്ചിൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് മനസിലാക്കാനും ഉയർന്ന ത്രസ്റ്റ് ലെവലിലെ പ്രവർത്തനം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഹോട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്.
സമ്പൂർണ്ണ പരീക്ഷണം 200 ടൺ ത്രസ്റ്റിൽ
ലക്ഷ്യമിട്ട കരുത്തിന്റെ 88 ശതമാനവും കൈവരിക്കാൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ സാധിച്ചു. എഞ്ചിന്റെ പൂർണ്ണ ശേഷിയാണ് 200 ടൺ ത്രസ്റ്റിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരീക്ഷണം നടത്താനാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇത്തവണത്തെ വിജയം മുന്നോട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിക്ക് ധൈര്യം പകരും.
94 ടൺ (47 ശതമാനം ത്രസ്റ്റ്), 120 ടൺ (60 ശതമാനം ത്രസ്റ്റ്) എന്നീ ത്രസ്റ്റ് ലെവലുകളിലാണ് മുൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നത്. ഇവ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് 175 ടൺ പവർ ഹെഡ് ത്രസ്റ്റ് ലെവലിലും പരീക്ഷിച്ചത്. എഞ്ചിന്റെ പ്രധാന ടർബോപമ്പുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചതായി ഇസ്രോ അറിയിച്ചു. ഫയറിങ് സമയത്ത് എല്ലാ എഞ്ചിൻ പാരാമീറ്ററുകളും പ്രതീക്ഷിച്ച പരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തുടർന്നതായും ഇസ്രോ അറിയിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബദൽ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ മാർക്ക്-3 (LVM3)-ൽ നിലവിലുള്ള L110 ലിക്വിഡ് കോർ സ്റ്റേജിന് പകരമായാണ് പുതിയത് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ റോക്കറ്റിന്റെ പേലോഡ് ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരീക്ഷണം. പരമ്പരാഗത പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സെമി-ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്.
ഓക്സിജൻ (LOX), ഐസ്രോസീൻ (ശുദ്ധീകരിച്ച മണ്ണെണ്ണ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും വിഷരഹിതവുമായ പ്രൊപ്പല്ലന്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭാവിയിലെ ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങളെയും ഭാവി ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ പിന്തുണയ്ക്കും.
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