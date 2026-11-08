ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓണ്ലൈനിലാണോ? "പണികിട്ടും", മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐആര്ടിസി
Rail Passengers Cautioned Against Using Unauthorized Food Delivery Apps: ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള് തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാൻ സാധ്യത. ഐആർസിടിസി-യുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-കാറ്ററിങ് വെബ്സൈറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം
Published : November 8, 2026 at 12:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോ ഫുഡ് പ്രശ്നമാവില്ലേ?... ഏയ്, ഇല്ല നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം.. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രെയിന് യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്ന മിക്കവരും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓൺലൈന് ഫുഡ് ഡെലിവറിയെന്ന ഈ മാർഗമാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും.
ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭക്ഷണം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് ഇ-കാറ്ററിങ്ങെന്നും ഇതുവഴി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം വാങ്ങികഴിക്കാമെന്നും പല യാത്രക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നു. പിഎന്ആർ നമ്പറും സീറ്റ് നമ്പറും ട്രെയിനിൻ്റെ വിവരങ്ങളും മാത്രം നല്കിയാല് ഉടനെ അടുത്ത റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ഭക്ഷണവുമെത്തും.
അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് യാത്രക്കാരിൽ പലരും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഓൺലൈന് ഫുഡ് ഡെലിവറി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെകുറിച്ചും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ..? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയായേക്കുമെന്നും അംഗീകൃതമില്ലാത്ത ഇ-കാറ്ററിങ് വഴി പലരും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐ.ആർ.സി.ടി.സി രംഗത്തെത്തി.
നിങ്ങളുടെ പിഎന്ആർ നമ്പറോ പണമടയ്ക്കൽ വിവരങ്ങളോ പങ്കിടുന്നതിന് മുൻപ്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ശരിയായതാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്, ഐആർസിടിസി-യുടെ ഔദ്യോഗിക ഇ-കാറ്ററിങ് വെബ്സൈറ്റ്, 'ഫുഡ് ഓൺ ട്രാക്ക്' എന്ന ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐആർസിടിസി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇ-കാറ്ററിങ് സേവന ദാതാക്കൾ എന്നിവയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് ഐആർസിടിസി കർശന നിർദേശം നൽകി. അംഗീകൃതമായ ഈ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും, സുതാര്യവും കൃത്യവുമായ ബില്ലിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിനും, പണമിടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.
Craving a meal on your train journey? Make sure you know where to place your order. IRCTC eCatering offers four authorised booking routes: its official website, the Food on Track app, the 1323 call centre, and IRCTC-authorised eCatering partner platforms. Always verify the channel before sharing your PNR or payment details. A little awareness goes a long way in making your onboard food experience more secure and convenient. 🌐 https://t.co/sj0NT7G2Cn 📲 Install #FoodOnTrack app 📞 Call 1323 📱 WhatsApp +91-875000132— ECatering IRCTC (@eCateringIRCTC) October 28, 2026
അനധികൃത ഇ-കാറ്ററിങ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കണ്ടെത്താന് നടപടി
റെയിൽ ശൃംഖലയിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത ഇ-കാറ്ററിങ് വെബ്സൈറ്റുകളെയും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവർത്തനം തടയുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ കർശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അനധികൃത ഇ-കാറ്ററിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സാന്നിധ്യം യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ, ശുചിത്വം, എന്നിവയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നാണ് ഐ.ആർ.സി.ടി.സി വിലയിരുത്തുന്നത്.
അനധികൃതമായ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നത് ലൈസൻസില്ലാത്ത ഭക്ഷണശാലകളിൽ നിന്നാണെന്നും 'ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ' (FSSAI) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാത്തവയാകാം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെന്നും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇവ അശുചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയോ, പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യിക്കുന്നവയോ ആകാം. കൂടാതെ, നിർബന്ധിത വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാത്തവരെയാണ് ഇവർ ഡെലിവറി ജീവനക്കാരായി നിയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
സ്വകാര്യതയും സാമ്പത്തികവും നഷ്ടം
ആരോഗ്യ, ശുചിത്വ ആശങ്കകൾക്ക് പുറമേ, ഈ അനധികൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ യാത്രക്കാരെ ഡാറ്റ സ്വകാര്യത, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം എന്നിവയെയും ഇവ മോശമായി ബാധിക്കാം. പിഎന്ആർ വിശദാംശങ്ങൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, പേയ്മെൻ്റെ് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ (ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ UPI വിശദാംശങ്ങൾ) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അനധികൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി പങ്കിടുന്നത് യാത്രക്കാരെ സൈബര് ഫിഷിങ് ആക്രമണങ്ങൾ, ഐഡൻ്റിറ്റി ദുരുപയോഗം, സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇരയാക്കുമെന്നും ഐ.ആർ.സി.ടി.സി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Not every platform offering food delivery on trains is an authorised IRCTC eCatering partner. Unverified platforms may expose passengers to risks involving food hygiene, personal information and payments. Before placing an order, check whether the platform is authorised through the official IRCTC eCatering website or Food on Track app. Make informed choices, protect your information, and avoid the risks associated with unauthorised operators. When ordering food on the train, verify first. 🌐 https://t.co/sj0NT7G2Cn 📲 Install #FoodOnTrack app 📞 Call 1323 📱 WhatsApp +91-875000132— ECatering IRCTC (@eCateringIRCTC) November 5, 2026
ഓർഡറുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ വൈകുകയോ ഒരിക്കലും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ആപ്പുകളുടെ കെണിയിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ പണം വീണ്ടെടുക്കാനോ ഉചിതമായ നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ തേടാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും.
യാത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, സ്വകാര്യത, സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിയമവിരുദ്ധമായി ഇ-കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും, IRCTC-യുടെ ബ്രാൻഡും പേരും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അനധികൃത ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെയും IRCTC കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അനധികൃതമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ, വെറും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനപ്പുറം കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ 182
आपकी आईआरसीटीसी यूज़र ID व्यक्तिगत है तथा इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी भी है। रेलवे टिकट बुक करते समय अपना व्यक्तिगत आईआरसीटीसी यूज़र आइडी या पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। टिकट बुकिंग के लिए बॉट्स, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट या किसी भी अनधिकृत तरीके का इस्तेमाल करने से बचें, भले ही टिकट आपके स्वयं के लिए बुक किया जा रहा हो। संदिग्ध या प्रतिबंधित गतिविधियों के चलते आपकी यूज़र ID निष्क्रिय की जा सकती है तथा लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। रेलवे टिकट बुक करने के लिए हमेशा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट अथवा पार्टनर का ही उपयोग करें। सुरक्षित बुकिंग करें। ज़िम्मेदारी से बुकिंग करें। सभी के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित रेलवे टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने में सहयोग करें। अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए विज़िट करें: https://t.co/AF0geM3mEa @RailMinIndia @mygovindia— IRCTC (@IRCTCofficial) November 5, 2026
റെയിൽവേ പരിസരത്തോ ട്രെയിനുകളിലോ അനധികൃതമായി ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നവരെയോ നിയമവിരുദ്ധമായി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചുനൽകുന്നവരെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ (RPF) ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറായ 182-ൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കാൻ ഐ.ആർ.സി.ടി.സി യാത്രക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. തങ്ങളുടെ ഇ-കാറ്ററിങ് വരുമാനത്തിന്മേൽ ജിഎസ്ടി അടയ്ക്കുമ്പോൾ, നിശ്ചിത നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത സേവന ദാതാക്കൾ നിയമപരമായ നികുതി ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയേക്കാം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുഖജനാവിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.
Also read:ദീപാവലി ദിനത്തില് ശ്വാസം മുട്ടി ഡൽഹി! വായു ഗുണനിലവാരം "ഗുരുതര" കാറ്റഗറിയില്