ഐഎസ്ആര്ഒ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ല! ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബഹിരാകാശ ഏജൻസി
ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇസ്റോയുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും, ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത തലമുറ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇസ്റോ
Published : September 7, 2026 at 9:54 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആര്ഒ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന വാർത്തകളിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി അധികൃതർ രംഗത്ത്. ഇസ്റോയെ ഒരിക്കലും സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ലെന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയ്ക്കില്ലെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഇസ്റോയുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും, ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത തലമുറ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇസ്റോ എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത തലമുറ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇസ്റോയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും കഴിവുകളും വ്യാവസായിക തലത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ഇസ്റോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇസ്റോയുടെ ഉത്പാദന-പ്രവർത്തന ചുമതലകൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ നിർദേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വ്യക്തത തേടി സെപ്റ്റംബർ 4-ന് ഒമ്പത് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ഇസ്റോ ചെയർമാൻ വി. നാരായണന് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ വിശദീകരണം. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സ്പേസ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ സെന്റർ (IN-SPACe) ചെയർമാൻ പവൻ ഗോയങ്ക ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്ക.
ഇസ്റോയുടെ ശാസ്ത്രീയ വൈദഗ്ധ്യം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിൽ സംഘടനയുടെ പങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. അത്യാധുനിക ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിപുലമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ, അടുത്ത തലമുറ ലോഞ്ച് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ആഴക്കടൽ-ഗ്രഹ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ദേശീയ ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും സംഘടന ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
ആശയവിനിമയം, നാവിഗേഷൻ, ഭൗമ നിരീക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അത്യാധുനിക പേലോഡുകൾ, സെൻസറുകൾ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്റോ തുടർന്നും നിർവ്വഹിക്കും.
"അതേസമയം, നിലവിൽ സ്ഥിരമായി നിർമ്മിക്കുന്ന റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ സ്വകാര്യ വ്യവസായങ്ങൾക്കോ കൈമാറി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും," ഇസ്റോ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വഴി കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഇസ്റോയ്ക്ക് സാധിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
2035-ഓടെ ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമാക്കുക, 2040-ഓടെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ യാത്രികരെ അയക്കുക, വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ലോഞ്ച് സിസ്റ്റങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രധാന ആഗോള ബഹിരാകാശ ശക്തിയായി മാറ്റുക എന്നതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള്.
ഭാവിയിൽ ഇസ്റോ ഒരു വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളും നിർമിക്കില്ലെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇത് ചെയ്യുമെന്നും ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പവൻ ഗോയങ്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരാമർശങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്പേസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളില്ലാതെ വന്നതാണെന്നും നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെയും ഭാവിയിലെ പൊതു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിനെയും ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇസ്റോ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു ദേശീയ സമ്പത്താണെന്നും അതിന്റെ കൈമാറ്റം സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായിരിക്കണമെന്നും പത്രവാർത്തകളിലൂടെയല്ല ജീവനക്കാർ ഇതറിയേണ്ടതെന്നും കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പവൻ ഗോയങ്കയും വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇസ്റോയുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലെന്നും അത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ അടിത്തറയായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. "2020 മുതലുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബഹിരാകാശ വ്യവസ്ഥിതിയെ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനാണ്. നിലവിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റുകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ വ്യവസായ മേഖലയെ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2030-ഓടെ പ്രതിവർഷം 50 വിക്ഷേപണങ്ങൾ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഇസ്റോയും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് മാത്രമായി ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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