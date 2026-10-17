ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം; സിഎം-എസ്എം വേർപെടുത്തൽ പരീക്ഷണം വിജയം
ഗഗൻയാൻ ഓർബിറ്റൽ മൊഡ്യൂളിൽ ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവ രണ്ടും ഒരു സെപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : October 17, 2026 at 9:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാൻ്റെ നിർണായക പരീക്ഷണമായ ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ-സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ (സിഎം-എസ്എം) വേർപെടുത്തൽ ഐഎസ്ആർഒ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്ററിലാണ് (വിഎസ്എസ്സി) ഈ സുപ്രധാന പരീക്ഷണം നടന്നത്. 2026ൽ വിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഗഗൻയാൻ്റെ ആദ്യ ആളില്ലാ ദൗത്യത്തിന് (ജി1) ഈ വിജയം വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
ഗഗൻയാൻ ഓർബിറ്റൽ മൊഡ്യൂളിൽ ക്രൂ മൊഡ്യൂളും സർവീസ് മൊഡ്യൂളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇവ രണ്ടും ഒരു സെപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്ഷേപണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ മൊഡ്യൂളുകൾ, ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഒറ്റ യൂണിറ്റായാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നത്. പൈറോടെക്നിക് ഉപകരണങ്ങളും ജെറ്റിസോണിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് ഈ വേർപെടുത്തൽ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സിഎമ്മും എസ്എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഫ്ലൂയിഡ് ബന്ധങ്ങൾ അംബിലിക്കൽ കണക്ഷനുകളിലൂടെയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ഈ വേർപെടുത്തൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.
🚨 𝗚𝗮𝗴𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗖𝗠-𝗦𝗠 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗲𝘀𝘁 ISRO has successfully conducted a test of Gaganyaan's Crew Module (CM) - Service Module (SM) separation system at VSSC! 🔥 Near the end of every orbital mission of Gaganyaan just before atmospheric reentry, it is crucial for the CM to cleanly separate from the SM for a safe return to Earth. The goal of the test was to not only test the mechanical separation of the CM from SM, but also to demonstrate the smooth severing of the umbilical lines containing electrical and fluid connections running between them, as well as, testing the ability of the subsystems on board CM to survive the shocks and vibrations generated by the separation event.— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 16, 2026
നിർണായക പരീക്ഷണം
വേർപെടുത്തൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ രൂപകൽപനയും കാര്യക്ഷമതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിഎസ്എസ്സിയിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയായിരുന്നു പരീക്ഷണം. സിഎമ്മും എസ്എമ്മും തമ്മിലുള്ള അംബിലിക്കൽ കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. വേർപെടുത്തൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ക്രൂ മൊഡ്യൂളിലെ വിവിധ നിർണായക ഉപസംവിധാനങ്ങളുടെ കരുത്തും പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഏവിയോണിക്സ് സിസ്റ്റം, ഇനേർഷ്യൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, താപ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അംബിലിക്കൽ ഷീൽഡ്, പൈറോടെക്നിക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഐഎസ്ആർഒ ഉറപ്പുവരുത്തി. യാത്രികരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ സുരക്ഷയും ഈ പരീക്ഷണ വിജയത്തോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ലായാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. മൂന്ന് യാത്രികരെ 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച്, മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കുക എന്നതാണ് ഗഗൻയാനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വ്യോമസേനയിലെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻമാരായ പ്രശാന്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, അജിത് കൃഷ്ണൻ, അംഗദ് പ്രതാപ്, വിങ് കമാൻഡർ ശുഭാൻഷു ശുക്ല എന്നിവരാണ് ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യാത്രികർ. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപായി സുരക്ഷയും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ആളില്ലാ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യ ആളില്ലാ ദൗത്യമാണ് 2026ൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും യാത്രികരുമായുള്ള യാത്ര ഐഎസ്ആർഒ പ്രഖ്യാപിക്കുക.
മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സജീവം
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി എൽവിഎം3 റോക്കറ്റാണ് ഐഎസ്ആർഒ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഹ്യൂമൻ റേറ്റഡ് എൽവിഎം3 (എച്ച്എൽവിഎം3) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും യാത്രികർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുക. യാത്രികർക്കുള്ള പരിശീലനം ബെംഗളൂരുവിലെ ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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ഇതിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ആക്സിയം-4 ദൗത്യത്തിനായി വിങ് കമാൻഡർ ശുഭാൻഷു ശുക്ലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുമായി ചേർന്നുള്ള ഈ ദൗത്യം ഗഗൻയാൻ യാത്രികർക്ക് വലിയ അനുഭവസമ്പത്താകും നൽകുക. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതാകും ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം.
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