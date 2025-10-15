'2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യക്കാര് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും, ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര 2027 ൽ ', വൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി ഐഎസ്ആർഒ മേധാവി നാരായണൻ
2035 ഓടെ ഒരു ദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയം, 2026 ഓടെ മൂന്ന് അൺക്രൂഡ് 'ഗഗൻയാൻ' ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളും പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ചെയര്മാൻ
Published : October 15, 2025 at 8:48 PM IST
റാഞ്ചി: ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ 'ഗഗൻയാൻ' 2027 ൽ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യക്കാരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഐഎസ്ആർഒ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 2035 ഓടെ ഒരു ദേശീയ ബഹിരാകാശ നിലയം, 2026 ഓടെ മൂന്ന് അൺക്രൂഡ് 'ഗഗൻയാൻ' ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളും പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2025 ഡിസംബറിലെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് 'വ്യോമിത്ര'യുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ജാര്ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ബിഐടി) മെസ്രയുടെ 35-ാം മത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 2040 ഓടെ തദ്ദേശീയ ക്രൂഡ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനുള്ള മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുകയും അവരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും വേണം. ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു വീനസ് ഓർബിറ്റർ മിഷനും (VOM) മോദി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2035 ഓടെ ഭാരതീയ അന്തരീക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ (ബിഎഎസ്) പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും 2027 ഓടെ ബഹിരാകാശത്തെ പ്രാരംഭ മൊഡ്യൂളുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു.
ഗഗൻയാനിൽ നിരവധി വികസനങ്ങൾ നടക്കുന്നു
'ഐഎസ്ആർഒ സംഘാടകർ ക്രൂഡ് ദൗത്യത്തിന് മുമ്പ് മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ 'വ്യോമിത്ര'യുടെ പരീക്ഷണം നടത്തും. അടുത്ത വർഷം ക്രൂഡ് ഇല്ലാതെ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി പരീക്ഷിക്കും. 2027 പകുതിയോടെ ക്രൂഡ് 'ഗഗൻയാൻ' ദൗത്യം സാധ്യമാകും', നാരായണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഐഎസ്ആർഒ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വ്യക്തതയോടെയും നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ചന്ദ്രയാൻ-4, പുതിയ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ-5, ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണ ദൗത്യമായ AXOM എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആദിത്യ-L1 ദൗത്യം ഇതിനകം 15 ടെറാബിറ്റിലധികം വിവരങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വയംപര്യാപ്തത, കാലാവസ്ഥ, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ ഐഎസ്ആർഒ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ 300-ലധികം മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് ഉപഗ്രഹ നിർമാണം, വിക്ഷേപണം, ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ 300-ലധികം മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷി, ദുരന്തനിവാരണം, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, തത്സമയ ട്രെയിൻ സ്റ്റാറ്റസ്, വാഹന നിരീക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയിൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഈ മാറ്റം നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്രൂഡ് ലൂണാർ ലാൻഡിംഗ് പോലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ ശേഷിയും ബഹിരാകാശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ 35 കിലോഗ്രാം വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 80,000 കിലോഗ്രാം വരെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ തോത്.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), റോബോട്ടിക്സ് എന്നിവ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 35 വർഷം മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിപ്ലവം ആരും സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ AI-യും റോബോട്ടിക്സും ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തെ നിർവചിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യ നിരവധി ലോക റെക്കോഡുകൾ സ്വന്തമാക്കി
ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആഗോളതലത്തില് ഴര്ന്നുവരുന്ന ബഹിരാകാശ മേഖല രാജ്യത്തിനുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ-1 ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തിയത് മുതൽ ചന്ദ്രയാൻ-3 ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വരെ ബഹിരാകാശത്ത് ഇന്ത്യ നിരവധി ലോക റെക്കോഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ഒമ്പത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സ്പാഡെക്സ് (SPADEX mission) ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തോടെ ബഹിരാകാശത്ത് ഡോക്കിംഗും അൺലോക്കിംഗും വിജയകരമായി നേടിയ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് നൂറാമത്തെ വിക്ഷേപണവും ( ജിഎസ്എൽവി എഫ്15/എൻവിഎസ്-02 ദൗത്യം) പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
