ഇൻ്റര്നെറ്റിലും തിക്കും തിരക്ക്, കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല
Published : October 25, 2025 at 3:45 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അവധി ദിനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവര്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യാപക പരാതി. ഐആര്സിടിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലും സാങ്കേതിക തകരാര് നേരിടുന്നുവെന്ന് നിരവധിപേര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പരാതി ഉന്നയിച്ചു. ചിലര്ക്ക് വെബ്സൈറ്റില് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മറ്റു ചിലര് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് പണമടച്ചെങ്കിലും അന്തിമമായി ടിക്കറ്റ് ലഭിച്ചില്ല.
"ഈ സൈറ്റ് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല, ദയവായി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ശ്രമിക്കുക" എന്ന സന്ദേശം പലർക്കും കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടോയെന്നും പലരും ആശങ്കയുയര്ത്തി. ദീപാവലിക്ക് ശേഷവും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളില് വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
Dear @AshwiniVaishnaw Ji, I logged on IRCTC website for Tatkal . At sharp 10:01 am the server showed unreachable and it continued to give same message at 10:09 am it showed regret.What’s happening Sir ? Despite so much measures why an ordinary passenger not able to book ticket ? pic.twitter.com/gG5KYzaLgs— Research Scientist (@researcher0503) October 25, 2025
ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ ഉത്സവമായ ഛത്ത് പൂജ ദിനങ്ങളില് സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് നിരവധി പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനാല് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഉത്സവ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നിരവധി പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളുടെ സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലെ തകരാര് മൂലം പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദീപാവലിക്ക് മുമ്പും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അന്ന് പ്രശ്നം നേരിട്ടു. അതേസമയം, ട്രെയിനിലെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ തങ്ങളെ നിര്ബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും "അണ് ടിക്ക്" രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു ഉപയോക്താവ് രംഗത്തെത്തി.
For 6 continuous days, the same issue “Unable to process request” appears while booking Tatkal tickets. Still no solution from @IRCTCofficial or railway authorities. How long will passengers keep facing this problem? Please fix it urgently. #TatkalBooking #IRCTC pic.twitter.com/9SUlzbv3cX— laxman jethwa (@laxman_jethwa) October 25, 2025
യാത്രക്കാരുടെ പരാതികള്
റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെയും ഐആര്സിടിസി ആപ്പിനെയും ടാഗ് ചെയ്താണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് തന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചത്. "@IRCTCofficial, @irctc_app @AshwiniVaishnaw ഭക്ഷണ മുൻഗണന തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഭക്ഷണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഐആർസിടിസി എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ "ഭക്ഷണമില്ല" തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു," ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു.
“@IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva @SWRRLY @AshwiniVaishnaw കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മോശം ആപ്പ്, തത്കാൽ സമയത്ത് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല... ഖേദകരം…” മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു.
#IRCTC #IndianRailways #AshwiniVaishnaw— Satish Thakur (@satishthakur015) October 25, 2025
Trying to book a tatal ticket to get this Error why the site has an issue while booking a ticket. Railway is not serious about service providing to consumers. pic.twitter.com/cbsZFAQApm
തത്കാൽ സമയത്ത് രാവിലെ 10:01 ന് എസി ടിക്കറ്റിനായി പണമടച്ചതായി മൂന്നാമത്തെ ഉപയോക്താവ് പരാമർശിച്ചു, അവർ സ്ലീപ്പറിലും ശ്രമിച്ചു. "ഫോൺപെയിൽ പണമടയ്ക്കൽ വിജയകരമായിരുന്നു, പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല," ഒരു യാത്രക്കാരൻ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
ഐആര്സിടിസിയുടെ മറുപടി
നിരവധി പരാതികൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി IRCTC രംഗത്തെത്തി, "സർ, ദയവായി https://equery.irctc.co.in/irctc_equery/ എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ/മെയിൽ ഐഡിയും ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പിശക് സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുക" എന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
