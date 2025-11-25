തലസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കേന്ദ്രം തുറന്ന് അനന്ത് ടെക്നോളജീസ്, പ്രയോജനം ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്കും: പ്രതികരണവുമായി ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് തുറന്നതിലൂടെ എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 8,000 പരിശോധനകൾ നടന്നതായും, 2027ഓടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാനാകുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ വി നാരായണൻ.
Published : November 25, 2025 at 5:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മാതാവായ അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് തങ്ങളുടെ നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് (CoE) തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് (2025 നവംബർ 25ന്) നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി. നാരായണൻ ആണ് അനന്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മേനംകുളത്തെ കിൻഫ്ര പാർക്കിലാണ് തുറന്നത്.
ബഹിരാകാശ, പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി തദ്ദേശീയ നാവിഗേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് തുറന്നതിലൂടെ എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാവിഗേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ കേന്ദ്രം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വളർച്ച കൂടിയാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ ആരംഭിച്ച നാവിഗേഷൻ എക്സലൻസ് സെന്ററിന് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. മാത്രമല്ല, ബഹിരാകാശത്തും പ്രതിരോധത്തിലും ആശ്രിതത്വം കുറച്ച് സ്വയംപര്യാപ്തത നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എത്തിക്കാനും സാധിക്കും.
കഴക്കൂട്ടത്തിനടുത്തുള്ള മേനംകുളത്തെ കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ എടിഎൽ സൗകര്യത്തിലാണ് നാവിഗേഷൻ എക്സലൻസ് സെന്റർ തുറന്നത്. ഇത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന് സമീപമാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് വഴി കാലങ്ങളായി സഹകരിച്ചുവരികയാണ് അനന്ത് ടെക്നോളജീസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് തുറന്ന എക്സലൻസ് സെന്റർ ഇത് കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
അനന്ത് ടെക്നോളജീസിന്റെ സംഭാവനകൾ
പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ (പിഎസ്എൽവി) ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഐഎസ്ആർഒ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾക്കും ഏവിയോണിക്സ് പാക്കേജുകളും ഇന്റഗ്രേഷൻ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നത് അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് ആണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന പിഎസ്എൽവി-സി60 ദൗത്യത്തിനായുള്ള പ്രധാന ഉപസിസ്റ്റങ്ങളും പിഎസ്എൽവി-സി51 ദൗത്യത്തിനായുള്ള സംയോജനവും ചെക്ക്ഔട്ടും കമ്പനിയുടെ സംഭാവനകളാണ്. വിവിധ ഐഎസ്ആർഒ ഉപഗ്രഹ പരിപാടികൾക്കായി ഡാറ്റ അക്വിസിഷൻ യൂണിറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ, പവർ മൊഡ്യൂളുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ ഉപസംവിധാനങ്ങളും ഇവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | ISRO Chairman V Narayanan says, " for viksit bharat 2047, our responsibility is to ensure no import is taking place and in this, navigation is a very critical area which not everyone can develop. i am extremely happy ananth technologies has… https://t.co/uWkTnGlC5K pic.twitter.com/lElrt1iDf1— ANI (@ANI) November 25, 2025
പ്രതികരണവുമായി ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ
അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്രം തുറന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നതായി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ വി. നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തിന് വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വികസിത് ഭാരത് 2047 സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ മേഖലകളിലൊന്നാണ് നാവിഗേഷൻ. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അനന്ത് ടെക്നോളജീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്രം തുറന്നതിൽ താൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണെന്നും, രാജ്യത്തിനെ വേണ്ടി വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നും എഎൻഐയോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം 2027 ഓടെ
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി അക്കോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏകദേശം 8,000 പരിശോധനകൾ നടന്നതായും ഇനി അവസാനഘട്ടമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റുകളും സെപ്പെറേഷണൽ ടെസ്റ്റുകളും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2027ഓടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാകുമെന്നും അതിന് മുൻപ് മനുഷ്യരില്ലാതെ ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
