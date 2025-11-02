4,410 കിലോ ഭാരവും താങ്ങി 'ബാഹുബലി' ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്: ഐഎസ്ആർഒയുടെ 'CMS 03' ആശയ വിനിമയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം വിജയം
കുതിച്ചുയർന്ന് ഐഎസ്ആർഒയുടെ സിഎംഎസ് 03. ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണിത്. നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ CMS 03 ഉപഗ്രഹം സഹായിക്കും.
ഹൈദരാബാദ്: ഐഎസ്ആർഒയുടെ 4,000 കിലോഗ്രാമിലധികം ഭാരമുള്ള ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സിഎംഎസ് 03 (CMS 03) വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ഇന്ന് (നവംബർ 2) വൈകുന്നേരം 5.26ഓടെ ആണ് എൽവിഎം3- എം5 (LVM3-M5) വിക്ഷേപിച്ചത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സിഎംഎസ് 03 ഉപഗ്രഹഹം കുതിച്ചുയർന്നത്.
ഏകദേശം 4,410 കിലോ ആണ് CMS 03 സാറ്റലൈറ്റിന്റെ ഭാരം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയതും, ജിയോ സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതുമായ CMS 03 ഒരു മൾട്ടി-ബാൻഡ് സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്. 'GSAT-7R' എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര്. വിശാലമായ സമുദ്രമേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ കരയിലും സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും.
ഇത്രയും ഭാരമേറിയ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണ്. ജിയോസ്റ്റേഷണറി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് (GTO) ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹ എഞ്ചിനീയറിങിന്റെ മികവിനെ കൂടിയാണ് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. 'ബാഹുബലി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽവിഎം3- എം5 റോക്കറ്റിലാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം സഞ്ചരിച്ചത്. ഭാരമേറിയ പേലോഡുകൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാലാണ് ഇതിനെ ബാഹുബലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 43.5 മീറ്ററോളം ഉയരമുണ്ട് ലോഞ്ച് വാഹനത്തിന്.
CMS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സൈനിക ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായി CMS-03 പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ നിർണായക സമുദ്ര മേഖലകളിലുടനീളം ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന് സാധിക്കും. അതുവഴി വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആക്സസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും. സിവിലിയൻ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കാനും തന്ത്രപരമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും CMS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കും.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് CMS-03 അഥവാ GSAT-7R രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വോയ്സ്, ഡാറ്റ, വീഡിയോ എന്നിവ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയം സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇത് സമുദ്ര നിരീക്ഷണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും നാവിക നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. പുതിയ ഉപഗ്രഹം പഴയ ജിസാറ്റ്-7നെ (രുക്മിനി) ഫലപ്രദമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും.
LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ
- ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് എൽവിഎം3 റോക്കറ്റ്. ഇതിന് 4,000 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും.
- ചന്ദ്രയാൻ -3 പോലുള്ള ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങളിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് എൽവിഎം3 റോക്കറ്റിലാണ്. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയ ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റി.
- നിയുക്ത LVM3-M5 എൽവിഎം3 റോക്കറ്റിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രവർത്തന പറക്കലാണ്.
LVM3 വിക്ഷേപണ വാഹനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ലോഞ്ചുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
|വിക്ഷേപണ വാഹനം
|ലോഞ്ച് തീയതി
|പേലോഡ്
|LVM-3/CARE
|2014 ഡിസംബർ 18
|ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്
റീഎൻട്രി എക്സ്പെരിമെന്റ്(CARE)
|LVM3-D1
|2017 ജൂൺ 5
|ജിസാറ്റ്-19
|LVM3-D2
|2018 നവംബർ 14
|ജിസാറ്റ്-29
|LVM3 -M1
|2019 ജൂലൈ 22
|ചാന്ദ്രയാൻ-2
|LVM3 M2
|2022 ഒക്ടോബർ 23
|വൺവെബ് Gen-1
|LVM3 M3
|2022 മാർച്ച് 26
|വൺവെബ് Gen-1
|LVM3 M4
|2023 ജൂലൈ 14
|ചാന്ദ്രയാൻ-3
|LVM3 M5
|2025 നവംബർ 2
|സിഎംഎസ് 03
