സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിനോട് വിശ്രമിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ്: ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കാൻ പുതിയ ആപ്പുമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം

Instants by Instagram (Image Credit: Meta Newsroom)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 3:35 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിന് സമാനമായ പുതിയ ഫോട്ടോ പങ്കിടൽ സവിശേഷതയായ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് അവതരിപ്പിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചിത്രങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോവർമാരുമായോ താത്‌ക്കാലികമായി പങ്കുവെയ്‌ക്കാവുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിൽ തത്സമയ സ്‌നാപ്പ്ഷോട്ടുകൾ പങ്കിടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് വഴിയും ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കാം.

പങ്കുവെച്ച ഫോട്ടോകൾ സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കാണാനാകൂ. ഒരിക്കൽ ദൃശ്യമായാൽ പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന തരത്തിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പങ്കുവെച്ചതിന് 24 മണിക്കൂറിനുശേഷം ഇവ ഫോണിൽ നിന്ന് യാന്ത്രികമായി നഷ്‌ട്ടമാവും. പിന്നീട് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ഫോട്ടോകൾ വേഗത്തിൽ പങ്കിടുന്നതിനായുള്ള ഫീച്ചറുകളാണ് പുതിയ ആപ്പിലുള്ളത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആപ്പിലെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ ടാപ്പിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ആപ്പിലെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പങ്കിടാൻ സാധിക്കൂ. ഗാലറിയിൽ നിന്ന് പഴയ ഫോട്ടോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ആപ്പിൽ എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറുകൾ ഇല്ല. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ, ഫിൽട്ടർ ചേർക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ടെക്സ്റ്റ് ഓവർലേകൾ മാത്രമേ ചേർക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെയ്‌ക്കുന്നയാളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പരസ്‌രം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും, ക്ലോസ് ലിസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മാത്രമേ പങ്കിടാൻ കഴിയൂ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സിലും പങ്കുവെയ്‌ക്കാം.

ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് സവിശേഷത എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ഇൻബോക്‌സിലൂടെ നേരിട്ടോ, സമർപ്പിത ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ആപ്പ് വഴിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ക്യാമറ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പട്ടിക കാണാം. ഇതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കിടമമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഒരു അടിക്കുറിപ്പും ചേർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ മറ്റ് എഡിറ്റുകൾ അനുവദനീയമല്ല.

പങ്കിട്ട ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് സ്വീകർത്താക്കളുടെ ഇൻബോക്‌സുകളിൽ കാണാനാകും. ഇത് ഒരിക്കൽ തുറന്നാൽ അപ്രത്യക്ഷമാകും. സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇമോജി റിയാക്ഷനുകൾ, ടെക്സ്റ്റായി മറുപടികൾ അല്ലങ്കിലും തിരിച്ചും ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ഫോട്ടോ അയച്ചുകൊടുക്കാം.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ആർക്കൈവ്: പങ്കിട്ട എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഒരു വർഷം വരെ ഉപയോക്താവിന് മാത്രം കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർക്കൈവിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇത് സ്വകാര്യമായിരിക്കും.

സ്റ്റോറികളിലേക്കുള്ള റീക്യാപ്പ്: ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആർക്കൈവ് ചെയ്‌ത ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ഒരു റീക്യാപ്പിലേക്ക് കംപൈൽ ചെയ്‌ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികളിൽ പങ്കിടാൻ കഴിയും.

സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിന്തുണയ്‌ക്കില്ല: പങ്കിട്ട ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് സ്‌ക്രീൻഷോട്ടോ സ്‌ക്രീൻ-റെക്കോർഡിങോ ചെയ്യാൻ സ്വീകർത്താക്കളെ അനുവദിക്കില്ല.

അൺടു: മറ്റൊരാൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വീകർത്താവ് തുറന്നു നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് പിൻവലിക്കാം.

സ്‌നൂസ് ചെയ്യുക: ഇൻബോക്‌സ് പൈൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് വലത്തേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്‌ത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻകമിങ് തൽക്ഷണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ കഴിയും.

സുരക്ഷയും രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണങ്ങളും
ബ്ലോക്ക്, മ്യൂട്ട്, റെസ്‌ട്രിക്റ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്‍റെ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ ടൂളുകൾ ഇൻസ്റ്റന്‍റുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉപയോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അയക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രായം കുറഞ്ഞ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്‍റെ ടീൻ അക്കൗണ്ടുകളുമായും ഫാമിലി സെന്‍ററുമായും സ്വയമേവ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രത്യേക രക്ഷാകർതൃ സജ്ജീകരണമൊന്നും ഇതിൽ ആവശ്യമില്ല. ഒരു രക്ഷിതാവ് ഇതിനകം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ടീൻ അക്കൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിയന്തണം സ്വയമേവ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ ഇൻസ്റ്റന്‍റ്‌സ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്‌ത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് രക്ഷിതാവിന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

