ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ച: 1.75 കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു; നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
ചോർന്നത് 1.75 കോടി ആളുകളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ. ഉപയോക്താക്കളുടെ യൂസർനെയിം, ഫുൾ നെയിം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ചോർന്നത്.
Published : January 10, 2026 at 9:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഫോട്ടോ-വീഡിയോ ഷെയറിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏകദേശം 17.5 ദശലക്ഷം (1.75 കോടി) ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഹാക്കർ ഫോറങ്ങളിൽ ഇതിനകം പ്രചരിക്കുന്ന ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കളുടെ യൂസർനെയിം, ഫുൾ നെയിം, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, ഭാഗിക ഫിസിക്കൽ വിലാസങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്.
2026 ജനുവരി ആദ്യവാരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായി സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ കണ്ടെത്തിയത്. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് കണ്ടെത്താൻ ഡാർക്ക് വെബ് തുടർച്ചയായി സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് മാൽവെയർബൈറ്റ്സിന്റെ ഡാർക്ക് വെബ് മോണിറ്ററിങ്. ഡാർക്ക് വെബ് നിരീക്ഷണ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് സുരക്ഷാ ലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചോ?
ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പുകൾ, മോഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായി സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ചോർന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അക്കൗണ്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതിന് പിന്നാലെ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.
അതേസമയം സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ഇമെയിലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ, ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
1. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ ഇമെയിലുകൾ പരിശോധിക്കുക
[email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ മാറ്റങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് അപ്ഡേറ്റ്) അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിച്ചാൽ, ആ സന്ദേശത്തിൽ 'Secure my account' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കാം.
2. ലോഗിൻ ലിങ്കിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വീണ്ടെടുക്കാൻ:
- ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ Forgot password? ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ യൂസർനെയിം, ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുക, തുടർന്ന് Send login link ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
- കാപ്ച പൂർത്തിയാക്കി അടുത്തത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
- ലോഗിൻ ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലേക്കോ എസ്എംഎസിലേക്കോ അയച്ച ലിങ്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
- ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിൽ, ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്തൃനാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ help പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
3. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക
ലോഗിൻ ലിങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊബൈലിൽ request support അഭ്യർത്ഥിക്കാം:
- നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകുക.
- അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായി നൽകും.
4. നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഏത് തരമാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച്:
- ഫോട്ടോകളില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ: നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ/ഫോൺ നമ്പറും സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണവും നൽകുക.
- ഫോട്ടോകളുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ: ഒന്നിലധികം ദിശകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തല തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സെൽഫി സമർപ്പിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കും. ഒരിക്കലും ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഇല്ല. കൂടാതെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡീലീറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും.
വെരിഫിക്കേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അവലോകനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കാം.
5. ഇപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആക്സസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
- നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ഉടനടി മാറ്റുക.
- ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിലും ശരിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക.
- അക്കൗണ്ട്സ് സെന്റർ പരിശോധിച്ച് പരിചിതമല്ലാത്ത ലിങ്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക.
- സംശയാസ്പദമായ മൂന്നാം കക്ഷി ആപ്പുകൾക്കുള്ള ആക്സസ് പിൻവലിക്കുക.
