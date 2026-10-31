അഭിമാനമായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ; എൻ.വി.എസ്-03 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം പൂർണ വിജയം
'സ്മാർട്ട് ബോയ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജി.എസ്.എൽ.വി റോക്കറ്റിൻ്റെ 20-ാം ദൗത്യമാണിത്.
Published : October 31, 2026 at 6:19 AM IST
ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ നാവിക് (NavIC) കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എൻ.വി.എസ്-03 (NVS-03) ഉപഗ്രഹം ഐ.എസ്.ആർ.ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.51ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നാണ് ജി.എസ്.എൽ.വി-എഫ് 18 (GSLV-F18) റോക്കറ്റ് ഉപഗ്രഹവുമായി കുതിച്ചുയർന്നത്. വിക്ഷേപണം വിജയകരമാണെന്നും ഉപഗ്രഹം കൃത്യമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയെന്നും ഐ.എസ്.ആർ.ഒ അറിയിച്ചു.
ലക്ഷ്യം ഭ്രമണപഥത്തിൽ
'സ്മാർട്ട് ബോയ്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജി.എസ്.എൽ.വി റോക്കറ്റിൻ്റെ 20-ാം ദൗത്യമാണിത്. 50 മീറ്റർ ഉയരവും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുമുള്ള ജി.എസ്.എൽ.വി-എഫ് 18 റോക്കറ്റ് 2,232 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള എൻ.വി.എസ്-03 ഉപഗ്രഹത്തെ ജിയോസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലാണ് (GTO) എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് ഉപഗ്രഹം അതിൻ്റെ അന്തിമ ഭ്രമണപഥമായ 32.5 ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിലേക്ക് മാറും.
Mission Success! GSLV-F18 has successfully placed NVS-03 in the intended orbit. Congratulations! Watch live: https://t.co/6X42ANRnTC Mission details: https://t.co/wtZ6TmjUhc #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
ക്രയോജനിക് എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും തികച്ചും വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി. ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ രണ്ടാം തലമുറ നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് എൻ.വി.എസ്-03. ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ (IRNSS) ഭാഗമായുള്ള നാവിഗേഷൻ സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
നാവിക്കിൻ്റെ കരുത്ത്
തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിനൊപ്പം പുറത്തുനിന്നെത്തിച്ച ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എൽ 5 (L5), എസ് (S) ബാൻഡ് സിഗ്നലുകൾക്ക് പുറമെ എൽ 1 (L1) നാവിഗേഷൻ സിഗ്നൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നാവിക്കിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ കരഭാഗത്തും അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 1,500 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷനിങ് സർവീസ് (SPS), സുരക്ഷാ സേനകൾക്കും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സർവീസ് (RS) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നാവിക് നൽകുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ജി.പി.എസ് സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സ്വന്തമായി മികച്ച നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാനും ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് കഴിയും.
അഭിമാന നിമിഷം
വിക്ഷേപണം വിജയകരമായതോടെ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ കൺട്രോൾ റൂമിൽ വലിയ ആഹ്ളാദമാണ് പ്രകടമായത്. ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മിഷൻ ഡയറക്ടർ തോമസ് കുര്യൻ, ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. നാരായണൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. മലയാളിയായ തോമസ് കുര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി.എസ്.എൽ.വി തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ നേടുന്നത് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമാണ്. വിക്ഷേപണം നേരിൽ കാണാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളും എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ നാവിക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതികരിച്ചു. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യമാണ് ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ അടുത്ത പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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