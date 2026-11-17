ഐഫോൺ ഡ്യുവോയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം 'സെറ്റായില്ല'; അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി, മടക്കിയാൽ ബട്ടണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി!
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്കായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും മടക്കിവെക്കുമ്പോഴുള്ള ബട്ടൺ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും പരിഹരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസേരി.
Published : November 17, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ ഡുവോയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പുറമെ കാണുന്നത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസേരി. രണ്ടായി മടക്കാവുന്ന ഈ ഫോണിൽ മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്രമീകരിക്കുക എന്നത് "വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ" കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ത്രെഡ്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ആപ്പിൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനെ "ഐഫോൺ ഡുവോയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ചത്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മൊസേരിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
ബട്ടണുകളുടെ കൂട്ടിയിടി
അതേസമയം മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്നും മൊസേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐഫോൺ ഡുവോ മടക്കിവെക്കുന്ന സമയത്ത് നാവിഗേഷൻ ബട്ടണുകൾ സ്ക്രീനിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അറ്റത്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 'റീൽസ്' കാണുമ്പോൾ 'ലൈക്ക്', 'കമന്റ്', 'ഷെയർ' എന്നീ ബട്ടണുകൾ വരുന്നതും ഇതേ സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ബട്ടണുകളിൽ തമ്മിൽ തട്ടുകയാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബട്ടണുകളും സ്ക്രീനിന്റെ ഒരേ ഭാഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത്.
ആപ്പുകളുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണാണ് 'ഐഫോൺ ഡുവോ'. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ മറ്റ് ഫോണുകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. സാധാരണയായി താഴെ കാണാറുള്ള പല കൺട്രോൾ ബട്ടണുകളും സ്ക്രീനിന്റെ വലതുവശത്തെ അരികിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നീളമുള്ള 20:9 സ്ക്രീനുകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ആപ്പുകൾ ഈ പുതിയ രീതിയുമായി എപ്പോഴും കൃത്യമായി യോജിച്ചുപോകാറില്ല.
ഫോൺ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ക്രീനിന്റെ നടുവിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതായും ഇരുവശത്തും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം വരുന്നതായും ആദ്യകാല ഉപയോക്താക്കൾ കണ്ടെത്തി. ഫോൺ തിരിച്ചുപിടിക്കുമ്പോൾ കൺട്രോളുകൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് മാറുകയും ബാക്ക് ബട്ടൺ മുകളിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികൾ സ്ക്രീൻ പൂർണ്ണമായി നിറയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഇതിനാൽ തന്നെ ആപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ഫോണുമായി ഒത്തുപോകാൻ പ്രയാസകരമാണ്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്
ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്കായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ, പ്രധാന ഫീഡ് കൂടുതൽ വീതിയുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ മാറ്റം. റീൽസ് വീഡിയോകൾ പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിൽ കാണാനും, വശത്തായി കമന്റുകൾ വായിക്കാനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമന്റുകൾ വായിക്കാനും സാധിക്കും. നിയന്ത്രണ ബട്ടണുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ്ബാറിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്ദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളും ണ്ട് കോളങ്ങളിലായാണ് വരുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ഇൻബോക്സും മറുവശത്ത് ചാറ്റ് വിൻഡോയും കാണാം.
കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ
ഡ്യുവോയുടെ വലിയ സ്ക്രീനിന് അനുയോജ്യമായ ആപ്പുകളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പുകൾ ഇതിനകം ഐഫോൺ ഡ്യുവോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആപ്പിളിന്റെ മാർക്കറ്റിങ് മേധാവി ഗ്രെഗ് ജോസ്വിയാക്ക് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം ഇത് ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച ആപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതായി ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. iOS 27.1 SDK അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള പതിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതും, രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകളിലും പൂർണ്ണമായി തെളിയുന്നതും, സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ ലംബമായ കൺട്രോളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ആപ്പുകളാണ് ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
Over 200,000 apps are now optimized for iPhone Duo! That number DOUBLED in just over a week. I’m excited by how quickly developers have embraced iPhone Duo, and I can’t wait to see what they build next.— Greg Joswiak (@gregjoz) November 16, 2026
ഫോൺ മടക്കിവെച്ചാൽ പ്രശ്നം തുടരുന്നു
പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രധാനമായും ഫോൺ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ക്രീനിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ മടക്കിവെക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോറികളും റീൽസും പഴയതുപോലെ ലംബമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ബട്ടണുകൾ തമ്മിൽ തട്ടുന്ന പ്രശ്നം മോസെറി ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ആപ്പിൽ ഇനിയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട ഭാഗവും ഇതുതന്നെയാണ്.
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