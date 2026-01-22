ETV Bharat / technology

കെഎൽഎഫിന് തിരിതെളിഞ്ഞു, വിശിഷ്‌ടാതിഥിയായി സുനിത വില്യംസ്: അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നു; ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന്

ചിന്തകളും സംവാദങ്ങളുമായി ഇനിയുള്ള നാല് നാളുകൾ, കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ വിശിഷ്‌ടാതിഥിയായി സുനിത വില്യംസ്. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന്

From floating marathons to 3D dog models, inside Sunita Williams’ space life (ETV Bharat (Background Image: NASA))
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 7:41 PM IST

കാസ്‌മിൻ ഫെർണാണ്ടസ്


"എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വിശ്രമിക്കാനും, കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും നായ്ക്കളോടുമൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്"; നാസയിൽ 27 വർഷം ചെലവഴിച്ച്, മൂന്ന് തവണ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്ന് 608 ദിവസങ്ങളോളം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച, ഒമ്പത് ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളിൽ ഒരാളും ലോകം കണ്ട ധീരവനിതകളിലൊരാളുമായ സുനിത വില്യംസിന്‍റെ വാക്കുകളിങ്ങനെ. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുനിത വില്യംസ്.

നീണ്ട 27 വർഷത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ബഹിരാകാശയാത്രിക സുനിത വില്യംസ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയിൽ നിന്ന് 2025 ഡിസംബർ 27നാണ് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചത്. അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് വളരെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യോത്സവമായ ഒമ്പതാമത് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു. പരിപാടിയുടെ ഉദാഘാടന കർമ്മം സുനിത വില്യംസ് നിവഹിച്ചു. ചിന്തകളും സംവാദങ്ങളുമായി ഇനിയുള്ള നാല് നാളുകൾക്കായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ കടലോരം സാക്ഷിയാവാനിരിക്കെ, പരിപാടിക്കെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിശിഷ്‌ടാതിഥിയായ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുനിത വില്യംസിന്‍റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ്.

നാസയിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ചെങ്കിലും, വിരമിച്ചതായി ഒരിക്കലും തോന്നാത്ത സംസാരമാണ് സുനിത വില്യംസിന്‍റേത്. വിരമിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ലെന്നും, ഇപ്പോഴും യാത്രയിലും, ഉദ്‌ഘാടന പരിപാടികളിലും, കുട്ടികളുമായുള്ള സംവാദ സെഷനുകളിലും തിരക്കിലാണെന്ന് ഭർത്താവും പറയുന്നതായി സുനിത സമ്മതിക്കുന്നു. നീണ്ട 27 വർഷം നാസയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികയ്‌ക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഭാവി പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലാതെയിരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയേക്കാം. സുനിത വില്യംസ് ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക്.

Sunita Williams (ETV Bharat)


ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്‌ട്ടമായത്
ഭൂമിയുടെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്‌ച, സൗരയൂഥത്തിന്‍റെ അതിശയകരമായ കാഴ്‌ച, ഗ്രഹത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനും അതിനെ പൂർണ്ണമായി കാണാനുമുള്ള അവസരം... ഇതെല്ലാം നഷ്‌ട്ടമായതായി സുനിത വില്യംസ് പറയുന്നു. ഇനിയും പോകാനുള്ള സാധ്യത നഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നത് അൽപ്പം ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു.

കൂടാതെ എഞ്ചിനീയർമാർ, പരീക്ഷകർ, ജോലി ശരിയായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമിതമായ ജിജ്ഞാസയുള്ള ഒരുപാട് മനസുകൾ... ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയും കാണാൻ തോന്നുമെന്ന് സുനിത പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം അജ്ഞാതമായതിനെ കീഴടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും സുനിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന്‍റെ ഭാഗമായ മനഷ്യരെ മറക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ലെന്ന് ഈ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം തന്നെ അഞ്ച് പ്രധാന ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെയും എണ്ണമറ്റ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങളുടെയും ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നതായും പറഞ്ഞു. സെൻസറുകൾ, ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ, ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ, ഭാവന എന്നിവ മാത്രമാണ് ബഹിരാകാശ മേഥലയിലെ യഥാർത്ഥ പരിധിയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അനിവാര്യതയായിട്ടാണ് കരുതുന്നതെന്നും സുനിത വില്യംസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.


ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ കരുതിയത്
ഒരു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അതൊരു ക്ലറിക്കൽ പിശകായിരിക്കാമെന്ന് വരെ കരുതി. “അവർ എന്നെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടു.” അപ്പോഴാണ് അത് വിശ്വസിക്കാനായത്; സുനിത പറഞ്ഞു. പിന്നീട് മുന്നിൽ വെച്ച അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. കഠിനാധ്വാനവും ജിജ്ഞാസയും കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നു. അത് ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും പുതിയ ബഹിരാകാശ പേടക രൂപകൽപ്പനകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിലേക്കും വരെ നയിച്ചു. സ്വപ്‌നെ ഒറ്റയടിക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്തിയതല്ല. അത് കാലക്രമേണ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സുനിത വില്യംസ് പറഞ്ഞു.


ഏറ്റവും കഠിനമായത് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല
ശാരീരികമായി നോക്കുമ്പോൾ, ബഹിരാകാശ നടത്ത പരിശീലനം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ക്രൂരവുമായിരിന്നുവെന്ന് സുനിത സമ്മതിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കനത്ത സ്യൂട്ടുകൾ ധരിച്ച്, ഭൂമിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിനെതിരെ പോരാടി, വെള്ളത്തിനടിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും. ഇത് ശരീരം ക്ഷീണിപ്പിക്കും. ഇതിനായി ശരീരത്തെ നിരന്തരം പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുനിത ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും സുനിത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മിക്ക ആളുകളും വിക്ഷേപണങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങൾ, പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുടി, വൈറൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ.. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് റീൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ ആരും കാണാത്തത് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പാണ്, എപ്പോൾ തിരികെ പോകുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വവുമായില കഴിയുന്ന സമയം. സ്റ്റാർലൈനർ പേടകത്തിന്‍റെ ത്രസ്റ്റർ തകരാറുകളെ തുടർന്ന് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നീണ്ട 9 മാസം തങ്ങേണ്ടിവന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് സുനിത വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ അതേ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ എന്ന് അറിയാതെ നിന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് തീരുമാനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്്‌തു. പുനർവിശകലനം ചെയ്‌തു. ഒന്നിലധികം തലങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തു. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിഹാരങ്ങളും ഹാർഡ്‌വെയർ ചോദ്യങ്ങളും അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലുകളും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ബഹിരാകാശത്ത് കാലം നിൽക്കുന്നത് ഒരു സമ്മാനമായി തോന്നി. ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ, കുടുംബങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ വളരുകയാണ്. ഈ സമയം വൈകാരിക ഗുരുത്വാകർഷണം തന്നെയും സഹപ്രവർത്തകനായ ബുച്ച് വിൽമോറിനെയും വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചതായി സുനിത വില്യംസ് പറഞ്ഞു.

