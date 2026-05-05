എഐ നിർമ്മിത ഉള്ളടക്കമുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ലേബൽ നൽകും: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 'എഐ ക്രിയേറ്റർ' ബാഡ്‌ജ് വരുന്നു

ഉപയോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫൈലോ, പോസ്റ്റുകളോ, വീഡിയോകളോ എഐ നിർമ്മിതമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ലേബൽ നൽകുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

Instagram is testing new 'AI Creator' labels for accounts (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 8:27 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്കും വഞ്ചനയ്‌ക്കും പലരും ഇരയാവുകയാണ്. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എഐ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ ഏറിവരുകയാണ്. പലപ്പോഴും എഐ നിർമ്മിത ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈലായി നൽകിയുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് യുഎസിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥി 'എമിലി ഹാർട്ട്' എന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യാജ AI- ജനറേറ്റഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ട്ടിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളിലൂടെ സ്വരൂപിച്ചത്. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മെറ്റ. എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായി പുതിയ "എഐ ക്രിയേറ്റർ" ബാഡ്‌ജ് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്.

The 'Ai Creator' label appears right under the name of the account (Meta)

ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫൈലോ, പോസ്റ്റുകളോ, വീഡിയോകളോ എഐ നിർമ്മിതമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. എഐ നിർമ്മിത വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് കൃത്യമായി ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഈ സവിശേഷത സഹായിക്കും. മെറ്റ നിലവിൽ നൽകുന്ന "AI info" ബാഡ്‌ജുകൾ പോലെയായിരിക്കും എഐ ക്രിയേറ്റർ ബാഡ്‌ജ് പ്രവർത്തിക്കുക.

Steps to add 'Ai Creator' label (Meta)

എഐ ക്രിയേറ്റർ ബാഡ്‌ജും എഐ ഇൻഫോ ബാഡ്‌ജും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതിലെ ലേബലിങ് രീതിയാണ്. എഐ ക്രിയേറ്റർ ബാഡ്‌ജ് എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പോസ്റ്റും റീലും പ്രൊഫൈലും ഉള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. അതേസമയം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇതിനകം നൽകിവരുന്ന എഐ ഇൻഫോ ബാഡ്‌ജ് വഴി ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്റോ, വീഡിയോയോ എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചതോ പരിഷ്കരിച്ചതോ ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും.

Instagram says there will no effect on account reach even if a user decides to use the new 'AI Creator' label (Meta)

അതേസമയം "എഐ ഇൻഫോ" ബാഡ്‌ജുകൾ പോലെ, "എഐ ക്രിയേറ്റർ" ബാഡ്‌ജും ഓപ്ഷണലാണ്. അതായത് തന്‍റെ അക്കൗണ്ട് എഐ നിർമ്മിതമാണോ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മെറ്റ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാഡ്‌ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിന്‍റെ റീച്ചിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും സുതാര്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു വഴിയായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നും മെറ്റ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഫീച്ചർ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ ഫീച്ചർ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ചോദ്യമുയരുന്നുണ്ട്.

