6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം കുതിച്ചുയരുക ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത റോക്കറ്റിൽ: ബ്ലൂബേർഡ്- 6 ദൗത്യം ഡിസംബർ 24ന്; വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരം
ഐഎസ്ആർഒയുടെ വാണിജ്യ ദൗത്യം ബ്ലൂബേർഡ്- 6 വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു. ഡിസംബർ 21ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം 24നേക്കാണ് മാറ്റിയത്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ 'എൽവിഎം 3' വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹമായ ബ്ലൂബേർഡ്- 6 വിക്ഷേപിക്കുക.
Published : December 20, 2025 at 3:14 PM IST
അമേരിക്കയുടെ ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമായ ബ്ലൂബേർഡ്- 6ന്റെ വിക്ഷേപണം ഐഎസ്ആർഒ വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചു. ഡിസംബർ 21ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം 24നേക്കാണ് മാറ്റിയത്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ 'എൽവിഎം 3' വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹമായ ബ്ലൂബേർഡ്- 6 (ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2) വിക്ഷേപിക്കുക.
2025 ഡിസംബർ 24 ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 8.54ഓടെയാണ് വിക്ഷേപണം. സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നായിരിക്കും വിക്ഷേപണമെന്ന് ഇസ്രോ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബ്ലൂബേർഡ്-6 ഉപഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കും.
🚀 LVM3-M6 Mission Launch Scheduled— ISRO (@isro) December 19, 2025
The launch of LVM3-M6 is scheduled on 24 December 2025 at 08:54 hrs IST from the Second Launch Pad (SLP), SDSC SHAR, Sriharikota.
👀 The public can witness the launch from the Launch View Gallery, SDSC SHAR by registering online:
👉… pic.twitter.com/DXJ9JsFAhM
അമേരിക്കയുടെ സുപ്രധാന ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ ദൗത്യമായ ബ്ലൂബേർഡ്- 6 ഐഎസ്ആർഒ പങ്കാളിയാവുന്ന നിർണായക വാണിജ്യ ദൗത്യം കൂടിയാണ്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായ എൽവിഎം-3 വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ഭാഗമാവുമെന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബഹിരാകാശ സഹകരണത്തിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഇത്. യുഎസ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയമായ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ വാഹന ദാതാവായി ഇന്ത്യ വളരുന്നതായി ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇസ്രോയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ന്യൂസ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡുമായി (എൻഎസ്ഐഎൽ) കൈകോർത്താണ് ദൗത്യം നടത്തുന്നത്. ബ്ലൂബേർഡ്- 6 ദൗത്യം ഡിസംബർ പകുതിയോടെ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് പുനഃക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഡിസംബർ 15നേക്കും, പിന്നീട് ഡിസംബർ 21നേക്കും ആണ് വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ വാണിജ്യ കരാറിന് കീഴിലുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങളുടെ ചുമതല ന്യൂസ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനാണ്. വിദേശ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മുതൽക്കൂട്ടാണ് പിഎസ്എൽവിയെങ്കിലും കൂടുതൽ ഭാരമേറിയ പേലോഡുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് എൽവിഎം -3. അഞ്ച് ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള എൽവിഎം -3 2022ലാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
ബ്ലൂബേർഡ് ഉപഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം
യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയായ എഎസ്ടി സ്പേസ്മൊബൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 ഉപഗ്രഹത്തിന് ഏകദേശം 6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണിലേക്ക് നേരിട്ട് സെല്ലുലാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എത്തിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഏകദേശം 2,400 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ആന്റിനകൾ ഉപഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ശ്രേണിയായി ബ്ലൂബേർഡ്- 6നെ മാറ്റും.
ഓരോ ഉപഗ്രഹവും ഉയർന്ന പ്രോസസ്സിങ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് പിന്തുണയ്ക്കും. കൂടാതെ പ്രത്യേക ഗ്രൗണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലാതെ അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമെന്ത്?
വിക്ഷേപണത്തിനായി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നൂതന അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള വിശ്വസനീയമായ വിക്ഷേപണ വാഹന ദാതാവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പരിവർത്തനത്തെ അടിവരയിടുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം. എൽവിഎം-3 ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള യുഎസ് വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആഗോള ബഹിരാകാശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും. മാത്രമല്ല, ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് വിക്ഷേപണ ശേഷിയിലെ രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണാം, അതും സൗജന്യമായി
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ (SDSC) ലോഞ്ച് വ്യൂ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക്-2 (LVM3-M6) വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇസ്രോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 2025 ഡിസംബർ 19 മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. SDSC-SHAR വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകും. ഇതിനായി ഇമെയിൽ ഐഡി, സന്ദർശക വിശദാംശങ്ങൾ (പേര്, പ്രായം, ഐഡി കാർഡ് തരം മുതലായവ), വാഹന വിവരങ്ങൾ (ബാധകമെങ്കിൽ) എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. സീറ്റുകൾ പരിമിതമായതിനാൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്ഇസ്രോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും എക്സ് അക്കൗണ്ട് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിലൂടെയും ലോഞ്ചിന്റെ തത്സമയം സംപ്രേഷണം കാണാം.
Also Read: