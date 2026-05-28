ETV Bharat / technology

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് താഴെ മഞ്ഞുപാളി: നിർണായക കണ്ടെത്തലിന് സഹായിച്ചത് ഇസ്രോയുടെ നൂതന റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരം

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് താഴെ മഞ്ഞുപാളിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇസ്രോയുടെ നൂതന റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ. ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ചന്ദ്രയാൻ 2 CHANDRAYAAN 2 LUNAR SURFACE STUDY ISRO WATER ON MOON
This 1972 image shows Apollo 17 astronaut Harrison H. Schmitt sampling a boulder at the base of North Massif in the Taurus-Littrow valley on the Moon. (NASA/JSC/ASU)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചന്ദ്രോപരിതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക കണ്ടെത്തൽ. ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയായി മഞ്ഞുപാളികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ബഹിരാകാശത്തിനും അനുബന്ധ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള ദേശീയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു. ഇസ്രോയുടെ നൂതന റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. ചന്ദ്രന്‍റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ അതിശൈത്യമുള്ള നാല് ഗർത്തങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞുപാളികളുടെ സാന്നിധ്യം സംശയിക്കുന്നത്. നേച്ചർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ജേണൽ എൻജെപി സ്‌പേസ് എക്‌സ്‌പ്ലോറേഷനിൽ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ചന്ദ്രയാൻ-2 ഓർബിറ്ററിലെ ഡ്യുവൽ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (ഡിഎഫ്എസ്എആർ) വഴിയാണ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. എൽ, എസ്-ബാൻഡ് ഫ്രീക്വൻസികളിലുള്ള മൈക്രോവേവ് ഇമേജിങ് ഉപകരണമാണ് ഡിഎഫ്എസ്എആർ. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ-പോളാരിമെട്രിക് എസ്എആറുമാണ് ഇത്.

ഗർത്തത്തിനുള്ളിലെ ഗർത്തത്തിലാണ്(ഇരട്ട നിഴൽ ഗർത്തങ്ങൾ) മഞ്ഞിന്‍റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത്. സ്ഥിരമായി ചന്ദ്രന്‍റെ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ (പിഎസ്ആർ) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക ഗർത്തങ്ങളാണ് ഇവ. സൂര്യപ്രകാശമോ, താപ വികിരണമോ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുത്ത തണുപ്പ് നേരിടുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ മഞ്ഞുപാളിയോ വെള്ളമോ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം ഇതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ചന്ദ്രയാൻ 2 CHANDRAYAAN 2 LUNAR SURFACE STUDY ISRO WATER ON MOON
Left panel: Shadowcam image mosaic of the Faustini crater permanently shadow region in the South Polar Region of the Moon, adapted from Williams et al. 2024 (Planet. Sci. J. 5, 209). Right panel: ShadowCam image of a 1.1 km diameter doubly shadowed crater characterised by lobate-rim morphology and a combination of high Circular Polarization Ratio (CPR > 1) and low Degree of Polarization (DOP < 0.13). (PRL via ISRO)

ഗർത്തങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഭൂഗർഭ ഐസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച റഡാർ അധിഷ്ഠിത മാനദണ്ഡം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു. സർക്കുലർ പോളറൈസേഷൻ റേഷ്യോ (CPR), ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ (DOP) എന്നിവ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള CPR മൂല്യങ്ങളും 0.13-ൽ താഴെയുള്ള DOP മൂല്യങ്ങളും വോള്യൂമെട്രിക് സ്കാറ്ററിങിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഉപരിതലത്തിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ ഉള്ളതിന്‍റെ സൂചനയായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഗ്രഹ റിമോട്ട് സെൻസിങിൽ ചന്ദ്രൻ, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ, ബുധൻ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപരിതലം എത്രത്തോളം പരുക്കനാണെന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ CPR തോതിലാണ് റഡാർ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉപരിതലത്തിലേക്കോ ഭൂഗർഭ വസ്‌തുക്കളിലേക്കോ വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗം കടത്തിവിട്ടതിന് ശേഷം പ്രതിഫലിക്കുന്ന സിഗ്നൽ എത്രത്തോളം യഥാർത്ഥ ധ്രുവീകരണം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റഡാർ പാരാമീറ്ററാണ് DOP.

ചന്ദ്രയാൻ 2 CHANDRAYAAN 2 LUNAR SURFACE STUDY ISRO WATER ON MOON
CPR map derived from Chandrayaan-2 DFSAR data for the ~1.1 km diameter doubly shadowed crater shown in Figure 1. F2 denotes the second crater (1100m dia) within Faustini crater. (PRL via ISRO)

1.1 കിലോമീറ്റർ വീതിയുള്ള ഗർത്തം ഭൂഗർഭ മഞ്ഞിന്‍റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതായി ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റഡാർ ഡാറ്റയും ഗർത്തത്തിന്‍റെ ലോബേറ്റ്-റിം ആകൃതിയും ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ലോബേറ്റ്-റിം മോർഫോളജി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഒഴുക്കിനെയാണ്. ഉപരിതല ഐസ് ആയിരിക്കാം ഇതെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.

ചന്ദ്രനിൽ ജലമുണ്ടെന്നതിന് നിർണായക തെളിവുകൾ നേരത്തെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഉപരിതലത്തിനും താഴെയായി മഞ്ഞുപാളികൾ ഉണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തൽ ആദ്യമായാണ്. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമാണോ എന്ന പഠനത്തിനും ജീവസാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും പുതിയ കണ്ടെത്തൽ ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.

കൂടാതെ ഭാവിയിലെ ലാൻഡിംഗ്, ഇൻ-സിറ്റു റിസോഴ്‌സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ (ISRU) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാധ്യതയുള്ള ഐസ് വഹിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഭാവിയിലെ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും. ചന്ദ്രനിൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് താമസിക്കാൻ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞുപാളികൾ കുടിവെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. റോക്കറ്റ് ഇന്ധനമായ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഐഎസ്‌ആർഒ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ രണ്ട് പാളികളെന്ന് ഇസ്രോ, നിർണായക കണ്ടെത്തൽ: വിശദമായി അറിയാം
  2. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രഹസ്യങ്ങളിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ; 2.6 ബില്യൺ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗാലക്‌സി കണ്ടെത്തി
  3. മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥിരമായി താമസം? സ്വപ്‌ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് നാസ
  4. ചന്ദ്രനിൽ കണ്ണുവച്ച് ചൈന; ഷെൻസൗ 23 പേടകം വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ
  5. ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ; ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന് അമേരിക്കയുടെ പരമോന്നത 'ഗോഡാർഡ് അസ്ട്രോനാട്ടിക്‌സ് അവാർഡ്'

TAGGED:

ചന്ദ്രയാൻ 2
CHANDRAYAAN 2 LUNAR SURFACE STUDY
ISRO
WATER ON MOON
ISRO DETECTS ICE ON MOON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.