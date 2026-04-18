ആഴത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണം; ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായി ലഡാക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഗവേഷകര്
ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Published : April 18, 2026 at 5:12 PM IST
ശ്രീനഗർ: ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന (ISRO). തണുത്ത മരുഭൂമിയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെയിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലഡാക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ലഡാക്കിലെ ഉയർന്ന ഉയരം, നേർത്ത അന്തരീക്ഷം, കുറഞ്ഞ പ്രകാശ മലിനീകരണം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നു. ബഹിരാകാശത്ത് മങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ മികച്ച ദൃശ്യപരതയും മേഖലയിൽ സാധ്യമാവും. ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രമേ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, ട്രാക്കിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ വിശാലമായ ശൃംഖല ആവശ്യമാണ്.
ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് 2025ൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ, പക്ഷേ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു എറേ റഡാറിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയും അവലോകനവും ഏജൻസി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഈ റഡാർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ട്രാക്കിങ് ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനൽ സയൻസസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് നവീകരിക്കുന്നത്.
ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, റോക്കറ്റ്, അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഐഎസ്ആർഒ നിലവിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ മൾട്ടി-ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാക്കിങ് റഡാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 1,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റഡാറുകൾ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശ്വസനീയമായ ഒരു ട്രാക്കിങ് ശൃംഖല നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർധനവ് കാരണം ഭ്രമണപഥത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഏകദേശം 150,000 ക്ലോസ് അപ്രോച്ച് അലേർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ അപകടകരമാംവിധം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ അലേർട്ടുകൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭൗമ കേന്ദ്രീകൃത ഭ്രമണപഥത്തിൽ നാല് ഉപഗ്രഹ കൂട്ടിയിടുകളും ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ 14 കൂട്ടിയിടുകളും ഇത് മൂലം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാത ക്രമീകരിക്കേണ്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് നാസ-ഐഎസ്ആർഒ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ ദൗത്യം. ലോവർ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലെ വസ്തുക്കൾ മണിക്കൂറിൽ 28,000 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചെറിയ ശകലങ്ങൾ പോലും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ നാശമുണ്ടാക്കും. സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ബഹിരാകാശ സാഹചര്യ അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ പറഞ്ഞു.
