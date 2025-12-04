രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 101 കോടി കടന്നു: മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ 1.49 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ്
മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ 1.49 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ.
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പുതിയ നാഴികക്കല്ലുമായി ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 1017.81 ദശലക്ഷം (101.7 കോടി) കവിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിന്റെ (Q1 FY26) അവസാനത്തോടെ 1002.85 ദശലക്ഷം ഇന്റർനെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബർമാരുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്ത് മൂന്ന് മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ (ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ Q2 FY26) 1017.81 ദശലക്ഷമായി വർധിച്ചു. മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 1.49 ശതമാനം ത്രൈമാസ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (TRAI) കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കണക്കുകൾ പ്രകാരം, മൊത്തം വരിക്കാരിൽ 81 ദശലക്ഷവും ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരും, 44.42 ദശലക്ഷവും വയേർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരും, 973.39 ദശലക്ഷവും വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരും ആണ്. അതേസമയം, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ജൂൺ അവസാനത്തിലെ 979.71 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 1.63 ശതമാനം വർധിച്ച് 2025 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ 995.63 ദശലക്ഷമായി.
ജൂൺ പാദത്തിൽ 23.14 ദശലക്ഷമായിരുന്ന നാരോബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും 22.18 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഏപ്രിൽ-ജൂൺ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 47.49 ദശലക്ഷമായിരുന്ന വയർലൈൻ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 46.61 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. ഇത് മൂന്ന് മാസത്തെ നിരക്കിൽ 1.84 ശതമാനം ഇടിവ് ഉണ്ടായതായാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വാർഷിക കണക്കുകൾ
വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിലെ(YoY) കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വയർലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ 26.21 ശതമാനം വർധിച്ചു. വയർലൈൻ ടെലി-ഡെൻസിറ്റി 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 3.36 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 3.29 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2.06 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വയർലെസ് സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിമാസ ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) 2.34 ശതമാനം വർധിച്ചു. ആദ്യ പാദത്തിലെ 186.62 രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഇത് 190.99 രൂപയായി. ഈ പാദത്തിൽ വയർലെസ് സേവനത്തിനായുള്ള പ്രതിമാസ ARPU വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 10.67 ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ-പെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രതിമാസ ARPU 189.69 രൂപയും പോസ്റ്റ്-പെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിലെ പ്രതിമാസ ARPU 204.55 രൂപയുമാണ്.
അഖിലേന്ത്യാ ശരാശരിയിൽ, പ്രതിമാസ MOU (Minutes Of Use) ഏപ്രിൽ-ജൂൺ കാലയളവിൽനിന്ന് ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിന്റെ അവസാനത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 1006ൽ നിന്ന് 0.10 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 1005 ആയി. മൊത്തം ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 995.63 ദശലക്ഷം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണവും 22.18 ദശലക്ഷം നാരോബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
