സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട! 220 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഐഫോണുകൾക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി: മുന്നറിയിപ്പുമായി ആപ്പിൾ
220 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഐഫോണുകൾക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ളതായി ആപ്പിൾ. ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആപ്പിൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
Published : March 19, 2026 at 6:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണുകൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയിൽ. ഐഫോണുകൾക്കുള്ളിൽ കടന്നുചെല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള 'ഡാർക്ക്സ്വേഡ്' എന്ന പുതിയ സ്പൈവെയർ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഐഫോണുകൾക്ക് ഗുരുതര ഭീഷണി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ മാൽവെയർ ദുർബലമായ ഉപകരണങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും, എളുപ്പത്തിൽ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഐഫോണുകളെ ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മൊബൈൽ സുരക്ഷാ ആപ്ലിക്കേഷനായ iVerify ഉം, ഗൂഗിളിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ആൽഫബെറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡും ഇതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്പൈവെയർ ഉപകരണങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്ന വിശദമായ കുറിപ്പുകളും ഗവേഷകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പഴയ iOS പതിപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 220 ദശലക്ഷം മുതൽ 270 ദശലക്ഷം വരെ ഐഫോണുകൾ ഈ സ്പൈവെയറിന് ഇരയാകാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കുന്നത്.
ഡാർക്ക്സ്വേഡ് സ്പൈവെയർ ഐഫോണുകളെ എങ്ങനെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത്?
നിരവധി നിയമാനുസൃത ഉക്രേനിയൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഈ സ്പൈവെയർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് iOS പതിപ്പുകൾ 18.4 മുതൽ 18.6.2 വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോണുകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അപകടകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താവ് വൈറസ് ബാധിച്ച സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പൈവെയർ ഉപകരണത്തെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഡാറ്റകൾ ചോർത്തും.
വൈ-ഫൈ ആക്സസ്, പാസ്വേഡുകൾ, ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ, കോൾ ഹിസ്റ്ററി, റൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ സ്പൈവെയർ മോഷ്ടിക്കുക. .gou.ua എന്ന വിലാസമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ സ്പൈവെയർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹാക്കർമാർക്ക് ഉക്രേനിയൻ സർക്കാർ സെർവറുകളിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകും. ഉക്രേനിയൻ വെബ്സൈറ്റുകളെ മാത്രമല്ല, ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വെബ്സൈറ്റുകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
നിരവധി വാണിജ്യവെണ്ടർമാരും, ഹാക്കിങ് ഗ്രൂപ്പുകളും സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, മലേഷ്യ, ഉക്രെയ്ൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാമ്പെയ്നുകളിൽ ഡാർക്ക്സ്വോർഡ് ഉപയോഗിച്ചതായി ഗൂഗിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മലേഷ്യയിലെയും തുർക്കിയിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുർക്കി വാണിജ്യ നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനമായ പിഎആർഎസ് ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
2026 മാർച്ച് 3 ന് കണ്ടെത്തിയ കൊറൂണ സ്പൈവെയറിന്റെ അതേ സെർവറിലാണ് ഡാർക്ക്സ്വോർഡ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഉക്രേനിയൻ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ക്രിപ്റ്റോ മോഷ്ടിക്കാനാണ് കൊറൂണ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിനായുള്ള മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരു റഷ്യൻ പ്രവർത്തകനാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഐവെരിഫൈ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരി മുതൽ റഷ്യ ഉക്രെയ്നിനെതിരെ യുദ്ധത്തിലാണ്. എങ്കിലും പുതിയ സ്പൈവെയറിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നോ, ഹാക്കർമാരുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റിയോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
നിങ്ങളുടെ ഐഫോൺ സുരക്ഷിതമാണോ?
പുതിയ സ്പൈവെയർ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ഐഫോണുകൾ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നാണ് പല ഉപയോക്താക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത്. 2025 മാർച്ചിനും 2025 ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ iOS പതിപ്പുകളിലെ ദുർബലതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് DarkSword സ്പൈവെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 220 മുതൽ 270 ദശലക്ഷം വരെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോഴും പഴയ iOS പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഉപയോക്താക്കളെയൈാണ് പുതിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ബാധിക്കുക.
2025 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം ആപ്പിൾ നിരവധി സുരക്ഷാ പാച്ചുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആപ്പിൾ വക്താവ് റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞത്.
