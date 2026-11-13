വീണ്ടും കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി പിഎസ്എൽവി; മൂന്നാം ഘട്ട ഗ്രൗണ്ട് പരീക്ഷണം വിജയം
ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
By ANI
Published : November 13, 2026 at 1:25 PM IST
ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. ഇന്ത്യയുടെ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളിന്റെ (PSLV) മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ (PS3) ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് പരീക്ഷണം സ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ വെച്ച് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഇന്നലെ (നവംബർ 12) വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ കരുത്തും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സുപ്രധാന പരീക്ഷണമാണ് നടന്നത്. SLV-C61/EOS-09, PSLV-C62/EOS-N1 ദൗത്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പിഎസ്എൽവിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഘടനയിൽ സമഗ്രമായ അവലോകനം നടന്നിരുന്നു. പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കരുത്തും പകരുമെന്നുറപ്പാണ്.
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ
ഡിസൈനിലും, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിലും, വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലും, ഗുണനിലവാര പരിശോധനകളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് PS3 ഘട്ടത്തിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ഡിസൈൻ മാർജിനുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നോസൽ രൂപകൽപ്പനയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഘടന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഇത്തവണ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, മെക്കാനിക്കൽ ഇന്റർഫേസുകൾ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുകയും, സീലിങ് സംവിധാനങ്ങളിൽ അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഡിസൈനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും 'നോൺ-ഡിസ്ട്രക്ടീവ് ടെസ്റ്റിങ്' രീതികളും നടപ്പിലാക്കി. എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷമാണ് PS3 സോളിഡ് മോട്ടോർ ഘട്ടത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കി പരിക്ഷത്.
പരീക്ഷണത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമാവും തുടർ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയെന്നും ഐ.എസ്.ആർ.ഒ വ്യക്തമാക്കി.
എൻ.വി.എസ്-03 ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണവും വിജയം
ഇതിനിടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 30ന് ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ നാവിക് (NavIC) കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എൻ.വി.എസ്-03 (NVS-03) ഉപഗ്രഹം ഐ.എസ്.ആർ.ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്നാണ് ജി.എസ്.എൽ.വി-എഫ് 18 (GSLV-F18) റോക്കറ്റിലാണ് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്. ഉപഗ്രഹത്തെ കൃത്യമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ അറിയിച്ചിരുന്നു.
തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കിനൊപ്പം പുറത്തുനിന്നെത്തിച്ച ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള എൽ 5 (L5), എസ് (S) ബാൻഡ് സിഗ്നലുകൾക്ക് പുറമെ എൽ 1 (L1) നാവിഗേഷൻ സിഗ്നൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നാവിക്കിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ കരഭാഗത്തും അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 1,500 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊസിഷനിങ് സർവീസ് (SPS), സുരക്ഷാ സേനകൾക്കും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സർവീസ് (RS) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളാണ് നാവിക് നൽകുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ജി.പി.എസ് സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സ്വന്തമായി മികച്ച നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാനും ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് കഴിയും.
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