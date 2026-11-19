ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ തെറ്റുണ്ടോ? മാറ്റം വരുത്താൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് റീ-പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം
സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുക. എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറികൾക്ക് മുകളിൽ 'Edited' എന്ന ലേബൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
Published : November 19, 2026 at 6:23 PM IST
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം അക്ഷരത്തെറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലോ, പാട്ടിൽ ഒരു പിഴവ് കണ്ടെത്തിയാലോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആകെയുള്ള വഴി. സ്റ്റോറി പൂർണ്ണമായും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പലരും മടിക്കും. എന്നാൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ.
സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചതായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസേരി അറിയിച്ചു. സ്റ്റോറി എഡിറ്റ് ചെയ്താലും അതുവരെ ലഭിച്ച വ്യൂസോ, ലൈക്കോ, റിയാക്ഷനുകളോ, റിപ്ലൈകളോ നഷ്ടമാകില്ല എന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾ മുതൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസ് ബ്രാൻഡുകൾക്കും വരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് മെറ്റ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറികൾക്ക് പ്രത്യേക ലേബൽ
പല ഉപയോക്താക്കളും വർഷങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണിത്. അതേസമയം എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോറികൾക്ക് മുകളിൽ 'Edited' എന്ന ലേബൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ എന്തോ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ എന്താണ് മാറ്റിയതെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പതിപ്പ് ഏതാണെന്നോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വെളിപ്പെടുത്തില്ല.
എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം?
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എഡിറ്റ് ഫീച്ചറിലൂടെ വരുത്താമെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടെക്സ്റ്റ്: അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളോ മാറ്റാം.
മ്യൂസിക്: പശ്ചാത്തല സംഗീതം പുതിയത് ചേർക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം.
സ്റ്റിക്കറുകൾ: സ്റ്റിക്കറുകൾ ചേർക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ സ്ഥാനം മാറ്റുകയോ ചെയ്യാം.
ഡ്രോയിംഗുകൾ: സ്റ്റോറിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താം.
ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും?
എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് പുറത്തിറക്കുക. അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേസമയം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇത് ആദ്യം ലഭിച്ചേക്കാം.
സ്റ്റോറി എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം?
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായാൽ, താഴെ പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റോറി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം:
സ്റ്റെപ്പ് 1: എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: സ്റ്റോറിയുടെ താഴെ വലത് മൂലയിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ ഉള്ള ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: 'Edit Story' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക.
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക. സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാകില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ ഓർമിക്കണം.
പുതിയ സവിശേഷതയുടെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?
മറ്റ് പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പുകളും പോസ്റ്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകം തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതുവരെ അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ചെറിയ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാലോ, തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച സ്റ്റിക്കർ വെച്ചാലോ, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് മാറി നൽകിയാലോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ലഭിച്ച വ്യൂസും ലൈക്കും നഷ്ട്ടമാവുകയും ചെയ്യും. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ 15 മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച കുറച്ച് വ്യൂകളോ ലൈക്കുകളോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ വലിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബ്രാൻഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഓരോ വ്യൂവും പ്രതികരണവും വളരെ പ്രധാനമാണ്.
തെറ്റുകൾ തിരുത്തുമ്പോഴും ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. സ്റ്റോറിയിൽ ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമില്ലാതെ, തെറ്റുകൾ തിരുത്താനോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ ഈ അപ്ഡേറ്റ് സഹായിക്കുന്നു.
പുതിയ മറ്റ് ടൂളുകളും
സ്റ്റോറികൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് പുറമെ, പുതിയ സ്റ്റിക്കർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ടൂളുകൾ, സ്റ്റിക്കർ ഷീറ്റുകൾ, ഒന്നിലധികം ഫോട്ടോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ, കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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