ആപ്പിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത വിപ്ലവം: അണ്ടർ-ഡിസ്പ്ലേ ഫേസ് ഐഡിയും ആക്ഷൻ ബട്ടണുമായി ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2 വരുന്നു
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിൽ നിന്നും നിരവധി മാറ്റങ്ങളുമായായിരിക്കും ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2 പുറത്തിറങ്ങുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Published : October 24, 2026 at 2:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിൻ്റെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ' വിപണിയിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം പതിപ്പിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്പനി ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 'ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.
ഐഫോൺ ഡുവോ 2-ൽ പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
ഫേസ് ഐഡി
പ്രമുഖ ടെക് വിശകലന വിദഗ്ധനായ മാർക്ക് ഗുർമാൻ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഐഫോൺ ഡുവോയിൽ നിന്നും നിരവധി മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഐഫോൺ ഡുവോ 2 പുറത്തിറങ്ങുക. ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ളിൽ ഫേസ് ഐഡി സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നിലവിൽ കമ്പനി നടത്തുന്നത്.
നിലവിലെ ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിൽ ടച്ച് ഐഡി സെൻസറാണുള്ളത്. ഇതിന് പകരം ഫേസ് ഐഡി വച്ച് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്ന് മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറഞ്ഞു.
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ആക്ഷൻ ബട്ടൺ
ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോ മോഡലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആക്ഷൻ ബട്ടൺ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഡ്യുവോ 2 വിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് മാർക്ക് ഗുർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറ തുറക്കുക, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവക്കായി ഷോർട്ട്കട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിൽ ഈ സംവിധാനമില്ല.
ക്യാമറകളിലും മാറ്റം
ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2വിൽ 'ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്' ഉൾപ്പെടുത്താൻ കമ്പനി ആലോചിക്കുന്നതായി മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫോൺഡബിൾ ഫോണിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ ഡ്യുവൽ ഫ്യൂഷൻ റിയർ ക്യാമറയാണുള്ളത്.
വലിയ ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ
പുതിയ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2യിൽ കുടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ നൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ മോഡലിൽ 7.6 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫോൾഡിങ് ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. പുതുതായി പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഡലിൽ 8.5 മുതൽ 9 ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പമുള്ള സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരേസമയം ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടാം പതിപ്പിലും മൂന്നാം പതിപ്പിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിലവിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണെന്നും ആപ്പിൾ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറഞ്ഞു.
ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ഡ്യുവോ ഇന്ത്യയിൽ 2026 ഒക്ടോബർ 23-നാണ് ഔദ്യോഗികമായി വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ വില 2,99,900 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ ഡ്യുവോ 2 ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതിയും വില വിവരങ്ങളും ആപ്പിൾ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
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