ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അശ്ലീല, അക്രമ പോസ്റ്റുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാൺ; അൽഗോരിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി മെറ്റ
സർക്കാർ നിരീക്ഷണം കടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അൽഗോരിതം മെറ്റ പരിഷ്ക്കരിച്ചത്. ഇനി അശ്ലീല, അക്രമ പോസ്റ്റുകളോ വീഡിയോകളോ ഫീഡിൽ വരില്ലെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
Published : November 17, 2026 at 3:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അശ്ലീലവും അക്രമാസക്തവുമായ കണ്ടന്റുകളുടെ ദൃശ്യപരത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ളടക്ക ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി മെറ്റ. അനാവശ്യ കണ്ടന്റുകൾ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും നീക്കം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ നൂതനമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉപയോക്താക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ഫീഡിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടന്റുകളിലാണ് പുതിയ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം അൽഗോരിതങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാർ തലത്തിൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മെറ്റയുടെ ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം.
നടപടി ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതോ, സന്ദർഭത്തിന് പുറത്തുള്ളതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഒക്ടോബർ 10ന് മെറ്റയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ റെക്കമ്മൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നതിന്റെ അളവ് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ പകുതിയായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മെറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു.
മെച്ചപ്പെട്ട എഐ വഴി
ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഇത്തരം കണ്ടന്റുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും പരിമിതപ്പെടുത്താനും സിസ്റ്റങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട എഐ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. "അശ്ലീലമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അക്രമാസക്തമായ പോസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായി ശുപാർശകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്," എന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും
കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ശുപാർശ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യും. അതേസമയം ആക്ഷേപകരമോ, സെൻസിറ്റീവോ, നിലവാരം കുറഞ്ഞതോ ആയതും എന്നാൽ ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാത്തതുമായ ഉള്ളടക്കം വിശാലമായ പ്രേക്ഷകർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടില്ലെങ്കിലും, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ ഉള്ളടക്കം അവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
തിരയൽ, റീലുകൾ, എക്സ്പ്ലോർ, നിർദ്ദേശിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ, ഇൻ-ഫീഡ് ശുപാർശകൾ എന്നിവയിലുടനീളം കുറഞ്ഞ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സെൻസിറ്റീവ് ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണം ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റവും മോശം ഉള്ളടക്കം ശുപാർശകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നും മറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ക്രമീകരണം ഉണ്ടെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പറഞ്ഞു.
ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാണാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താത്പ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ "Not Interested" ഓപ്ഷൻ വഴി പോസ്റ്റുകൾ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനും ഹിഡൻ വേഡ്സ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശ അഭ്യർത്ഥനകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകൾ, ശൈലികൾ, ഇമോജികൾ എന്നിവ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതിലെ ബ്ലോക്കിങ് ഫങ്ഷൻ നിർദ്ദിഷ്ട അക്കൗണ്ടുകളെ പ്രൊഫൈലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്നും, പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും അവ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കും
ഉപയോക്താക്കൾ "Not Interested" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് അതിന്റെ ശുപാർശ സംവിധാനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും, ഇതിലൂടെ സംവിധാനത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉള്ളടക്കത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മെറ്റ പറഞ്ഞു. ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു.
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