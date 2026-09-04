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'ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഐഎസ്ആർഒയ്‌ക്ക് മാത്രമായി കഴിയില്ല': സ്വകാര്യവത്‌ക്കരണം അനിവാര്യം, വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ചെയർമാൻ

ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ഐഎസ്ആർഒയ്‌ക്ക് മാത്രമായി കഴിയില്ലെന്നും മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അത്യാവശ്യമാണെന്നും സ്വകാര്യവത്‌ക്കരണത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ.

GSLV F17 LAUNCH ISRO LAUNCH EOS 05 V NARAYANAN ഐഎസ്ആർഒ
The government has announced space sector reforms, and ISRO is hand-holding these activities, said V Narayanan (File Photo: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 1:07 PM IST

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ശ്രീഹരിക്കോട്ട: രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ഐഎസ്ആർഒയ്‌ക്ക് മാത്രമായി കഴിയില്ലെന്നും, ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അത്യാധുനിക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഇഒഎസ്-05 വിജയകരമായി ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 റോക്കറ്റിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വെള്ളിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെയാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണത്തറയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായ ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 കുതിച്ചുയർന്നത്. ജിയോ സിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റിൽ (Sub-GTO) പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹമാണ് ഇഒഎസ്-05. ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾക്കുമായി രാജ്യത്തിന്‍റെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ഇനിയും വളരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സ്വകാര്യ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസിനോട് സാംസരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരാൻ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അത്യാവശ്യം

"ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 56 ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നൂറുകണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യം ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരേണ്ടതുണ്ട്. ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥയും വളരേണ്ടതുണ്ട്. ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് മാത്രം രാജ്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല." ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ പുതിയ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നും, ഇതിന് സ്രോ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും നാരായണൻ പറഞ്ഞു. ഇത് നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബഹിരാകാശ മേഖല വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"സർക്കാർ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. രാജ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരും. കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടും," നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 അഭിമാനനേട്ടം

ജിഎസ്എൽവി-എഫ്17 ദൗത്യം രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന നേട്ടവും അഭിമാന നിമിഷവുമാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ പറഞ്ഞു. "ഈ ദൗത്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണ് ഇത്. ആദ്യമായി ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹം ജിഎസ്എൽവി മാർക്ക് II ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ജിഎസ്എൽവി മാർക്ക് II വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ശേഷി 1,536 കിലോഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ ശേഷി ഏകദേശം 40 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഈ വാഹനം ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമാണിത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2367 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹം ജിഎസ്എൽവി റോക്കറ്റ് വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ പേലോഡാണ്. ഐഎസ്ആർഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ 19-ാമത്തെ ജിഎസ്എൽവി വിക്ഷേപണമാണിത്. 51.7 മീറ്റർ ഉയരവും 420.5 ടൺ ഭാരവുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ക്രയോജനിക് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽനിന്നുള്ള 107-ാമത്തെ വിക്ഷേപണം കൂടിയാണിത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും, രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കും ഈ ഉപഗ്രഹം നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാകും. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, കാട്ടുതീ എന്നിവ വേഗത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും കാർഷിക മേഖലയിലെ വിലയിരുത്തലുകൾക്കും അതിർത്തികളിലെ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും, പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലും പകർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

സ്‌പേസ്‌പോർട്ട് വരുന്നു

കുലശേഖരപട്ടണത്ത് നിർമിക്കുന്ന സ്‌പേസ്‌പോർട്ട് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും ഗഗൻയാൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു. കുലശേഖരപട്ടണം സ്‌പേസ്‌പോർട്ടിന്‍റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും മാർച്ചോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗഗൻയാൻ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആദ്യത്തെ ആളില്ലാത്ത ദൗത്യം ഈ വർഷം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

GSLV F17 LAUNCH
ISRO LAUNCH EOS 05
V NARAYANAN
ഐഎസ്ആർഒ
V NARAYANAN ON SPACE PRIVATISATION

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