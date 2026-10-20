നിർമാണത്തിലെ കാലതാമസം: 'ഐഫോൺ ഡുവോ' സ്വന്തമാക്കാൻ കാത്തിരിക്കണം; ആദ്യ വിൽപ്പന മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം
മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ (pre-order) ചെയ്യാത്തവർക്ക് 2026 ഒക്ടോബർ 23-ന് നേരിട്ട് സ്റ്റോറിലെത്തി 'ഐഫോൺ ഡുവോ' വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : October 20, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണ് 'ഐഫോൺ ഡുവോ' വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ കുറച്ചൊന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 'ഐഫോൺ ഡുവോ' നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ (pre-order) ചെയ്യാത്തവർക്ക് 2026 ഒക്ടോബർ 23-ന് നേരിട്ട് സ്റ്റോറിലെത്തി ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'മാക് റൂമർസ്' (MacRumors) നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബർ 23ന് സ്റ്റോറിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളോട്, ഐഫോൺ ഡുവോ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ (walk-in purchase) കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ആപ്പിൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാത്തവർ സ്റ്റോറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്നും ജീവനക്കാരോട് ആപ്പിൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന (Walk-in sales) ഇല്ല
ഒക്ടോബർ 16ന് ആപ്പിളിൻ്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾ, ഒക്ടോബർ 24-ന് ഫോൺ ലഭ്യമാണോ എന്ന് ഓൺലൈനായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കമ്പനി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളും ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ച് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം.
ഇന്ത്യയിൽ, ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്തവർക്ക് ഒക്ടോബർ 23ന് തന്നെ ഫോൺ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, കടുത്ത വിതരണക്ഷാമം കാരണം, ആപ്പിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫോൺ ലഭിക്കാൻ 2027 ജനുവരി അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 'ക്രോമ' (Croma) പോലുള്ള റീട്ടെയിലർമാർ ഒക്ടോബർ 29ഓടെ ഫോൺ എത്തിച്ചുനൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിലവിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള 256GB പതിപ്പിന് മാത്രമാണ് ബാധകം.
മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്തവർക്കും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്
ഒക്ടോബർ 16ന് പ്രീ-ഓർഡർ സൗകര്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പലർക്കും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ചിലർക്ക് ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ (launch day) കൈപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും നവംബർ വരെയും ചിലർക്ക് 2027 ജനുവരി വരെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ നേരിട്ട് സ്റ്റോറിലെത്തി ഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നവർക്ക്, ഇപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
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