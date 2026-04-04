ബഹിരാകാശ മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങളില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ മിത്രയുമായി ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ

ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം, സമ്മര്‍ദ്ദം ലഘൂകരിക്കല്‍, മാനസിക സ്ഥിരത, അംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പരസ്‌പര പിന്തുണ എന്നിവ ദൗത്യത്തിന്‍റെ വിജയത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഐഎസ്ആര്‍ഒ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 12:36 PM IST

ബെംഗളുരു: ഈമാസം രണ്ട് മുതല്‍ ഒന്‍പത് വരെ മിത്ര(MITRA) എന്ന ദൗത്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതായി ഐഎസ്ആര്‍ഓ. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിലെ ലേയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വഭാവ പഠനമാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഗഗന്‍യാന്‍ പോലുള്ള മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണിത്. ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ വി നാരായണന്‍ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംഘാംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രകടനവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി ആദ്യമായാണ്. ഐഎസ്ആര്‍ഒയുടെയും ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയറോസ്‌പേസ് മെഡിസിന്‍റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉയരമേറിയ പരിസ്ഥിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നവരിലെ ശാരീരിക, മാനസിക പ്രവര്‍ത്തന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഐഎസ്‌ആര്‍ഓയുടെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ദൗത്യസംഘത്തിലുള്ളവരുടെയും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ സംഘത്തിന്‍റെയും കാര്യക്ഷമതയും തീരുമാനമെടുക്കല്‍ ശേഷിയും പാരിസ്ഥിതിക, പ്രവര്‍ത്തന സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളുമെല്ലാം പരിശോധിക്കുമെന്നും ഐഎസ്ആര്‍ഒ പറയുന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രകടനവുമാണ് പ്രധാനം. വെല്ലുവിളികള്‍ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രകടനം മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സാഹചര്യമൊരു നിയന്ത്രിതമായ അനലോഗ് മിഷനിലൂടെ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. 3500 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലാണ് ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓക്‌സിജന്‍റെ ലഭ്യതക്കുറവും തണുപ്പും ഒറ്റപ്പെടലും എല്ലാമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിന് സമാനമായ എല്ലാ സ്വഭാവികമായ പരിസ്ഥിതി ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും ഐഎസ്ആര്‍ഓ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഗഗന്‍യാന്‍ ദൗത്യത്തിലൂടെ മൂന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ ഭൂമിയുടെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി എല്‍വിഎം 3 (എച്ച്എല്‍വിഎം3) വാഹനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഘടനാപരമായി ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഈ വാഹനത്തിന് ഊഷ്‌മാവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട്.

ഏറെ വിശ്വാസ യോഗ്യവുമാണ് ഈ വാഹനം. തത്സമയ വാഹന ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ഇതിനുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഭ്രമണപഥ മൊഡ്യൂള്‍ സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും.

ഈ വാഹനം ആദ്യം യാത്രികരെ 170 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ മുകളിലെത്തിക്കും. പിന്നീട് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററിനപ്പുറമുള്ള ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയ ശേഷമാകും സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക.

സര്‍വീസ് മൊഡ്യൂള്‍ പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സംവിധാനമാണ് വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ഗതിവേഗം കുറച്ച് കൊണ്ട് വരുന്നതും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ്. തുടര്‍ന്ന് പാരച്യൂട്ടിലൂടെയാകും ലാന്‍ഡിങ്. ആഗ്രയിലെ ഡിആര്‍ഡിഓയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പാരച്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിന് മുന്‍പ് രണ്ട് മൂന്ന് മനുഷ്യ രഹിത ദൗത്യങ്ങള്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തും. വിജയകരമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മനുഷ്യ ദൗത്യത്തിലേക്ക് കടക്കൂ. ഉപകരണങ്ങളും ദൗത്യത്തിന് തയാറാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

ഐഎസ്‌ആര്‍ഒയുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിലേക്ക് വന്നാല്‍, ചന്ദ്രയാന്‍ 3 മികച്ച നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം ഉപരിതലത്തിലെ ധാതുക്കളെയും തെര്‍മല്‍ ഗ്രേഡിയന്‍സിനെയും ഇലക്‌ട്രോണ്‍ ക്ലൗഡുകളെക്കുറിച്ചും ഭൗമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി. ചന്ദ്രയാന്‍ 4 ഈ രംഗത്ത് വലിയതോതിലുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ഇത് ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും കൂടുതല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യും.

ചന്ദ്രയാന്‍ 4, 9200 കിലോഭാരമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ്. ചന്ദ്രയാന്‍ 3ന്‍റെ 4000 കിലോഗ്രാമില്‍ നിന്ന് നിര്‍ണായകമായ ഒരു വര്‍ധനയാണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വലുപ്പ കൂടുതല്‍ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മാര്‍ക്ക് 3 റോക്കറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാകും വിക്ഷേപണം. അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളും രണ്ട് സ്റ്റാക്കുകളും ചേര്‍ത്താണ് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ മൊഡ്യൂളുകള്‍ ഭൂമിയുെട ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കും. ഇവിടെ വച്ച് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സംവിധാനം വേര്‍പെടും. നാല് മൊഡ്യൂളുകളാകും ചന്ദ്രന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുക. രണ്ടെണ്ണം ക്രമേണ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലിറങ്ങും. സാമ്പിള്‍ റിട്ടേണ്‍ മൊഡ്യൂള്‍ മാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ വരും. മറ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളും ചന്ദ്രന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ നിലയുറപ്പിക്കും.

